ЧМ-2026: магистры соккера, травмированный лидер и ребята с зеленого континента – представление группы D

В ночь на 13 июня на чемпионате мира по футболу 2026 года за дело берется третья сборная-хозяйка турнира – команда США. Именно поэтому группа D берет свое слово раньше группы C, чтобы придерживаться принципа локальных церемоний открытия в каждой из трех принимающих стран.

В группу D, кроме команд Соединенных Штатов Америки, входят еще и сборные Парагвая, Австралии и Турции. Что это за команды, как они играли на чемпионатах мира и как попали в этот мундиаль? РБК-Украина при поддержке GGBET подробно знакомит вас с каждым представителем этого квартета.

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Сборная США: make soccer great again!

Участие в ЧМ : 11 раз

: 11 раз Лучшее достижение : 1/4 финала (2002)

: 1/4 финала (2002) Лучший голеадор в истории : Клинт Демпси и Лэндон Донован (57 мячей)

: Клинт Демпси и Лэндон Донован (57 мячей) Наибольшее количество матчей : Коби Джонс (164 матча)

: Коби Джонс (164 матча) Место в рейтинге FIFA : 17

: 17 Главная звезда на ЧМ-2026 : Кристиан Пулишич

: Кристиан Пулишич Главный тренер: Маурисио Почеттино

Сборная США по футболу (фото: Getty Images)

Американская сборная почти всегда играет на чемпионатах мира. По крайней мере, за последние 36 лет США пропустили только один мундиаль, да и тот, на который бы по-хорошему, не должны были ехать и все сознательные страны (2018 год, вдруг что). Лучшим образом выступить на таком турнире им удалось в 2002 году. Тогда американцы дошли до четвертьфинала, преодолев очень непростую группу с Португалией, Польшей и главной сенсацией турнира – Южную Корею. В 1/8 выиграли у Мексики (2:0), а затем проиграли Германии (0:1) в четвертьфинале.

Сейчас же, рискну предположить, у американцев может получиться не хуже 24 лет назад. Во-первых, в США топовый тренер – Маурисио Почеттино. Во-вторых, есть легенда совсем не хуже Донована – Кристиан Пулишич. 28-летний нападающий является одним из лидеров Милана, а за сборную он сыграл 86 матчей и забил 33 мяча. Пулишич – человек, формирующий лицо американской атакующей линии и с этим придется считаться всем соперникам США на этом турнире.

Как страна-хозяин США не проходили квалификацию. Однако в 2026 году успели сыграть четыре матча. И практически все – с солидными сборными. Бельгия, Германия, Португалия и Сенегал. Итог? Три поражения в четырех матчах. Победили американцы только Сенегал (3:2), а европейцам проиграли, пропуская по два мяча от Германии (1:2) и Португалии (0:2) и пять – от Бельгии (2:5).

К счастью, в группе на ЧМ только один европейский соперник, болельщики американцев могут выдохнуть. Да и с Турцией команда Почеттино способна сразиться за первое место.

Сборная Турции: с мыслями о 2002-м

Участие в ЧМ : 2 раза

: 2 раза Лучшее достижение : бронзовые медали (2002)

: бронзовые медали (2002) Лучший голеадор в истории : Шакан Шюкюр (51 мяч)

: Шакан Шюкюр (51 мяч) Наибольшее количество матчей : Рюштю Речбер (120 матчей)

: Рюштю Речбер (120 матчей) Место в рейтинге FIFA : 22

: 22 Главная звезда на ЧМ-2026 : Хакан Чалханоглу

: Хакан Чалханоглу Главный тренер: Винченцо Монтелла

Сборная Турции по футболу (фото: Getty Images)

Вы не поверите и это не опечатка: сборная Турции до этого мундиаля действительно только дважды (!) играла на чемпионате мира. Впервые это произошло в 1954 году, тогда турки не преодолели групповой этап. А во второй раз – в том же 2002 году, когда именно турецкая сборная смогла поставить на место сборную Кореи, которая наделала шум на том мундиале.

Можно провести параллель между Турцией и США: турки тоже переживают ренессанс. На Евро-2024 команда дошла до ¼ финала и проиграла Нидерландам, но на чемпионате мира шансы дойти до такой же стадии у них совсем не хуже.

Впрочем, турки выдали отличный отборочный цикл: оказавшись в группе с чемпионами Европы испанцами, команда с берегов Босфора хоть и сгорела прямому конкуренту дома 0:6, но в гостях сыграла вничью 2:2. Этого было достаточно, чтобы занять второе место и отправиться в плей-офф и в полуфинале победить Румынию (1:0), а в решающем матче разобраться с Косово (1:0).

Если смотреть на состав Турции, то здесь просто парад представителей топ-клубов: Манчестер Юнайтед, Рома, Боруссия, Интер, Реал, Порту, Ювентус… Конечно, лидер команды – представляющий Интер Хакан Чалханоглу. Ему всего 32 года, а за плечами уже более 100 матчей за сборную. Но давайте не сбрасывать со счетов форварда Реала Арда Гюллера, который считается одним из самых перспективных нападающих Старого Света. И, наверное, самого прогрессирующего игрока – Кенана Йылдиза из туринского Ювентуса.

