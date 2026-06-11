ЧС-2026: Шик, невтомний Очоа та Сон з Лос-Анджелеса – представлення групи А

11 червня у Мексиці, США та Канаді стартує 23-й чемпіонат світу з футболу. Цього року вперше в історії у турнірі братимуть участь 48 команд. Вони будуть поділені на 12 груп, і про кожну з них ми детально розповімо в серії матеріалів, присвячених ЧС-2026.

Як завжди, першими до гри вступають представники групи А. Згідно із жеребом, до неї увійшли команди Мексики (одна з господарок турніру), Південної Кореї, Південно-Африканської Республіки та Чехії. РБК-Україна за підтримки GGBET детально знайомить вас із кожною з цих команд.

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Збірна Мексики: мій дім – моя фортеця

Участь на ЧС: 17 разів

17 разів Найкраще досягнення: 1/4 фіналу (1970, 1986)

1/4 фіналу (1970, 1986) Найкращий голеадор в історії: Хав’єр Ернандес (52 м’ячі)

Хав’єр Ернандес (52 м’ячі) Найбільша кількість матчів : Андреас Гуардадо (180 Матчів)

: Андреас Гуардадо (180 Матчів) Місце в рейтингу FIFA: 15

15 Головна зірка на ЧС-2026: Рауль Хіменес

Рауль Хіменес Головний тренер: Хав’єр Агірре

Збірна Мексики готується потішити своїх вболівальників (фото: Getty Images)

Мексиканські вболівальники чудово пам’ятають 1970 та 1986 рік: саме в ці роки Мексика була країною-господаркою чемпіонатів світу з футболу. Можна скептично сприймати вислів “мій дім – моя фортеця”, але якраз збірна Мексики з футболу доводить, що цей принцип працює чудово. Бо свої найкращі результати в історії чемпіонатів світу мексиканці демонстрували саме на домашніх турнірах: в обох випадках вони доходили до чвертьфіналу.

Загалом, збірна Мексики має великий досвід виступів на чемпіонатах світу. Простіше згадати, коли їх там не було: 1934, 1938, 1974, 1982 і 1990 роки.

Зазвичай, подолання групового етапу для мексиканців не є проблемою: з 1994 по 2018 включно вони спокійно виходили в плей-оф, але одразу ж вилітали на стадії ⅛ фіналу. Утім, цього року жереб був доволі лояльним до господарів. У суперниках господарі ЧС-2002 корейці, господарі ЧС-2010 – збірна ПАР та міцний європейський середняк – збірна Чехії.

У цій формації збірної Мексики є все для гідного виступу на чемпіонаті світу. По-перше, це вже шостий чемпіонат світу для голкіпера Гільєрмо Очоа. І так, він знову гратиме на мундіалі! 40-річний голкіпер має за плечима 152 матчі за національну збірну. Так, він грає у чемпіонаті Кіпру за АЕЛ Лімассол. Але чи знайдеться хтось, хто поставить професіоналізм та кваліфікацію Очоа під сумнів? Та навряд.

Головна зірка цієї команди – форвард англійського Вулвергемптона Рауль Хіменес. Він має великий досвід в АПЛ – став гравцем Вулвергемптона у 2018 році, а в 2023-му перейшов до Фулгема. Буквально днями Хіменес повернувся до Вулвз, які за підсумками попереднього чемпіонату понизилися у класі і гратимуть у Чемпіоншипі.

Раулю 35, він вже немолодий, але забиває справно: за збірну Мексики з 2013 року він поклав 45 м’ячів. До рекорду легендарного Чічаріто залишається лише 7 м’ячів…

Рауль Хіменес – лідер збірної Мексики (фото: Mexican National Team)

Ну і ще одна родзинка цієї команди – її головний тренер, Хав’єр Агірре. 67-річний наставник не вперше очолює свою національну збірну: це третя каденція пана Агірре. Він працював із командою в 2001-2002 і у 2009-2010 роках. Це не єдиний досвід Хав’єра у роботі зі збірними: за його плечима співпраця із Японією (2014-2015) та Єгиптом (2018-2019).

На клубному рівні цей фахівець найліпшим чином проявив себе у роботі із кількома іспанськими клубами ("Атлетіко", "Сарагоса", "Еспаньол", "Леганес" та "Мальорка").

