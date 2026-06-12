ЧС-2026: 40-річний бомбардир, кленове листя та команда на 332 мільйони – представлення групи B

12 червня свої матчі на чемпіонаті світу розпочинають команди групи B: о 22:00 сьогодні зіграють збірні Канади та Боснії і Герцеговини, а наступного дня, у цей же час зустрінуться збірні Катару та Швейцарії.

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Збірна Канади: Девід, Девіс, Марш!

Участь на ЧС: 2 рази

2 рази Найкраще досягнення : груповий етап (1986, 2022)

: груповий етап (1986, 2022) Найкращий голеадор в історії : Джонатан Девід (39 м’ячів)

: Джонатан Девід (39 м’ячів) Найбільша кількість матчів : Атіба Хатчінсон (104 матчі)

: Атіба Хатчінсон (104 матчі) Місце в рейтингу FIFA : 30

: 30 Головна зірка на ЧС-2026 : Альфонсо Девіс

: Альфонсо Девіс Головний тренер: Джессі Марш

Збірна Канади в гарному гуморі перед стартом на ЧС-2026 (фото: Getty Images)

Для збірної Канади чемпіонат світу – історична подія. Не лише через те, що цього разу це домашній мундіаль, а й тому, що це лише третя участь кленових листків у фінальній частині ЧС. Вперше це трапилося у 1986 році і символічно, що той турнір приймала… Мексика!

Але виступ канадців тоді був не дуже вдалим: вони потрапили до групи С, де їхніми суперниками були Франція, СРСР та Угорщина. Три поразки, 0 забитих, 5 пропущених – нагадує виступ України на Євро-2016…

Наступної можливості показати себе канадцям довелося чекати 36 років. Утім, покращення не сталося: Марокко, Хорватія та Бельгія в суперниках не залишили шансів Канаді бодай на одне очко. Правда, цього разу північноамериканські гравці забили два м’ячі: по одному у ворота Хорватії та Марокко.

Серед лідерів цієї команди – дві людини зі схожими прізвищами. Мова про Альфонсо Девіса та Джонатана Девіда. Девіс – топовий лівий захисник. Йому 25 років і він виступає за Баварію з 2019 року. За цей час Девіс назбирав безліч титулів: як командних (Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, 7 чемпіонських титулів у Бундеслізі, три Кубка Німеччини), так і індивідуальних (найкращий гравець року в КОНКАКАФ, найкращий футболіст року у Канаді).

Джонатан Девід яскраво розкрився у французькому Ліллі: 26-річний нападник віддав цьому клубу п’ять сезонів і показав чудову статистику: 232 матчі та 109 голів. Такий прогрес не залишився непоміченим: минулого літ він перейшов до Ювентуса, однак адаптація в туринському клубі дається поки складно: лише 8 м’ячів у 46 матчах.

Ну а тренує збірну Канади Джессі Марш – 52-річний американський тренер із значним досвідом у структурі Red Bull. Спочатку Джессі працював у Нью-Йорку (2015-2018), потім у Зальцбурзі (2019-2021), а згодом дійшов до найсоліднішого клубу у цій структурі – РБ Лейпциг. Після німецького періоду Марш також працював із англійським Лідсом у 2022-2023 роках. Ну а збірну Канади прийняв у 2024 році. Керівникам федерації настільки сподобалася його робота, що перед чемпіонатом світу вони уклали новий контракт на чотири роки.

Збірна Боснії і Герцеговини: нічний жах Італії та 40-річний лідер

Участь на ЧС: 1 раз

1 раз Найкраще досягнення: груповий етап (2014)

груповий етап (2014) Найкращий голеадор в історії : Едін Джеко (73 м’ячів)

: Едін Джеко (73 м’ячів) Найбільша кількість матчів : Едін Джеко (148 матчі)

: Едін Джеко (148 матчі) Місце в рейтингу FIFA: 64

64 Головна зірка на ЧС-2026: Едін Джеко

Едін Джеко Головний тренер: Сергей Барбарез

Збірна Боснії і Герцеговини (фото: Getty Images)

Команда Боснії і Герцеговини створила справжню сенсацію у відборі: вийшовши до плей-оф кваліфікації, команда Барбареза вибила по черзі Вельс та Італію! Серія пенальті проти боснійців італійським футболістам снитиметься в нічних жахах. Ну а БіГ вийшли на мундіаль лише вдруге в історії.

Вперше боснійська команда виступила на чемпіонаті у 2014 році. Тоді Джеко та компанія потрапили до групи із майбутніми фіналістами, командою Аргентини, а також збірними Нігерії та Ірану. Перший матч проти Аргентини – поразка 1:2. Потім ще один програш, цього разу нігерійцям - 0:1 і втішна перемога над Іраном - 3:1. У підсумку: три очки та третє місце у групі.

Головною зіркою цієї команди є Едін Джеко, який продовжує демонструвати прекрасну форму навіть у свої 40 років. Минулий сезон він розпочав в італійській Фіорентині, а взимку перебрався до німецького Шальке, разом із яким повернувся до Бундесліги. Джеко все ще в порядку: навесні в 11 матчах другої Бундесліги він забив 6 м’ячів. А у збірній Джеко не лише символ та легенда, а й найкращий бомбардир та гравець із найбільшою кількістю матчів за національну команду.

