ЧМ-2026: 40-летний бомбардир, кленовые листья и команда на 332 миллиона - представление группы B

12 июня свои матчи на чемпионате мира начинают команды группы B: в 22:00 сегодня сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины, а на следующий день, в это же время встретятся сборные Катара и Швейцарии.

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Сборная Канады: Дэвид, Дэвис, Марш!

Участие на ЧМ: 2 раза

2 раза Лучшее достижение : групповой этап (1986, 2022)

: групповой этап (1986, 2022) Лучший голеадор в истории : Джонатан Дэвид (39 мячей)

: Джонатан Дэвид (39 мячей) Наибольшее количество матчей : Атиба Хатчинсон (104 матча)

: Атиба Хатчинсон (104 матча) Место в рейтинге FIFA : 30

: 30 Главная звезда на ЧМ-2026 : Альфонсо Дэвис

: Альфонсо Дэвис Главный тренер: Джесси Марш

Сборная Канады в хорошем настроении перед стартом на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)

Для сборной Канады чемпионат мира - историческое событие. Не только потому, что на этот раз это домашний мундиаль, но и потому, что это лишь третье участие кленовых листьев в финальной части ЧМ. Впервые это случилось в 1986 году и символично, что тот турнир принимала... Мексика!

Но выступление канадцев тогда было не очень удачным: они попали в группу С, где их соперниками были Франция, СССР и Венгрия. Три поражения, 0 забитых, 5 пропущенных - напоминает выступление Украины на Евро-2016...

Следующей возможности показать себя канадцам пришлось ждать 36 лет. Впрочем, улучшения не произошло: Марокко, Хорватия и Бельгия в соперниках не оставили шансов Канаде хотя бы на одно очко. Правда, на этот раз североамериканские игроки забили два мяча: по одному в ворота Хорватии и Марокко.

Среди лидеров этой команды - два человека с похожими фамилиями. Речь об Альфонсо Дэвисе и Джонатане Дэвиде. Дэвис - топовый левый защитник. Ему 25 лет и он выступает за Баварию с 2019 года. За это время Дэвис собрал множество титулов: как командных (Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, 7 чемпионских титулов в Бундеслиге, три Кубка Германии), так и индивидуальных (лучший игрок года в КОНКАКАФ, лучший футболист года в Канаде).

Джонатан Дэвид ярко раскрылся во французском Лилле: 26-летний нападающий отдал этому клубу пять сезонов и показал отличную статистику: 232 матча и 109 голов. Такой прогресс не остался незамеченным: в прошлом лет он перешел в Ювентус, однако адаптация в туринском клубе дается пока сложно: лишь 8 мячей в 46 матчах.

Ну а тренирует сборную Канады Джесси Марш - 52-летний американский тренер с большим опытом в структуре Red Bull. Сначала Джесси работал в Нью-Йорке (2015-2018), затем в Зальцбурге (2019-2021), а затем дошел до самого солидного клуба в этой структуре - РБ Лейпциг. После немецкого периода Марш также работал с английским Лидсом в 2022-2023 годах. Ну а сборную Канады принял в 2024 году. Руководителям федерации настолько понравилась его работа, что перед чемпионатом мира они заключили новый контракт на четыре года.

Сборная Боснии и Герцеговины: ночной ужас Италии и 40-летний лидер

Участие на ЧМ: 1 раз

1 раз Лучшее достижение: групповой этап (2014)

групповой этап (2014) Лучший голеадор в истории : Эдин Джеко (73 мяча)

: Эдин Джеко (73 мяча) Наибольшее количество матчей : Эдин Джеко (148 матча)

: Эдин Джеко (148 матча) Место в рейтинге FIFA: 64

64 Главная звезда на ЧМ-2026: Эдин Джеко

Эдин Джеко Главный тренер: Сергей Барбарез

Сборная Боснии и Герцеговины (фото: Getty Images)

Команда Боснии и Герцеговины сотворила настоящую сенсацию в отборе: выйдя в плей-офф квалификации, команда Барбареза выбила поочередно Уэльс и Италию! Серия пенальти против боснийцев итальянским футболистам будет сниться в ночных кошмарах. Ну а БиГ вышли на мундиаль лишь во второй раз в истории.

Впервые боснийская команда выступила на чемпионате в 2014 году. Тогда Джеко и компания попали в группу с будущими финалистами, командой Аргентины, а также сборными Нигерии и Ирана. Первый матч против Аргентины - поражение 1:2. Затем еще один проигрыш, на этот раз нигерийцам - 0:1 и утешительная победа над Ираном - 3:1. В итоге: три очка и третье место в группе.

Главной звездой этой команды является Эдин Джеко, который продолжает демонстрировать прекрасную форму даже в свои 40 лет. Прошлый сезон он начал в итальянской Фиорентине, а зимой перебрался в немецкий Шальке, вместе с которым вернулся в Бундеслигу. Джеко все еще в порядке: весной в 11 матчах второй Бундеслиги он забил 6 мячей. А в сборной Джеко не только символ и легенда, но и лучший бомбардир и игрок с наибольшим количеством матчей за национальную команду.

