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Исторический триумф Салаха: Египет одержал первую в истории победу на ЧМ

10:57 22.06.2026 Пн
2 мин
Король снял 92-летнее проклятие: Салах создал невероятный шедевр и переписал историю ЧМ
aimg Екатерина Урсатий
Исторический триумф Салаха: Египет одержал первую в истории победу на ЧМ Мохамед Салах (фото: instagram.com/egyptnt)
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Во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Египта одержала волевую и историческую победу над командой Новой Зеландии со счетом 3:1. Этот триумф стал первым за всю историю их выступлений на мировых первенствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

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Шок на старте и камбэк имени Короля

После того как Бельгия и Иран сенсационно сыграли вничью (0:0), у Новой Зеландии и Египта появился шанс вырваться в лидеры группы.

Однако начало матча шокировало африканскую сборную. На 15-й минуте защитник "киви" Тим Пейн выполнил точный навес в штрафную площадку, где Финн Сурман головой переправил мяч в сетку ворот - 1:0.

До перерыва все попытки Египта отыграться оказались тщетными, а лидер команды Мохамед Салах проводил очередной блеклый тайм, продолжая свои давние кошмары на чемпионатах мира.

Однако во второй половине встречи 34-летняя суперзвезда взяла дело в свои руки. На 58-й минуте Мостафа Зико с близкого расстояния замкнул подачу головой под перекладину - 1:1.

А уже на 67-й минуте сам Салах после филигранной передачи того же Зико точно пробил в нижний левый угол, заставив сходить с ума египетских болельщиков по всему миру.

Точку в историческом матче на 82-й минуте поставил Трезеге, который выпрыгнул выше всех после подачи Салаха с углового и головой загнал мяч под штангу - 3:1.

Конец 92-летнего ожидания

Египет дебютировал на чемпионатах мира еще в далеком 1934 году, но за три предыдущие кампании (1934, 1990, 2018) из девяти попыток не выиграл ни одного матча.

Гол Салаха стал его 68-м за национальную команду - теперь легендарному нападающему остался всего один мяч до абсолютного рекорда своего тренера Хоссама Хасана.

Турнирная ситуация в группе G

Волевая победа позволила Египту с 4 очками возглавить группу и оказаться в шаге от выхода в 1/16 финала.

Турнирная таблица группы G после 2-го тура:

  1. Египет - 4 очка (разница мячей 4:2)
  2. Иран - 2 очка (2:2)
  3. Бельгия - 2 очка (1:1)
  4. Новая Зеландия - 1 очко (3:5)

Судьба путевок в плей-офф решится в субботу, 27 июня: Египет проверит Иран, а Бельгия попытается выместить злость на Новой Зеландии.

Ранее мы рассказывали о трагедии с болельщиком сборной Шотландии на ЧМ-2026: почему стадион устроил овацию.

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