ЧМ-2026: Адвокат во главе команды, африканская кость в горле и постоянный пассажир мундиаля - представление группы E

Вечером 14 июня на чемпионате мира по футболу 2026 состоится первый матч в группе E. В этот квартет входят сборные Германии, Кот-д'Ивуара, Эквадора и Кюрасао.

Сборная Германии традиционно считается одним из фаворитов чемпионата мира, и на этот раз, на первый взгляд, группа для Бундестим выглядит удобной для того, чтобы с первого места проходить в плей-офф. Однако что из себя сегодня представляют сборные Германии, Кот-Д'Ивуара, Эквадора и Кюрасао? РБК-Украина при поддержке GGBET подробно знакомит вас с каждым представителем этого квартета.

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Сборная Германии: проклятие Мараканы

Участие на ЧМ : 21 раз

: 21 раз Лучшее достижение : чемпионы (1954, 1974, 1990, 2014)

: чемпионы (1954, 1974, 1990, 2014) Лучший голеадор в истории : Мирослав Клозе (71 мяч)

: Мирослав Клозе (71 мяч) Наибольшее количество матчей : Лотар Маттеус (150 матчей)

: Лотар Маттеус (150 матчей) Место в рейтинге FIFA : 10

: 10 Главная звезда на ЧМ-2026 : Мануэль Нойер / Йозуа Киммих / Кай Хаверц

: Мануэль Нойер / Йозуа Киммих / Кай Хаверц Главный тренер: Юлиан Наггельсманн

Командное фото сборной Германии перед первым матчем на ЧМ 2026 (фото: Getty Images)

Немецкая сборная пропустила лишь два чемпионата мира из 23: в 1930 и 1950 (по понятным всем причинам). В четырех случаях Бундестим становились сильнейшей сборной мира, а в 1966 и 2002 останавливались в шаге от успеха: в финалах проиграли Англии и Бразилии соответственно. Последний успех немецкой команды датирован 2014-м годом: тогда в Бразилии команда Йоахима Лева в финале одолела Аргентину благодаря мячу Марио Гетце в овертайме. На следующих двух чемпионатах мира немцы не могли преодолеть даже групповой этап. Пора ли уже говорить о проклятии Мараканы?

Квалификацию на ЧМ-2026 немецкая сборная провела довольно спокойно. В отборочной группе А команда Наггельсмана получила в соперники Словакию, Северную Ирландию и Люксембург. 5 побед и одно поражение (на старте отбора от Словакии 0:2) вывели Бундестим в основную часть с первого места в группе.

С командой работает Юлиан Наггельсман - немецкую сборную он возглавил в 2023-м, заменив на этом посту Ханси Флика. Кстати, интересно, что первый контракт Наггельсмана с Немецким футбольным союзом был рассчитан до июля 2024 года, то есть времени ему давали только на чемпионат Европы. И на домашнем турнире немцы сыграли очень прилично: да, выбыли в четвертьфинале, но в овертайме да и от будущего победителя - сборной Испании. Если бы не мяч Микеля Мерино на 119-й минуте, кто знает, выиграли бы испанцы серию пенальти, да и тот турнир вообще.

Однако работой Наггельсмана в футбольном Берлине остались довольны и контракт с ним переподписали. Теперь пора снимать вот то проклятие Мараканы и преодолевать групповой этап на ЧМ-2026.

У Германии что ни игрок - то звезда, поэтому выделять одного игрока было бы неправильно. Отметим, что место в воротах снова занимает уже 40-летний Мануэль Нойер. В защите привлекает к себе внимание тоже опытный Антонио Рюдигер, а также Нико Шлоттербек и Джонатан Та.

В полузащите Германии царит капитан команды Йозуа Киммих, а еще среди звезд Флориан Виртц, Лерой Сане, Леон Горетцка и Джамал Мусиала. Ну и в нападении у Германии роскошный выбор из Кая Гаверца, Ника Вольтемаде, Максимилиана Байера и Дениза Ундава.

Сборная Кот-Д'Ивуара: есть ли жизнь после Дрогба

Участие на ЧМ : 3 раза

: 3 раза Лучшее достижение : групповой этап (2006, 2010, 2014)

: групповой этап (2006, 2010, 2014) Лучший голеадор в истории : Дидье Дрогба (65)

: Дидье Дрогба (65) Наибольшее количество матчей : Дидье Зокора (123)

: Дидье Зокора (123) Место в рейтинге FIFA : 33

: 33 Главная звезда на ЧМ-2026 : Ян Диоманде

: Ян Диоманде Главный тренер: Эмерсе Фаэ

Сборная Кот-Д'Ивуара (фото: Getty Images)

Берег Слоновой Кости действительно может стать чьей-то костью в горле. Команда Кот-Д'Ивуара давно не играла на чемпионате мира, примерно, с тех же времен, когда Германия в последний раз преодолевала групповой этап. Но жизнь продолжается, все меняется, и похоже, что оранжево-белые нашли рецепт жизни после ухода из большого футбола своего легендарного нападающего - Дидье Дрогба.

Ведь когда Дрогба был в прайме, то и ивуарийцы играли трижды подряд на мундиале. Правда, в 2006, 2010 и 2014 пробиться дальше группового этапа им не удалось. Но по одной победе Кот-Д'Ивуар традиционно получал.

Путь к нынешнему турниру пролегал через квалификационную группу F, где в 10 матчах Кот-д'Ивуар не потерпел ни одного поражения: 8 побед и 2 ничьи. В соперниках были Габон, Гамбия, Бурунди, Кения и Сейшельские острова, поэтому особых проблем у ивуарийцев не возникло.