Зараз Агірре в Мексиці сприймають з тим таки стриманим оптимізмом: хто, як не він, має дати результат із цією командою?

Коефіцієнт на вихід з групи від GGBET: 1.1

Збірна Кореї: каліфорнійський Сон та тренер з найуспішнішого турніру

Участь на ЧС: 11 разів

11 разів Найкраще досягнення: 4 місце (2002)

4 місце (2002) Найкращий голеадор в історії: Ча Бум Кун (58 м’ячі)

Ча Бум Кун (58 м’ячі) Найбільша кількість матчів: Сон Хин Мін (144 Матчі)

Сон Хин Мін (144 Матчі) Місце в рейтингу FIFA: 25

25 Головна зірка на ЧС-2026: Сон Хин Мін

Сон Хин Мін Головний тренер: Хон Мін-Бо

Збірна Кореї (фото: Getty Images)

Корейська команда останніми роками є регулярним учасником чемпіонатів світу. Починаючи з 1986 року корейці не пропустили жодного мундіалю. Взагалі, першим в історії цієї країни був чемпіонат світу 1954 року, на якому Корея зупинилася на стадії групового етапу. Далі були 32 роки безуспішних спроб кваліфікуватися, і зрештою, турнір у Мексиці для корейських футболістів став початком нової епохи.

Найкращим виступом корейців на ЧС був саме домашній турнір у 2002 році. Тоді головну футбольну подію чотириріччя вони приймали спільно із японцями і на шляху до фіналу пройшли навіть Італію та Іспанію. Зупинити просування корейців змогла збірна Німеччини, яка у півфіналі перемогла із рахунком 1:0. А в матчі за бронзу корейська команда поступилася Туреччині – 2:3.

Живою легендою нинішньої збірної Кореї є форвард Лос-Анджелеса Сон Хин Мін. У Європі цього гравця прекрасно пам’ятають за його виступами у складі Тотенгема та Баєра. З 2025 він грає в МЛС, але у збірній Кореї має рекорд за кількістю зіграних матчів – 144 гри. Окрім успішного досвіду на клубному рівні, Сон Хин Мін брав участь на чемпіонатах світу 2014, 2018 та 2022 років і вигравав Кубок Азії у 2015 році.

Головним тренером цієї команди є Хонг Мьон Бо, який грав за свою збірну на тому пам’ятному чемпіонаті світу у 2002 році. У своїй тренерській кар’єрі Хонг Мін Бо працював асистентом головного тренера збірної Кореї (2005-2007), а потім очолював молодіжні збірні U-20 та U-23, перш ніж прийняти основну команду у 2013 році.

Збірна ПАР: зі спогадами про 2010-й

Участь на ЧС : 3 рази

: 3 рази Найкраще досягнення: груповий етап

груповий етап Найкращий голеадор в історії: Бенні МакКарті (31 мʼяч)

Бенні МакКарті (31 мʼяч) Найбільша кількість матчів: Аарон Мокоена (107)

Аарон Мокоена (107) Головна зірка на ЧС-2026: Лайл Фостер

Лайл Фостер Головний тренер: Хьюго Броос

Збірна ПАР (фото: Getty Images)

Збірна Південної Африканської Республіки ніколи не хапала зірок з неба. Тривалий час команда навіть не мала допуску до кваліфікаційної частини через політику сегрегації. Утім, вперше на ЧС з футболу ПАР пробилася у 1998 році, щоправда, жереб був жорстоким: група С з Францією, Данією та Саудівською Аравією. Утім, виступ вийшов непоганим: поразка від французів (0:3) та дві нічиї із данцями та аравійцями дозволили африканцям набрати 2 очки і фінішувати на третьому місці.

Чотири роки по тому південно-африканські футболісти показали кращий результат: за нічиєю із Парагваєм (2:2), прийшла і перемога над Словенією (1:0). В останньому турі, звісно ж, дива не сталося – поразка від Іспанії 2:3.

