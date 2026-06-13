ЧС-2026: Неймар і Папа Карло, сенсація попереднього мундіалю та екзотична збірна – представлення групи С

На чемпіонаті світу з футболу до гри вступають команди з групи С. РБК-Україна за підтримки GGBET детально знайомить вас із кожним представником цього квартету.

14 червня свої перші матчі на чемпіонаті світу з футболу 2026 зіграють збірні, які виступатимуть у групі С: Бразилія, Шотландія, Марокко та Гаїті.

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Збірна Бразилії: Папа Карло, карнавал і синдром невдачі

Участь на ЧС : 22 рази

: 22 рази Найкраще досягнення : чемпіони (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

: чемпіони (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Найкращий голеадор в історії : Неймар (79 м’ячів)

: Неймар (79 м’ячів) Найбільша кількість матчів : Кафу (142 матчі)

: Кафу (142 матчі) Місце в рейтингу FIFA : 6

: 6 Головна зірка на ЧС-2026: Неймар

Неймар Головний тренер: Карло Анчелотті

Карло Анчелотті врятував відбір на ЧС 2026 для Бразилії. Фото: Getty Images

Чемпіонат світу без збірної Бразилії – все одно, що Новий рік без ялинки, студент без заліковки або ж село без церкви. Пентакампеони – учасники усіх без винятку чемпіонатів світу. В п’ятьох випадках їм вдавалося вигравати титул і перевершити селесао за кількістю перемог на ЧС поки ніхто не зміг. Окрім успішних фіналів були ще й невдалі: у 1950 та 1998 вони зазнали поразок від Уругваю та Франції відповідно.

Кваліфікація на цей турнір далася бразильцям непросто: вони фінішували на незвично низькому п’ятому місці. 28 очок у 18 матчах – слабкуватий показник для такої збірної. Впродовж відбору бразильці зазнали шістьох поразок – і це теж тривожний дзвіночок. Утім, ситуацію виправило своєчасне призначення Карло Анчелотті, який у травні 2025 року підхопив команду і врятував потенційно провалений відбірковий цикл.

Виокремити лідера збірної Бразилії непросто. За титулами, медійністю, роллю в історії команди, безперечно, це Неймар. Але в якій формі перебуває 34-річний нападник? Вже відомо, що у першому матчі він не гратиме. Карло Анчелотті відзначив, що футболіст наполегливо працює над поверненням до загальної групи наступного тижня.

Але і без Неймара у нинішньої збірної Бразилії вистачає топ-футболістів. Це і Вінісіус Жуніор, і Рафінья, і Габріель Мартінеллі в лінії атаки. Каземіро, Фабіньо і Лукас Пакета у центрі поля. А ще захисники Маркіньойс, Алекс Сандро і Даніло. Ну і суперголкіпер – Аліссон Беккер.

Для успішного виступу на цьому турнірі у бразильців є все. Аби цьому карнавалу на футбольному полі нічого не завадило, треба позбутися синдрому потенційної невдачі: після успіху у 2002, бразильці більше не вигравали медалей на мундіалі. Найближчими до цього вони були у 2014 році, але програли і півфінал (Німеччині, 1:7) і матч за бронзові медалі (Нідерландам, 0:3).

Збірна Шотландії: без кілта і волинки, але з Гордоном

Участь на ЧС : 8 разів

: 8 разів Найкраще досягнення : груповий етап

: груповий етап Найкращий голеадор в історії : Кенні Далгліш, Деніс Лов (30 м’ячів)

: Кенні Далгліш, Деніс Лов (30 м’ячів) Найбільша кількість матчів: Кенні Далгліш (102 матчі)

Кенні Далгліш (102 матчі) Місце в рейтингу FIFA : 42

: 42 Головна зірка на ЧС-2026: Енді Робертсон

Енді Робертсон Головний тренер: Стів Кларк

Збірна Шотландії давно не грала на чемпіонаті світу з футболу. Фото: Getty Images

Збірна Шотландії у другій половині ХХ століття мала прекрасний показник: з 1974 по 1990 роки включно британці не пропустили жодного чемпіонату світу. Так, вони ніколи в своїй історії не заходили далі групового етапу, але після 1990 Шотландія зіграла на ЧС лише раз: у 1998-му. З тих пір ця країна і мундіаль крокували паралельними вулицями.

Утім, все змінилося минулого року. Данія, Греція та Білорусь не змогли зупинити Шотландію у відборі – команда набрала 13 очок у шести матчах і з першого місця піднялася у фінальну частину ЧС-2026.

Шотландську команду очолює досвідчений Стів Кларк. 62-річний фахівець в ігровій кар’єрі не потрапив на ЧС у складі збірної. Та й загалом, як гравець провів у її складі лише шість матчів з 1987 по 1994 роки. А от у тренерській кар’єрі у Кларка великий досвід: Вест Бромвич (2012-2013), Рідінг (2014-2015), Кілмарнок (2017 - 2019) і зрештою, збірна Шотландії, яку він очолив ще у 2019 році. Разом із Кларком Шотландія двічі грала на чемпіонатах Європи, але теж зупинялася на стадії групового етапу.