Тренує боснійську збірну ще один легендарний нападник: Сергей Барбарез колись давно грав у Бундеслізі і асоціюється із Баєром та Гамбургом. За збірну він грав з 1998 по 2006 роки і забив куди менше, ніж Джеко – лише 17 м’ячів. Ще у 2009 році Барбарез якось сказав, що хотів би очолити збірну Боснії і Герцеговини. Бажання здійснилося аж через 15 років: у 2024-му Сергей таки став біля керма команди і вивів її на чемпіонат світу з футболу 2026.

Збірна Швейцарії: команда вартістю у 332 мільйони євро

Участь на ЧС : 11 разів

: 11 разів Найкраще досягнення : чвертьфінал (1934, 1938)

: чвертьфінал (1934, 1938) Найкращий голеадор в історії : Александр Фрай (42)

: Александр Фрай (42) Найбільша кількість матчів : Граніт Джака (145)

: Граніт Джака (145) Місце в рейтингу FIFA : 19

: 19 Головна зірка на ЧС-2026 : Граніт Джака

: Граніт Джака Головний тренер: Мурат Якін

Граніт Джака – капітан збірної Швейцарії (фото: Getty Images)

Швейцарія – досвідчений гравець на чемпіонатах світу. Збірна цієї країни двічі грала на мундіалях у 1930-ті і доходила тоді до чвертьфіналу. З 1970 по 1990 швейцарські футболісти ніяк не могли потрапити на чемпіонат світу, повернувшись на мундіаль лише у 1994-му. Нам же із вами приємніше згадувати Швейцарію в контексті ЧС-2006: тоді саме збірна України в серії пенальті вимкнула червоно-білих з подальшої боротьби.

На ЧС-2026 Швейцарія вийшла з першого місця у своїй відбірковій групі, залишивши позаду Косово, Словенію та Швецію і не програвши жодного з шести матчів. Різниця забитих та пропущених м’ячів у відборі говорить сама за себе: 14-2.

Зірок у цій команді вистачає: Transfermarkt каже, що сумарна трансферна вартість збірної Швейцарії сягає 332,5 млн євро. Найдорожчими є півзахисник Фрайбурга Йохан Манзамбі (50 млн євро), а друге місце за вартістю має голкіпер дортмундської Борусії Грегор Кобель – 40 млн. Але головною зіркою все ж вважаємо Граніта Джаку – 33-річний капітан зіграв 146 матчів за національну збірну, а його дебют за швейцарську команду припав на 2011 рік. Уявити цю команду без Джаки дуже важко, якщо не сказати – неможливо.

Головний тренер – Мурат Якін, людина із РНК швейцарського футболу. Як гравець, Мурат виступав у Швейцарії за Грассхопперс та Базель, а як тренер очолював ці ж команди, плюс Люцерн, Тун і Сьон. У 2021 році Якін прийняв збірну Швейцарії: поточний чемпіонат світу стане третім їхнім спільним мейджором.

Збірна Катару: вчорашні господарі із великими амбіціями

Участь на ЧС: 1 раз

1 раз Найкраще досягнення : груповий етап

: груповий етап Найкращий голеадор в історії : Алмоез Алі (60 м’ячів)

: Алмоез Алі (60 м’ячів) Найбільша кількість матчів : Хассан Аль-Хайдос (186)

: Хассан Аль-Хайдос (186) Місце в рейтингу FIFA : 56

: 56 Головна зірка на ЧС-2026 : Хассан Аль-Хайдос

: Хассан Аль-Хайдос Головний тренер: Хулен Лопетегі

Збірна Катару вдруге гратиме на чемпіонаті світу (фото: Getty Images)

Збірна Катару вперше на чемпіонаті світу зіграла… у 2022 році. Якраз на своєму домашньому турнірі. Плюс для країни – величезна кількість футбольної інфраструктури. Але виступ команди-господарки на тому турнірі був провальним: три поразки від Еквадору, Сенегалу та Нідерландів і останнє місце у турнірній таблиці з нулем балів та різницею забитих та пропущених 1-7.

Свій шлях на чемпіонат світу з футболу 2026 Катар розпочав з другого етапу азійського відбору. У групі із Кувейтом, Індією та Афганістаном команда Лопетегі набрала 16 очок в шести матчах і вийшла до третього етапу.

Там суперники були вже серйознішими: Катар фінішував четвертим, пропустивши на перше місце Іран, а на друге – Узбекістан. Третіми фінішували футболісти ОАЕ, ну а Катар став четвертим і вирушив до четвертого раунду. Із ОАЕ та Оманом проблем не було: 4 очки в двох матчах і кваліфікація на чемпіонат світу.

Керівники катарського футболу все ще мають амбіції збудувати збірну хорошого рівня, але якість гравців залишає бажати кращого. Зараз надія лише на тренерський хист Хулена Лопетегі, який має досвід роботи зі збірною Іспанії, Реалом, Севільєю, Порту, Вест Гемом та Вулвергемптоном.

Розклад матчів групи B на ЧС-2026

1-й тур

12 червня, 22:00: Канада – Боснія

13 червня, 22:00: Катар – Швейцарія

2-й тур

18 червня, 22:00: Швейцарія – Боснія

19 червня, 01:00: Канада – Катар

3-й тур

24 червня, 22:00: Швейцарія – Канада

24 червня, 22:00: Боснія – Катар

Читайте на РБК-Україна про те, де дивитися всі матчі чемпіонату світу.

Раніше ми представили усі команди групи А на ЧС-2026.