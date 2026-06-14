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Кюрасао шокировало Германию историческим голом на ЧМ-2026 и получило безжалостный ответ

22:04 14.06.2026 Вс
3 мин
Почему не стоит раздражать гранда
aimg Андрей Костенко
Кюрасао шокировало Германию историческим голом на ЧМ-2026 и получило безжалостный ответ Сборная Кюрасао забила исторический гол в ворота Бундестим (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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В воскресенье, 14 июня, на стадионе "Эн-Эр-Джи" в американском Хьюстоне состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в группе E. Сборная Германии играла с совершенно экзотическим соперником - национальной командой Кюрасао.

О том, как прошла игра и какой принесла результат - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo.

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ЧМ-2026. Группа Е. 1-й тур

Германия - Кюрасао - 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5 (с пенальти), 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 - Комененция, 21

Первый тайм: шок от Кюрасао

Немецкие футболисты начали встречу по привычному сценарию и быстро открыли счет. На 6-й минуте Феликс Нмеча обыгрался с Флорианом Вирцом на левом фланге и изящным обводящим ударом с угла штрафной площадки попал под правую штангу.

Однако подопечные легендарного нидерландца Дика Адвоката отважно шли вперед и на 21-й минуте шокировали европейцев. Райвело Комененция подобрал отскок на линии штрафной и мощно пробил мимо Мануэля Нойера. Сенсационные 1:1 заставили немцев заметно нервничать и включать дополнительные скорости.

Бундестим устроила настоящий штурм ворот соперника, где невероятные чудеса творил голкипер островитян Элой Рум. Сначала он потянул сложный удар Нико Шлоттербека под перекладину, а затем заблокировал выстрел Лероя Сане с нескольких метров.

Однако давление фаворита все же дало плоды еще до перерыва. На 38-й минуте после навеса с углового Нико Шлоттербек эффектным ударом головой подрезал мяч в левый угол ворот - 2:1. А уже в компенсированное время Тимоти Базур в своей штрафной площадке сбил активного Нмечу, и Кай Хаверц хладнокровно реализовал пенальти, отправив команды на перерыв при счете 3:1.

Второй тайм: хронология разгрома

Со стартом второй половины встречи немцы окончательно сняли все вопросы о победителе. Уже на 47-й минуте Йозуа Киммих отдал точный пас на Джамала Мусиалу, который с острого угла технично покатил мяч под дальнюю штангу.

В середине второго тайма сборная Кюрасао даже забила ответный гол, однако арбитры отменили взятие ворот из-за очевидного "километрового" офсайда.

Зато немцы забивали исключительно по правилам. На 68-й минуте Натаниэль Браун получил эффектную скидку пяткой от партнера в штрафной площадке и с нескольких метров расстрелял правый нижний угол ворот. На 78-й минуте защита островитян была полностью разорвана несколькими передачами, и немцы буквально завели мяч в сетку - передачу на пустые ворота замкнул Дениз Ундав.

Финальную же точку в поединке на 88-й минуте поставил Хаверц. Нападающий получил разрезной пас, выбежал на свидание с голкипером и с линии штрафной площадки эффектной подсечкой перебросил того.

Попытка разозлить гранда завершилась для андердога катастрофой, а немецкая машина уверенно забрала свои первые три очка.

Ситуация в группе E и расписание следующих матчей

В другом матче стартового тура группы E встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора. Этот поединок состоится в ночь на понедельник, 15 июня, - в 2:00 по киевскому времени.

Во втором туре команды ждут такие противостояния:

  • 20 июня. Германия - Кот-д'Ивуар

  • 21 июня. Кюрасао - Эквадор

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