Тренирует боснийскую сборную еще один легендарный нападающий: Сергей Барбарез когда-то давно играл в Бундеслиге и ассоциируется с Байером и Гамбургом. За сборную он играл с 1998 по 2006 годы и забил куда меньше, чем Джеко - всего 17 мячей. Еще в 2009 году Барбарез как-то сказал, что хотел бы возглавить сборную Боснии и Герцеговины. Желание исполнилось только через 15 лет: в 2024-м Сергей таки стал у руля команды и вывел ее на чемпионат мира по футболу 2026.

Сборная Швейцарии: команда стоимостью в 332 миллиона евро

Участие на ЧМ : 11 раз

: 11 раз Лучшее достижение : четвертьфинал (1934, 1938)

: четвертьфинал (1934, 1938) Лучший голеадор в истории : Александр Фрай (42)

: Александр Фрай (42) Наибольшее количество матчей : Гранит Джака (145)

: Гранит Джака (145) Место в рейтинге FIFA : 19

: 19 Главная звезда на ЧМ-2026 : Гранит Джака

: Гранит Джака Главный тренер: Мурат Якин

Гранит Джака - капитан сборной Швейцарии (фото: Getty Images)

Швейцария - опытный игрок на чемпионатах мира. Сборная этой страны дважды играла на мундиалях в 1930-е и доходила тогда до четвертьфинала. С 1970 по 1990 швейцарские футболисты никак не могли попасть на чемпионат мира, вернувшись на мундиаль только в 1994-м. Нам же с вами приятнее вспоминать Швейцарию в контексте ЧМ-2006: тогда именно сборная Украины в серии пенальти выключила красно-белых из дальнейшей борьбы.

На ЧМ-2026 Швейцария вышла с первого места в своей отборочной группе, оставив позади Косово, Словению и Швецию и не проиграв ни одного из шести матчей. Разница забитых и пропущенных мячей в отборе говорит сама за себя: 14-2.

Звезд в этой команде хватает: Transfermarkt говорит, что суммарная трансферная стоимость сборной Швейцарии достигает 332,5 млн евро. Самым дорогим является полузащитник Фрайбурга Йохан Манзамби (50 млн евро), а второе место по стоимости имеет голкипер дортмундской Боруссии Грегор Кобель - 40 млн. Но главной звездой все же считаем Гранита Джаку - 33-летний капитан сыграл 146 матчей за национальную сборную, а его дебют за швейцарскую команду пришелся на 2011 год. Представить эту команду без Джаки очень трудно, если не сказать - невозможно.

Главный тренер - Мурат Якин, человек из РНК швейцарского футбола. Как игрок, Мурат выступал в Швейцарии за Грассхопперс и Базель, а как тренер возглавлял эти же команды, плюс Люцерн, Тун и Сьон. В 2021 году Якин принял сборную Швейцарии: текущий чемпионат мира станет третьим их совместным мейджором.

Сборная Катара: вчерашние хозяева с большими амбициями

Участие на ЧМ: 1 раз

1 раз Лучшее достижение : групповой этап

: групповой этап Лучший голеадор в истории : Алмоэз Али (60 мячей)

: Алмоэз Али (60 мячей) Наибольшее количество матчей : Хассан Аль-Хайдос (186)

: Хассан Аль-Хайдос (186) Место в рейтинге FIFA : 56

: 56 Главная звезда на ЧМ-2026 : Хассан Аль-Хайдос

: Хассан Аль-Хайдос Главный тренер: Хулен Лопетеги

Сборная Катара во второй раз будет играть на чемпионате мира (фото: Getty Images)

Сборная Катара впервые на чемпионате мира сыграла... в 2022 году. Как раз на своем домашнем турнире. Плюс для страны - огромное количество футбольной инфраструктуры. Но выступление команды-хозяйки на том турнире было провальным: три поражения от Эквадора, Сенегала и Нидерландов и последнее место в турнирной таблице с нулем баллов и разницей забитых и пропущенных 1-7.

Свой путь на чемпионат мира по футболу 2026 Катар начал со второго этапа азиатского отбора. В группе с Кувейтом, Индией и Афганистаном команда Лопетеги набрала 16 очков в шести матчах и вышла в третий этап.

Там соперники были уже более серьезными: Катар финишировал четвертым, пропустив на первое место Иран, а на второе - Узбекистан. Третьими финишировали футболисты ОАЭ, ну а Катар стал четвертым и отправился в четвертый раунд. С ОАЭ и Оманом проблем не было: 4 очка в двух матчах и квалификация на чемпионат мира.

Руководители катарского футбола все еще имеют амбиции построить сборную хорошего уровня, но качество игроков оставляет желать лучшего. Сейчас надежда только на тренерский талант Хулена Лопетеги, который имеет опыт работы со сборной Испании, Реалом, Севильей, Порту, Вест Хэмом и Вулверхэмптоном.

Расписание матчей группы B на ЧМ-2026

1-й тур

12 июня, 22:00: Канада - Босния

13 июня, 22:00: Катар - Швейцария

2-й тур

18 июня, 22:00: Швейцария - Босния

19 июня, 01:00: Канада - Катар

3-й тур

24 июня, 22:00: Швейцария - Канада

24 июня, 22:00: Босния - Катар

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