Ну і схожий підсумок був на домашньому мундіалі 2010 року: нічия із Мексикою у матчі-відкритті (1:1), поразка від Уругваю (0:3) і сенсаційна перемога над Францією (2:1). Але більше той турнір для ПАР запам’ятався якраз через статус країни-господарки. Ми ж з вами досі пам’ятаємо звук вувузели, правда?

Головною зіркою цієї збірної є Лайл Фостер. Форвард Бернлі провів непоганий сезон в АПЛ попри сумний фінал для цієї команди (виліт з еліти англійського футболу). В активі Фостера – 26 матчів та 3 м’ячі у найсильнішій європейській лізі.

Але Фостер – це якраз-такі унікальний випадок того, як гравець з африканського континенту може потрапити до топ-ліги завдяки своїй праці. Почавши кар’єру у клубі Орландо Піратес, Лайл у 19 років став гравцем Монако, а потім набирався досвіду у Бельгії та Португалії. Талановитого гравця помітили скаути Бернлі якраз в період виступів у Вестерло – у 2023-му він перебрався до англійського клубу за який грає і досі.

Тренує збірну ПАР Хьюго Броос: 74-річний бельгійський фахівець працює тут з 2021 року. Вихід до фінальної частини ЧС вперше за останні 16 років – це вже великий успіх для збірної, яка переважно складається з представників місцевого чемпіонату. Утім, перспективи ПАР у цій відбірковій групі поки виглядають доволі туманно.

Коефіцієнт на вихід з групи від GGBET: 2.18

Збірна Чехії: рідкісний гість на мундіалі

Участь на ЧС: 1 раз

1 раз Найкраще досягнення: груповий етап (2006)

груповий етап (2006) Найкращий голеадор в історії: Ян Коллер (55 м’ячів)

Ян Коллер (55 м’ячів) Найбільша кількість матчів: Петр Чех (124)

Петр Чех (124) Місце в рейтингу FIFA: 41

41 Головна зірка на ЧС-2026: Патрік Шик

Патрік Шик Головний тренер: Мирослав Коубек

Збірна Чехії (фото: Getty Images)

Для збірної Чехії чемпіонат світу – це болюча тема. Збірна Чехословаччини колись була фіналістом ЧС (у 1934 та 1962), а от після розпаду цієї держави на дві суверенні республіки, чехам абсолютно не таланило на світових турнірах.

Так, ми звикли до цієї команди на чемпіонатах Європи, однак фінальна частина чемпіонату світу підкорилася чеській команді лише раз.

У 2006-му, в Німеччині, Чехія потрапила до групи Е – у суперниках Італія, Гана та США. Перший матч Чехія легко виграла в американців (3:0), однак поразки від Гани (0:2) та Італії (0:2) відправили чеську команду додому. Тепер у них є шанс виправити ситуацію 20 років по тому…

У нинішньому складі збірної Чехії є чимало гравців із великим досвідом: це захисник "Гоффенгайма" Владімір Цоуфал, капітан команди Ладіслав Крейчі з "Вулвергемптона", Павел Шульц з "Ліону", Томаш Соучек з "Вест Гему" і звісно ж, лідер атак, Патрик Шик з "Байєру".

Саме Шика можна вважати головною зіркою команди – найкращий голеадор Євро-2020 має стабільну ігрову практику у клубі та доклав чимало зусиль для виходу на ЧС-2026 – 5 м’ячів у кваліфікаці, один з яких – у ворота Ірландії у плей-оф, допомогли Чехії нарешті вийти на мундіаль.

Тренує нинішню збірну Чехії супердосвідчений тренер Мирослав Коубек. Йому 74 роки і збірну Чехії він очолив у грудні минулого року, аби спробувати витягнути команду у фінальну частину ЧС-2026 через плей-оф. Спроба була вдалою, але хто ж зупинить чехів у прагненні показати свій найбільший результат в історії?

Коефіцієнт на вихід з групи від GGBET: 1.25

Розклад матчів групи А на ЧС-2026

1-й тур

11 червня, 22:00: Мексика – ПАР

12 червня, 05:00: Південна Корея – Чехія

2-й тур

18 червня, 19:00: Чехія – ПАР

19 червня, 04:00: Мексика – Південна Корея

3-й тур

25 червня, 04:00: Чехія – Мексика

25 червня, 04:00: ПАР – Південна Корея

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