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ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи E

16:59 14.06.2026 Нд
8 хв
РБК-Україна продовжує цикл матеріалів із представленням учасників чемпіонату світу з футболу-2026
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ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи E Збірна Німеччинина двох останніх ЧС не проходила груповий етап. Фото: Getty Images
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Ввечері 14 червня на чемпіонаті світу з футболу 2026 відбудеться перший матч у групі E. До цього квартету входять збірні Німеччини, Кот-Д’Івуару, Еквадору та Кюрасао.

Збірна Німеччини традиційно вважається одним із фаворитів чемпіонату світу, і цього разу, на перший погляд, група для Бундестім виглядає зручною для того, аби з першого місця проходити до плей-оф. Однак що з себе сьогодні уявляють збірні Німеччини, Кот-Д’Івуару, Еквадору та Кюрасао? РБК-Україна за підтримки GGBET детально знайомить вас із кожним представником цього квартету.

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Збірна Німеччини: прокляття Маракани

  • Участь на ЧС: 21 раз
  • Найкраще досягнення: чемпіони (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Найкращий голеадор в історії: Мирослав Клозе (71 м’яч)
  • Найбільша кількість матчів: Лотар Маттеус (150 матчів)
  • Місце в рейтингу FIFA: 10
  • Головна зірка на ЧС-2026: Мануель Ноєр / Йозуа Кімміх / Кай Гаверц
  • Головний тренер: Юліан Наггельсманн

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи EКомандне фото збірної Німеччини перед першим матчем на ЧС 2026 (фото: Getty Images)

Німецька збірна пропустила лише два чемпіонати світу з 23: у 1930 та 1950 (зі зрозумілих усім причин). У чотирьох випадках Бундестім ставали найсильнішою збірною світу, а в 1966 та 2002 зупинялися за крок до успіху: у фіналах програли Англії та Бразилії відповідно. Останній успіх німецької команди датовано 2014-м роком: тоді у Бразилії команда Йоахіма Льова у фіналі здолала Аргентину завдяки м’ячу Маріо Гьотце в овертаймі. На наступних двох чемпіонатах світу німці не могли подолати навіть груповий етап. Чи пора вже говорити про прокляття Маракани?

Кваліфікацію на ЧС-2026 німецька збірна провела доволі спокійно. У відбірковій групі А команда Наггельсмана отримала у суперники Словаччину, Північну Ірландію та Люксембург. 5 перемог і одна поразка (на старті відбору від Словаччини 0:2) вивели Бундестім до основної частини з першого місця у групі.

Із командою працює Юліан Наггельсман – німецьку збірну він очолив у 2023-му, замінивши на цій посаді Гансі Фліка. До речі, цікаво, що перший контракт Наггельсмана з Німецьким футбольним союзом було розраховано до липня 2024 року, тобто часу йому давали лише на чемпіонат Європи. І на домашньому турнірі німці зіграли дуже пристойно: так, вибули у чвертьфіналі, але в овертаймі та й від майбутнього переможця – збірної Іспанії. Якби не м’яч Мікеля Меріно на 119-й хвилині, хтозна, чи виграли б іспанці серію пенальті та й той турнір взагалі.

Однак роботою Наггельсмана у футбольному Берліні залишилися задоволені і контракт з ним перепідписали. Тепер пора знімати ось те прокляття Маракани та долати груповий етап на ЧС-2026.

У Німеччини що не гравець – то зірка, тому виокремлювати одного гравця було б неправильно. Відзначимо, що місце у воротах знову посідає вже 40-річний Мануель Ноєр. У захисті привертає до себе увагу теж досвідчений Антоніо Рюдігер, а також Ніко Шлоттербек та Джонатан Та.

У півзахисті Німеччини панує капітан команди Йозуа Кімміх, а ще серед зірок Флоріан Віртц, Лерой Сане, Леон Горетцка і Джамал Мусіала. Ну і в нападі у Німеччини розкішний вибір з Кая Гаверца, Ніка Вольтемаде, Максиміліана Байера та Деніза Ундава.

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи E

Збірна Кот-Д’Івуару: чи є життя після Дрогба

  • Участь на ЧС: 3 рази
  • Найкраще досягнення: груповий етап (2006, 2010, 2014)
  • Найкращий голеадор в історії: Дідьє Дрогба (65)
  • Найбільша кількість матчів: Дідьє Зокора (123)
  • Місце в рейтингу FIFA: 33
  • Головна зірка на ЧС-2026: Ян Діоманде
  • Головний тренер: Емерсе Фае

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи EЗбірна Кот-Д'Івуару (фото: Getty Images)

Берег Слонової Кістки дійсно може стати чиєюсь кісткою у горлі. Команда Кот-Д’Івуару давно не грала на чемпіонаті світу, приблизно, з тих же часів, коли Німеччина востаннє долала груповий етап. Але життя триває, все змінюється, і схоже, що помаранчево-білі знайшли рецепт життя після відходу з великого футболу свого легендарного нападника – Дідьє Дрогба.

Адже коли Дрогба був у праймі, то й івуарійці грали тричі поспіль на мундіалі. Щоправда, в 2006, 2010 та 2014 пробитися далі групового етапу їм не вдалося. Але по одній перемозі Кот-Д’Івуар традиційно здобував.

Шлях до цьогорічного турніру пролягав через кваліфікаційну групу F, де в 10 матчах Кот-Д’Івуар не зазнав жодної поразки: 8 перемог та 2 нічиї. У суперниках були Габон, Гамбія, Бурунді, Кенія та Сейшельські острови, тому особливих проблем в івуарійців не виникло.

