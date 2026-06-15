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Молитва после разгрома: игроки Германии и Кюрасао удивили трогательным поступком на ЧМ-2026

14:55 15.06.2026 Пн
2 мин
Феликс Нмеча и Джонатан Та объединились с соперниками сразу после финального свистка
aimg Андрей Костенко
Молитва после разгрома: игроки Германии и Кюрасао удивили трогательным поступком на ЧМ-2026 Феликс Нмеча (фото: instagram.com/felix_nmecha)
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Старт сборной Германии на Чемпионате мира-2026 ознаменовался не только ожидаемым разгромом скромного оппонента, но и невероятно эмоциональным моментом, который уже покорил социальные сети. Несмотря на ожесточенную борьбу на поле, финал встречи подарил всем болельщикам настоящий пример уважения и единства.

Об уникальном эпизоде после матча Бундестим с Кюрасао - рассказывает РБК-Украина.

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Ливень голов и единение на поле

Матч против сборной Кюрасао для немецкой команды превратился в легкую прогулку. Счет в игре распечатали уже на 6-й минуте: полузащитник дортмундской "Боруссии" Феликс Нмеча точно пробил после филигранного паса Флориана Вирца. В итоге счет голам Германии на Мундиале был открыт, а сам поединок завершился уверенным разгромом островитян со счетом 7:1.

Однако самое главное событие вечера произошло уже после финального свистка. Пока большинство партнеров по команде поздравляли друг друга с успешным стартом и благодарили болельщиков на трибунах, в центре поля образовалась небольшая группа.

Как сообщает Sky Sport, немецкие футболисты Феликс Нмеча и Джонатан Та подошли к нескольким игрокам сборной Кюрасао. Они обняли друг друга за плечи, образовав круг, и склонили головы для совместной молитвы.

Молитва после разгрома: игроки Германии и Кюрасао удивили трогательным поступком на ЧМ-2026

Футболисты сборных Германии и Кюрасао вместе молятся на поле (фото: x.com/TheBlueWaveFFK)

"После игры мы все - братья"

Трогательный жест футболистов мгновенно стал вирусным в медиа как символ того, за что миллионы людей любят игру в футбол.

Впоследствии сам Феликс Нмеча в интервью телеканалам ARD объяснил, что именно побудило соперников объединиться в такой интимный момент.

"Во время игры мы соперники, но после матча все мы - христиане, все мы - братья. Мы просто вместе коротко помолились, ведь верим, что через футбол прославляется Иисус, и мы по-настоящему чувствуем большую благодарность за эту возможность", - искренне признался полузащитник немецкой сборной.

Ранее мы рассказали, как сборная ДР Конго шокировала экстравагантным прибытием на ЧМ-2026.

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