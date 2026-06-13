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ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D

02:31 13.06.2026 Сб
8 хв
РБК-Україна продовжує цикл матеріалів із представленням учасників чемпіонату світу з футболу-2026
aimg Данило Вереітін
ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D Збірна Туреччини – найемоційніша команда групи D. Фото: Getty Images
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У ніч на 13 червня на чемпіонаті світу з футболу 2026 за справу береться третя збірна-господарка турніру – команда США. Власне, саме тому група D бере своє слово раніше за групу C, аби дотриматися принципу локальних церемоній відкриття у кожній з трьох приймаючих країн.

До групи D, окрім команди Сполучених Штатів Америки, входять ще й збірні Парагваю, Австралії та Туреччини. Що це за команди, як вони грали на чемпіонатах світу і як потрапили на цей мундіаль? РБК-Україна за підтримки GGBET детально знайомить вас із кожним представником цього квартету.

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Збірна США: make soccer great again!

  • Участь на ЧС: 11 разів
  • Найкраще досягнення: 1/4 фіналу (2002)
  • Найкращий голеадор в історії: Клінт Демпсі та Лендон Донован (57 м’ячів)
  • Найбільша кількість матчів: Кобі Джонс (164 матчі)
  • Місце в рейтингу FIFA: 17
  • Головна зірка на ЧС-2026: Крістіан Пулішич
  • Головний тренер: Маурісіо Почеттіно

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи DЗбірна США з футболу (фото: Getty Images)

Американська збірна майже завжди грає на чемпіонатах світу. Принаймні, за останні 36 років США пропустили лише один мундіаль, та й той, на який по-хорошому б, не мали їхати і всі притомні країни (2018 рік, раптом що). Найкращим чином виступити на такому турнірі їм вдалося у 2002 році. Тоді американці дійшли до чвертьфіналу, подолавши дуже непросту групу з Португалією, Польщею та головною сенсацією того турніру – Південну Корею. В 1/8 виграли у Мексики (2:0), а потім програли Німеччині (0:1) у чвертьфіналі.

Нині ж, ризикну припустити, у американців може вийти не гірше, ніж 24 роки тому. По-перше, у США топовий тренер – Маурісіо Почеттіно. По-друге, є легенда зовсім не гірша за Донована – Крістіан Пулішич. 28-річний нападник є одним з лідерів Мілану, а за збірну він зіграв 86 матчів та забив 33 м’ячі. Пулішич – людина, яка формує обличчя американської атакувальної лінії і з цим доведеться рахуватися усім суперникам США на цьому турнірі.

Як країна-господар, США не проходили кваліфікацію. Однак у 2026 році встигли зіграти чотири матчі. І практично всі – з солідними збірними. Бельгія, Німеччина, Португалія і Сенегал. Підсумок? Три поразки у чотирьох матчах. Перемогли американці лише Сенегал (3:2), а європейцям програли, пропускаючи по два м’ячі від Німеччини (1:2) та Португалії (0:2), та п’ять – від Бельгії (2:5).

На щастя, у групі на ЧС лише один європейський суперник, відтак вболівальники американців можуть видихнути. Та й з Туреччиною команда Почеттіно здатна поборотися за перше місце.

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D

Збірна Туреччини: з думками про 2002-й

  • Участь на ЧС: 2 рази
  • Найкраще досягнення: бронзові медалі (2002)
  • Найкращий голеадор в історії: Шакан Шюкюр (51 м’яч)
  • Найбільша кількість матчів: Рюштю Речбер (120 матчів)
  • Місце в рейтингу FIFA: 22
  • Головна зірка на ЧС-2026: Хакан Чалханоглу
  • Головний тренер: Вінченцо Монтелла

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D

Збірна Туреччини з футболу (фото: Getty Images)

Ви не повірите і це не одруківка: збірна Туреччини до цього мундіалю дійсно лише двічі (!) грала на чемпіонаті світу. Вперше це сталося у 1954 році, тоді турки не подолали груповий етап. А вдруге – у тому ж 2002, коли саме турецька збірна змогла поставити на місце збірну Кореї, яка наробила галасу на тому мундіалі.

Можна провести паралель між Туреччиною та США: турки теж переживають ренессанс. На Євро-2024 команда дійшла до ¼ фіналу і програла Нідерландам, але на чемпіонаті світу шанси дійти до такої ж стадії у них зовсім не гірші.

Утім, турки видали прекрасний відбірковий цикл: опинившись у групі із чемпіонами Європи іспанцями, команда з берегів Босфору хоч і згоріла прямому конкуренту вдома 0:6, але в гостях зіграла внічию 2:2. Цього було достатньо, аби посісти друге місце і вирушити до плей-оф і у півфіналі перемогти Румунію (1:0), а у вирішальному матчі розібратися із Косово (1:0).

Якщо дивитися на склад Туреччини, то тут просто парад представників топ-клубів: Манчестер Юнайтед, Рома, Боруссія, Інтер, Реал, Порту, Ювентус… Звісно ж, лідер команди – Хакан Чалханоглу, який представляє Інтер. Йому лише 32 роки, а за плечима вже понад 100 матчів за збірну. Але давайте не скидати з рахунків форварда Реалу Арду Гюлера, який вважається одним з найперспективніших нападників Старого Світу. І напевно, найпрогресуючого гравця – Кенана Йилдиза з туринського Ювентуса.