Тренирует всю эту топ-компанию игроков итальянский специалист Винченцо Монтелла. За его плечами огромный клубный опыт в Серии А: Катания, Фиорентина, Сампдория, Милан, а еще – испанская Севилья. В Турцию Монтелла приехал в 2021 году: тогда он возглавил Адана Демирспора. А через два года стал главным тренером национальной сборной. Для Монтеллы этот чемпионат мира – это еще одна возможность показать себя тренерскому миру с лучшей стороны. Но в случае провала лучше паковать чемоданы и бежать из Турции – фанаты такого не простят.

Сборная Австралии: путями Шварцера и Кехилла

Участие в ЧМ : 6 раз

: 6 раз Лучшее достижение : 1/8 финала (2006, 2022)

: 1/8 финала (2006, 2022) Лучший голеадор в истории : Тим Кехилл (50 мячей)

: Тим Кехилл (50 мячей) Наибольшее количество матчей : Марк Шварцер (109 матчей)

: Марк Шварцер (109 матчей) Место в рейтинге FIFA : 27

: 27 Главная звезда на ЧМ-2026 : не идентифицирована

: не идентифицирована Главный тренер: Тони Попович

Сборная Австралии (фото: Getty Images)

Похоже, что сборная Австралии перестала прогрессировать после перевода в азиатскую квалификацию. Дело в том, что до 2006 года австралийцы проходили отбор в Океании, не имея особой конкуренции. Бросить вызов ребятам из Зеленого Континента могли только футболисты Новой Зеландии. И здесь, внимание, гениальное решение от ФИФА: перевести Австралию в Азиатскую квалификацию, а Новая Зеландия… Ну что ж, пусть занимает место Австралии!

Да, дважды австралийцы преодолевали групповой этап, но сразу же выбывали на следующей стадии. И если в 2006 году это было в результате очень противоречивого решения арбитра (тогда он поставил пенальти в овертайме, который реализовал Тотти), то в 2022 году австралийцы так же проиграли в 1/8 финала будущему чемпиону – Аргентине.

Главным тренером сборной Австралии является Тони Попович – человек, у которого нет богатого тренерского опыта в европейском футболе. Только в австралийском и азиатском. В Европе Тони поработал только с Карабюкспором, и то, несколько месяцев. Готов ли он таскаться с мастерами тренерского дела Маурисио Почеттино и Винченцо Монтеллой? Ответ, якобы, очевиден.

Звезд в этой команде тоже особо нет. Самый опытный – Мэттью Райан. Голкипер Леванте за национальную сборную сыграл 104 матча – он единственный в этом составе, отыгравший более 100 игр. И в отличие от Турции здесь представителей топ-клубов нет. Что само по себе говорит о классе команды… Да, это не времена Кьюэлла, Шварцера и Кехилла, таких в Австралии пока не делают…

Сборная Парагвая: на мундиаль – без лидера

Участие в ЧМ : 8 раз

: 8 раз Лучшее достижение : 1/4 финала (2010)

: 1/4 финала (2010) Лучший голеадор в истории : Роке Санта Круз (32 мяча)

: Роке Санта Круз (32 мяча) Наибольшее количество матчей : Пауло Да Силва (148)

: Пауло Да Силва (148) Место в рейтинге FIFA : 41

: 41 Главная звезда на ЧМ-2026 : Хулио Энсисо

: Хулио Энсисо Главный тренер: Густаво Альфаро

Сборная Парагвая (фото: Getty Images)

В 2026 году сборная Парагвая сыграла лишь три контрольных матча: выиграла у Греции (1:0) и Никарагуа (4:0), а еще проиграла Марокко (1:2). В целом, в стране отошли от культа Роке Санта Крусу и пытаются строить новую сборную.

Однако в этом году возникла серьезная проблема: как раз во время контрольных матчей получил повреждение ключевой игрок парагвайцев Хулио Энсисо. И досаднее всего, что эта травма постигла его как раз во время матча с далеко не топовой сборной Никарагуа. Теоретически нападающий Страсбурга еще сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2026.

Вообще же, парагвайцы часто играли на чемпионатах мира: 8 раз. Трижды им удавалось выйти в 1/8 финала, но пробиться в восьмерку сильнейших команд планеты они так и не смогли.

Сборную Парагвая тренирует Густаво Альфаро: известный в Южной Америке специалист. Парагвай – не первая сборная в трудовой биографии аргентинского специалиста. Ранее он работал с Эквадором (2020-2023) и Коста-Рикой (2023-2024), а на клубном уровне возглавлял легендарный Бока Хуниорс (2018-2020). В августе 2024 года он возглавил парагвайскую команду и вытащил ее на ЧМ-2026 с шестого места в отборе.

Расписание матчей в группе D

1-й тур

13 июня, 4:00 США – Парагвай

14 июня, 7:00 Австралия – Турция

2-й тур

19 июня 22:00 США – Австралия

20 июня 6:00 Турция – Парагвай

3-й тур

26 июня 5:00 Парагвай – Австралия

26 июня 5:00 Турция – США

Ранее мы представили все команды группы B и группы A.