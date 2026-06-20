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Трагедия с болельщиком сборной Шотландии на ЧМ-2026: почему стадион устроил овации на 76-й минуте

20:12 20.06.2026 Сб
3 мин
Акция "Тартановой армии" в Бостоне стала самым трогательным моментом чемпионата мира
aimg Андрей Костенко
Трагедия с болельщиком сборной Шотландии на ЧМ-2026: почему стадион устроил овации на 76-й минуте Болельщик сборной Шотландии Донни Страти (фото: CBS Boston)
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Невероятная и в то же время разрывающая душу история всколыхнула чемпионат мира по футболу-2026. Матч группового этапа между сборными Шотландии и Марокко запомнится болельщикам не только событиями на поле, но и феноменальным проявлением фанатской солидарности, от которого у присутствующих на трибунах мурашки бежали по коже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж CBS Boston.

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Мечта, оборвавшаяся в шаге от осуществления

Когда секундомер на табло отсчитал 76-ю минуту матча, огромный стадион в Бостоне синхронно поднялся со своих мест, устроив бурную минуту оваций.

В центре этой истории оказался 76-летний шотландец Донни Страти. Мужчина был феноменальным знатоком футбола: близкие вспоминают, что он мог без каких-либо подсказок по памяти назвать автора гола, точную минуту и названия команд в матчах 30- или 40-летней давности.

Всю свою жизнь Донни горячо болел за национальную сборную, но так и не имел возможности увидеть ее игру на чемпионате мира вживую. Когда поездку в США наконец забронировали, мужчина буквально считал дни. Его друг Мартин Вебстер рассказал, что Донни вел себя "как ребенок накануне Рождества", ведь это была самая большая мечта его жизни.

К сожалению, воспользоваться своим билетом преданный болельщик не успел - за считанные часы до матча в Бостоне произошла трагедия, и сердце мужчины внезапно остановилось в гостиничном номере.

Звуки волынки и "тайный заговор" в сети

Узнав о внезапной смерти земляка, шотландские фанаты ("Тартановая армия") продемонстрировали свое знаменитое единство. Сотни болельщиков собрались под окнами отеля, где остановился Страти. Один из местных музыкантов принес волынку, и над улицами американского города раздался традиционный прощальный марш в духе шотландских традиций.

В то же время племянник покойного Алек и лучший друг Стюарт Истон решили, что Донни просто обязан попасть на этот стадион. Они обратились к фан-сообществам в социальных сетях с необычной просьбой - устроить масштабный перформанс прямо во время матча. Призыв мгновенно стал вирусным в футбольных пабликах и сплотил тысячи людей.

"Мы, шотландцы, приезжаем на чемпионат мира не только ради результата, но и для того, чтобы знакомиться с новыми людьми и делиться эмоциями. Донни обожал это больше всего на свете. Поэтому для нас было принципиально важно, чтобы его услышали", - поделился племянник Алек Страти.

Трагедия с болельщиком сборной Шотландии на ЧМ-2026: почему стадион устроил овации на 76-й минуте

"Бостон Стэдиум" почтил память Донни Страти на 76-й минуте матча (фото: CBS Boston)

Момент, вошедший в историю чемпионата мира

План семьи и друзей покойного сработал на все сто благодаря колоссальной солидарности болельщиков и поддержке организаторов матча на "Бостон Стэдиум".

Когда на табло отобразилась 76-я минута матча (возраст, в котором оборвалась жизнь болельщика), атмосферу на трибунах затмило событие, заставившее прослезиться даже суровых ультрас. На гигантских мониторах арены неожиданно появилось фото улыбающегося Донни Страти.

В эту же секунду десятки тысяч зрителей на трибунах разразились громогласными, несмолкающими аплодисментами. Овации длились ровно минуту.

Шотландский болельщик так и не смог занять свое место на арене, но благодаря своей "Тартановой армии" он получил самые лучшие и самые громкие почести, какие только возможны в футбольном мире.

Ранее мы рассказали, как игроки из Германии и Кюрасао удивили всех трогательным поступком на ЧМ-2026.

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