Тренує всю цю топ-компанію гравців італійський фахівець Вінченцо Монтелла. За його плечима величезний клубний досвід в Серії А: Катанія, Фіорентина, Сампдорія, Мілан, а ще – іспанська Севілья. До Туреччини Монтелла приїхав у 2021 році: тоді він очолив Адана Демірспор. А за два роки став головним тренером національної збірної. Для Монтелли цей чемпіонат світу – це ще одна можливість показати себе тренерському світу з найкращого боку. Але у випадку провалу краще пакувати валізи і тікати з Туреччини – фанати такого не пробачать.

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D

Збірна Австралії: шляхами Шварцера і Кехілла

Участь на ЧС: 6 разів

Найкраще досягнення: 1/8 фіналу (2006, 2022)

Найкращий голеадор в історії: Тім Кехілл (50 м’ячів)

Найбільша кількість матчів: Марк Шварцер (109 матчів)

Місце в рейтингу FIFA: 27

Головна зірка на ЧС-2026: не ідентифікована

Головний тренер: Тоні Попович

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи DЗбірна Австралії (фото: Getty Images)

Здається, що збірна Австралії перестала прогресувати після переведення до азійської кваліфікації. Річ у тім, що до 2006 року австралійці проходили відбір в Океанії, не маючи особливої конкуренції. Кинути виклик хлопцям з Зеленого Континенту могли лише футболісти Нової Зеландії. І тут, увага, геніальне рішення від ФІФА: перевести Австралію до Азійської кваліфікації, а Нова Зеландія… Ну що ж, хай посідає місце Австралії!

Так, двічі австралійці долали груповий етап, але одразу ж вибували в наступній стадії. І якщо в 2006 році це було внаслідок дуже суперечливого рішення арбітра (тоді він поставив пенальті в овертаймі, який реалізував Тотті), то в 2022 австралійці так само програли в 1/8 фіналу майбутньому чемпіону – Аргентині.

Головним тренером збірної Австралії є Тоні Попович – людина, у якої немає багатого тренерського досвіду у європейському футболі. Лише в австралійському та азійському. У Європі Тоні попрацював лише з Карабюкспором, та й те, кілька місяців. Чи готовий він тягатися із майстрами тренерської справи Маурісіо Почеттіно та Вінченцо Монтеллою? Відповідь, нібито, очевидна.

Зірок у цій команді теж особливо немає. Найдосвідченіший – Меттью Раян. Голкіпер Леванте за національну збірну зіграв 104 матчі – він єдиний у цьому складі, хто відіграв понад 100 ігор. І на відміну від Туреччини, тут представників топ-клубів немає. Що само по собі говорить про клас команди… Так, це не часи Кьюелла, Шварцера та Кехілла, таких в Австралії поки не роблять…

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи D

Збірна Парагваю: на мундіаль – без лідера

  • Участь на ЧС: 8 разів
  • Найкраще досягнення: 1/4 фіналу (2010)
  • Найкращий голеадор в історії: Роке Санта Круз (32 м’ячі)
  • Найбільша кількість матчів: Пауло Да Сілва (148)
  • Місце в рейтингу FIFA: 41
  • Головна зірка на ЧС-2026: Хуліо Енсісо
  • Головний тренер: Густаво Альфаро

ЧС-2026: магістри соккера, травмований лідер та хлопці з зеленого континенту – представлення групи DЗбірна Парагваю (фото: Getty Images)

У 2026 році збірна Парагваю зіграла лише три контрольні матчі: виграла у Греції (1:0) і Нікарагуа (4:0), а ще програла Марокко (1:2). В цілому, у країні відійшли від культу Роке Санта Крусу і пробують будувати нову збірну.

Однак цьогоріч виникла серйозна проблема: якраз під час контрольних матчів зазнав пошкодження ключовий гравець парагвайців Хуліо Енсісо. І найбільш прикро, що ця травма спіткала його якраз під час матчу із далеко не топовою збірною Нікарагуа. Теоретично, нападник Страсбурга ще зберігає шанси зіграти на ЧС-2026.

Взагалі ж, парагвайці часто грали на чемпіонатах світу: аж 8 разів. Тричі їм вдавалося вийти до 1/8 фіналу, але пробитися до вісімки найсильніших команд планети вони так і не змогли.

Збірну Парагваю тренує Густаво Альфаро: відомий у Південній Америці фахівець. Парагвай – не перша збірна у трудовій біографії аргентинського фахівця. Раніше він працював із Еквадором (2020-2023) та Коста-Рікою (2023-2024), а на клубному рівні очолював легендарний Бока Хуніорс (2018-2020). У серпні 2024-го він очолив парагвайську команду і витягнув її на ЧС-2026 з шостого місця у відборі.

Розклад матчів у групі D

1-й тур

  • 13 червня, 4:00 США – Парагвай
  • 14 червня, 7:00 Австралія – Туреччина

2-й тур

  • 19 червня 22:00 США – Австралія
  • 20 червня 6:00 Туреччина – Парагвай

3-й тур

  • 26 червня 5:00 Парагвай – Австралія
  • 26 червня 5:00 Туреччина – США

Раніше ми представили усі команди групи B та групи A.

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