Главная звезда этой команды - форвард Лепйцига Ян Диоманде. Он стал бронзовым призером Бундеслиги в завершившемся сезоне. Из 66 мячей Лейпцига в чемпионате именно Диоманде положил 12 - на один меньше, чем у лучшего голеадора этой команды Кристофа Бамугартнера. В центре поля у Кот-Д'Ивуара играет опытный Франк Кессье, за плечами которого выступления за Барселону и Милан. Ну и еще один известный в Европе игрок - форвард Вильярреала Николас Пепе.

Тренирует всю эту компанию Эмерсе Фаэ. Как игрок в нулевые он играл за французские Нант и Ниццу, а также английский Рединг. За сборную Кот-д'Ивуара Фаэ выступал в течение 7 лет, с 2005 по 2012, отыграв 41 матч за эту команду. Как тренер Фаэ поработал с молодежной командой французского Клермонта, а также молодежной сборной Кот-Д'Ивуара до 23 лет.

Сборная Эквадора: и снова Валенсия

Участие на ЧМ : 4 раза

: 4 раза Лучшее достижение : 1/8 финала (2006)

: 1/8 финала (2006) Лучший голеадор в истории: Эннер Валенсия (49 мячей)

Эннер Валенсия (49 мячей) Наибольшее количество матчей : Иван Хуртадо (168)

: Иван Хуртадо (168) Место в рейтинге FIFA: 23

23 Главная звезда на ЧМ-2026 : Эннер Валенсия

: Эннер Валенсия Главный тренер: Себастьян Бекассесе

Футболисты сборной Эквадора заняли второе место в квалификации на ЧМ-2026 (фото: Getty Images).

Сборная Эквадора - не новичок на чемпионатах мира, а ее капитан и лидер команды Эннер Валенсия уже может требовать от FIFA статус постоянного пассажира в эти путешествия. Валенсия едет уже на третий мундиаль в своей карьере, ведь впервые он выступил на этом турнире в 2014 году. В 2018-м Валенсия и его команда не квалифицировались на мундиаль, но в 2022-м уже выступили в Катаре.

Именно Эннера можно считать главной звездой этой команды и не только потому, что он живая легенда эквадорского футбола, потому что забил 49 мячей и установил рекорд результативности за свою сборную. В Европе он успел поиграть за английские Вест Хэм и Эвертон, а еще - за турецкий Фенербахче. Сейчас Валенсия выступает за мексиканскую Пачуку, то есть, турнир для него почти домашний.

Эквадор мощно провел отборочный цикл: команда заняла второе место в южноамериканском секторе, набрав 29 очков. Больше было только у Аргентины - 38 баллов. Эквадор потерпел лишь два поражения: от Аргентины и Бразилии, и оба - со счетом 0:1.

Лучшим выступлением команды на чемпионатах мира был проход в ⅛ финала в Германии в 2006 году. А там эквадорская сторона вполне может апеллировать к жребию - потому что попали на Англию и уступили со счетом 0:1.

Тренирует нынешнюю сборную Эквадора Себастьян Беккачече. 45-летний аргентинский специалист работал во многих клубах Южной Америки (Универсидад де Чили, Индепендьенте, Расинг), немного поработал в испанском Эльче и даже был ассистентом главного тренера сборной Аргентины в 2017-2018 годах. С 2024 Беккачече возглавляет команду Эквадора и уверенное шествие в квалификационном раунде дает поклонникам этой сборной пару капель оптимизма относительно выступления в основной части чемпионата мира по футболу 2026.

Сборная Кюрасао: команда с нидерландским привкусом

Участие на ЧМ : никогда

: никогда Лучшее достижение : не было

: не было Лучший голеадор в истории: Рангело Янга (21 мяч)

Рангело Янга (21 мяч) Наибольшее количество матчей : Леандро Бакуна (72)

: Леандро Бакуна (72) Место в рейтинге FIFA : 82

: 82 Главная звезда на ЧМ-2026 : Юрген Локадия

: Юрген Локадия Главный тренер: Дик Адвокат

Сборная Кюрасао - едва ли не главная загадка ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Кюрасао особенная не только из-за своего статуса самой маленькой страны среди всех участников ЧМ-2026. И не потому, что это дебютный мундиаль. Дело еще и в том, что команду возглавляет 78-летний нидерландский специалист Дик Адвокат, который после первого же матча на ЧМ-2026 станет официально самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

Выбор Адвоката на должность главного тренера - совсем не случайный. Ведь многие футболисты Кюрасао свою футбольную школу проходили именно в Нидерландах. Да, можно назвать эту команду "Апельсины 2.0", но едва ли не половина состава представляет нидерландский чемпионат.

32-летний нападающий Юрген Локадия так и вовсе играл во всех юношеских и молодежных сборных Нидерландов, но в 2014 году понял, что дорога в основную сборную не выглядит реальной. В свое время Локадия семь лет играл за ПСВ Эйндховен, затем поиграл за немецкий Бохум и отправился за границу. Сейчас он выступает за Интер Майами, вместе с Лионелем Месси.

Расписание матчей в группе Е

1-й тур

14 июня, 20:00 Германия - Кюрасао

15 июня, 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор

2-й тур

20 июня 23:00 Германия - Кот-д'Ивуар

21 июня 03:00 Эквадор - Кюрасао

3-й тур

25 июня 23:00 Кюрасао - Кот-Д'Ивуар

25 июня 23:00 Эквадор - Германия.

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