Серед лідерів цієї команди – новачок Тоттенгема Енді Робертсон. Лівий захисник дев’ять років відіграв за Ліверпуль, вигравав Лігу чемпіонів і АПЛ, був частиною тієї легендарної команди Клоппа із Салахом та Мане. Енді 32 роки і за шотландську збірну він зіграв 94 матчі. Лідер і капітан має усі якості, аби допомогти команді нарешті вийти до плей-оф чемпіонату світу.

Ну а ще цікавий факт зі складу: 43-річний голкіпер Крейг Гордон. Ні, він не родич того, про кого ви могли подумати. Але точно один із найстарших гравців на цьому турнірі.

Збірна Марокко: головна сенсація ЧС-2022

Участь на ЧС: 6 разів

6 разів Найкраще досягнення : 4 місце (2022)

: 4 місце (2022) Найкращий голеадор в історії : Ахмед Фарас (36 м’ячів)

: Ахмед Фарас (36 м’ячів) Найбільша кількість матчів : Нурредін Найбет (115 матчів)

: Нурредін Найбет (115 матчів) Місце в рейтингу FIFA : 7

: 7 Головна зірка на ЧС-2026 : Ашраф Хакімі

: Ашраф Хакімі Головний тренер: Мохаммед Уахбі

Збірна Марокко наробила галасу на ЧС-2022. Фото: Getty Images.

Чотири роки тому у Катарі збірна Марокко посіла четверте місце. Практично ніхто не очікував від африканської збірної такої приті: перше місце у групі із Хорватією, Канадою та Бельгією. Перемога в серії пенальті над іспанцями, потім звитяга над Португалією у чвертьфіналі (1:0).

Здавалося б, бути диво-фіналісту, але Франція із Мбаппе не пустила Марокко до фіналу – 2:0. Схоже, що ця поразка тоді серйозно вдарила по команді – на ще один подвиг і перемогу над хорватами в матчі за бронзу їх уже не вистачило (1:2).

Це був не перший виступ Марокко на мундіалі, однак в п’яти попередніх команді так не щастило. До того найкращим виступом був 1986, коли в Мексиці марокканці вийшли до ⅛ фіналу і програли ФРН.

Головна зірка цієї команди – звісно ж, Ашраф Хакімі. Гравець ПСЖ два роки поспіль виграє Лігу чемпіонів і прекрасно діє по всьому правому флангу, хоч і є номінальним захисником. Але коли це зупиняло його від ідеї підключитися до атаки? У Хакімі 11 м’ячів у складі збірної, непоганий результат як для латераля, чи не так?

Відзначимо і форварда Реала Браїма Діаса, який у 26 матчах за збірну Марокко забив 14 м’ячів. Певно, саме від цих гравців буде надходити небезпека усім учасникам групи С. Ну і шанси Марокко на плей-оф оцінимо як дуже високі.

Тренує цю команду Мохамед Уахбі, який раніше тренував збірну Марокко U-20, а згодом і U-23. Національну збірну він очолив 5 березня цього року. В п’яти контрольних матчах під його орудою марокканці поки не програвали.

Збірна Гаїті: темна конячка групи

Участь на ЧС : 1 раз

: 1 раз Найкраще досягнення: груповий етап (1974)

(1974) Найкращий голеадор в історії : Дюкенс Назон (44 м’ячі)

: Дюкенс Назон (44 м’ячі) Найбільша кількість матчів : П’єр Річард Брунні (95 матчів)

: П’єр Річард Брунні (95 матчів) Місце в рейтингу FIFA : 83

: 83 Головна зірка на ЧС-2026: Дюкенс Назон

Дюкенс Назон Головний тренер: Себастьян Міньє

Команда Гаїті - поки головна інтрига ЧС-2026. Фото: Getty Images

Якщо ви думали, що Гаїті ніколи не грали на чемпіонаті світу, то помиляєтеся. Було разок – в 1974-му у ФРН. Правда, скромна збірна зазнала трьох поразок і достроково завершила участь у турнірі. Але досвід такого рівня в історії країни вже був.

Тренує гаїтян француз Себастьян Міньє: колись він працював з не менш екзотичними збірними Конго, Екваторіальної Гвінеї та Кенії. Лідером команди можна сміливо назвати її найкращого голеадора – Дюкенса Назона. Зараз він виступає за іранський Естегляль, але виховувався в академії французького Лорьяна, а грав за непогані команди: Вулвергемптон, Ковентрі, Сент-Трюйден, ЦСКА Софія та Кайсеріспор.

В цілому, у складі Гаїті футболісти, які виступають у чемпіонатах Англії, Франції, Португалії та Бельгії, тому сказати, що ця команда неодмінно провалиться на ЧС-2026 буде некоректно. Утім і суперзвитяг чекати не варто – надто складна група випала Гаїті на цьому турнірі.

Розклад матчів групи С на ЧС 2026

1-й тур

14 червня 01:00 Бразилія – Марокко

14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія

2-й тур

20 червня 01:00 Шотландія – Марокко

20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті

3-й тур

25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія

25 червня 01:00 Марокко - Гаїті

Раніше ми представили усі команди групи B та групи A, а також групи D.