Головна зірка цієї команди – форвард Лепйцига Ян Діоманде. Він став бронзовим призером Бундесліги у сезоні, що завершився. З 66 м’ячів Лейпцига у чемпіонаті саме Діоманде поклав 12 – на один менше, ніж в найкращого голеадора цієї команди Крістофа Бамугартнера. У центрі поля в Кот-Д’Івуару грає досвідчений Франк Кессьє, за плечима якого виступи за Барселону та Мілан. Ну і ще один відомий у Європі гравець – форвард Вільярреалу Ніколас Пепе.

Тренує всю цю компанію Емерсе Фае. Як гравець у нульові він грав за французькі Нант та Ніццу, а також англійський Редінг. За збірну Кот-Д’Івуару Фае виступав впродовж 7 років, з 2005 по 2012, відігравши 41 матч за цю команду. Як тренер Фае попрацював із молодіжною командою французького Клермонта, а також молодіжною збірною Кот-Д’Івуару до 23 років.

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи E

Збірна Еквадору: і знову Валенсія

  • Участь на ЧС: 4 рази
  • Найкраще досягнення: 1/8 фіналу (2006)
  • Найкращий голеадор в історії: Еннер Валенсія (49 м’ячів)
  • Найбільша кількість матчів: Іван Хуртадо (168)
  • Місце в рейтингу FIFA: 23
  • Головна зірка на ЧС-2026: Еннер Валенсія
  • Головний тренер: Себастьян Бекассесе

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи EФутболісти збірної Еквадору посіли друге місце у кваліфікації на ЧС-2026 (фото: Getty Images).

Збірна Еквадору – не новачок на чемпіонатах світу, а її капітан та лідер команди Еннер Валенсія вже може вимагати від FIFA статус постійного пасажира у ці подорожі. Валенсія їде вже на третій мундіаль у своїй кар’єрі, адже вперше він виступив на цьому турнірі у 2014 році. У 2018-му Валенсія і його команда не кваліфікувалися на мундіаль, але у 2022 вже виступили у Катарі.

Саме Еннера можна вважати головною зіркою цієї команди і не лише через те, що він жива легенда еквадорського футболу, бо забив 49 м’ячів і встановив рекорд результативності за свою збірну. У Європі він встиг пограти за англійські Вест Гем та Евертон, а ще – за турецький Фенербахче. Зараз Валенсія виступає за мексиканську Пачуку, себто, турнір для нього майже домашній.

Еквадор потужно провів відбірковий цикл: команда посіла друге місце у південноамериканському секторі, набравши 29 очок. Більше було лише у Аргентини – 38 балів. Еквадор зазнав лише двох поразок: від Аргентини та Бразилії, і обидві – із рахунком 0:1.

Найліпшим виступом команди на чемпіонатах світу був прохід до ⅛ фіналу у Німеччині в 2006 році. А там еквадорська сторона цілком може апелювати до жеребу – бо потрапили на Англію і поступилися із рахунком 0:1.

Тренує нинішню збірну Еквадору Себастьян Беккачече. 45-річний аргентинський фахівець працював у багатьох клубах Південної Америки (Універсідад де Чилі, Індепендьєнте, Расинг), трохи попрацював в іспанському Ельче і навіть був асистентом головного тренера збірної Аргентини у 2017-2018 роках. З 2024 Беккачече очолює команду Еквадору і впевнена хода у кваліфікаційному раунді дає шанувальникам цієї збірної пару крапель оптимізму щодо виступу в основній частині чемпіонату світу з футболу 2026.

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи E

Збірна Кюрасао: команда з нідерландським присмаком

  • Участь на ЧС: ніколи
  • Найкраще досягнення: не було
  • Найкращий голеадор в історії: Рангело Янга (21 м’яч)
  • Найбільша кількість матчів: Леандро Бакуна (72)
  • Місце в рейтингу FIFA: 82
  • Головна зірка на ЧС-2026: Юрген Локадія
  • Головний тренер: Дік Адвокат

ЧС-2026: Адвокат на чолі команди, африканська кістка в горлі та постійний пасажир мундіалю – представлення групи EЗбірна Кюрасао – чи не головна загадка ЧС-2026 (фото: Getty Images)

Збірна Кюрасао особлива не лише через свій статус найменшої країни серед усіх учасників ЧС-2026. І не тому, що це дебютний мундіаль. Річ ще й у тім, що команду очолює 78-річний нідерландський фахівець Дік Адвокат, який після першого ж матчу на ЧС-2026 стане офіційно найстаршим головним тренером в історії чемпіонатів світу з футболу.

Вибір Адвоката на посаду головного тренера – зовсім не випадковий. Адже чимало футболістів Кюрасао свою футбольну школу проходили саме у Нідерландах. Так, можна назвати цю команду “Апельсини 2.0”, але чи не половина складу представляє нідерландський чемпіонат.

32-річний нападник Юрген Локадія так і зовсім грав в усіх юнацьких та молодіжних збірних Нідерландів, але у 2014 році зрозумів, що дорога до основної збірної не виглядає реальною. Свого часу Локадія сім років грав за ПСВ Ейндховен, потім пограв за німецький Бохум і вирушив за кордон. Зараз він виступає за Інтер Маямі, разом із Ліонелем Мессі.

Розклад матчів у групі Е

1-й тур

  • 14 червня, 20:00 Німеччина – Кюрасао
  • 15 червня, 02:00 Кот-Д’Івуар – Еквадор

2-й тур

  • 20 червня 23:00 Німеччина – Кот-Д’Івуар
  • 21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао

3-й тур

  • 25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-Д’Івуар
  • 25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина.

Раніше ми представили усі команди групи D, а також розповіли про учасників групи С.

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