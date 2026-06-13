ua en ru
Сб, 13 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С

22:39 13.06.2026 Сб
8 мин
РБК-Украина продолжает цикл материалов с представлением участников чемпионата мира по футболу-2026
aimg Даниил Вереитин
ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С Сборная Бразилии давно не выигрывала медали чемпионата мира по футболу. Фото: Getty Images
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На чемпионате мира по футболу в игру вступают команды из группы С. РБК-Украина при поддержке GGBET подробно знакомит вас с каждым представителем этого квартета.

14 июня свои первые матчи на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграют сборные, которые будут выступать в группе С: Бразилия, Шотландия, Марокко и Гаити.

Мировой футбольный турнир - событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фан: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

Сборная Бразилии: Папа Карло, карнавал и синдром неудачи

  • Участие на ЧМ: 22 раза
  • Лучшее достижение: чемпионы (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Лучший голеадор в истории: Неймар (79 мячей)
  • Наибольшее количество матчей: Кафу (142 матча)
  • Место в рейтинге FIFA: 6
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Неймар
  • Главный тренер: Карло Анчелотти

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы СКарло Анчелотти спас отбор на ЧМ 2026 для Бразилии. Фото: Getty Images

Чемпионат мира без сборной Бразилии - все равно, что Новый год без елки, студент без зачетки или же село без церкви. Пентакампеоны - участники всех без исключения чемпионатов мира. В пяти случаях им удавалось выигрывать титул и превзойти селесао по количеству побед на ЧМ пока никто не смог. Кроме успешных финалов были еще и неудачные: в 1950 и 1998 они потерпели поражения от Уругвая и Франции соответственно.

Квалификация на этот турнир далась бразильцам непросто: они финишировали на непривычно низком пятом месте. 28 очков в 18 матчах - слабоватый показатель для такой сборной. В течение отбора бразильцы потерпели шесть поражений - и это тоже тревожный звоночек. Впрочем, ситуацию исправило своевременное назначение Карло Анчелотти, который в мае 2025 года подхватил команду и спас потенциально проваленный отборочный цикл.

Выделить лидера сборной Бразилии непросто. По титулам, медийности, роли в истории команды, бесспорно, это Неймар. Но в какой форме находится 34-летний нападающий? Уже известно, что в первом матче он не будет играть. Карло Анчелотти отметил, что футболист упорно работает над возвращением в общую группу на следующей неделе.

Но и без Неймара у нынешней сборной Бразилии хватает топ-футболистов. Это и Винисиус Жуниор, и Рафинья, и Габриэль Мартинелли в линии атаки. Каземиро, Фабиньо и Лукас Пакета в центре поля. А еще защитники Маркиньойс, Алекс Сандро и Данило. Ну и суперголкипер - Алиссон Беккер.

Для успешного выступления на этом турнире у бразильцев есть все. Чтобы этому карнавалу на футбольном поле ничего не помешало, надо избавиться от синдрома потенциальной неудачи: после успеха в 2002, бразильцы больше не выигрывали медалей на мундиале. Ближайшими к этому они были в 2014 году, но проиграли и полуфинал (Германии, 1:7) и матч за бронзовые медали (Нидерландам, 0:3).

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С

Сборная Шотландии: без килта и волынки, но с Гордоном

  • Участие на ЧМ: 8 раз
  • Лучшее достижение: групповой этап
  • Лучший голеадор в истории: Кенни Далглиш, Денис Лов (30 мячей)
  • Наибольшее количество матчей: Кенни Далглиш (102 матча)
  • Место в рейтинге FIFA: 42
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Энди Робертсон
  • Главный тренер: Стив Кларк

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы ССборная Шотландии давно не играла на чемпионате мира по футболу. Фото: Getty Images

Сборная Шотландии во второй половине ХХ века имела прекрасный показатель: с 1974 по 1990 годы включительно британцы не пропустили ни одного чемпионата мира. Да, они никогда в своей истории не заходили дальше группового этапа, но после 1990 Шотландия сыграла на ЧМ лишь раз: в 1998-м. С тех пор эта страна и мундиаль шагали параллельными улицами.

Впрочем, все изменилось в прошлом году. Дания, Греция и Беларусь не смогли остановить Шотландию в отборе - команда набрала 13 очков в шести матчах и с первого места поднялась в финальную часть ЧМ-2026.

Шотландскую команду возглавляет опытный Стив Кларк. 62-летний специалист в игровой карьере не попал на ЧМ в составе сборной. Да и вообще, как игрок провел в ее составе лишь шесть матчей с 1987 по 1994 годы. А вот в тренерской карьере у Кларка большой опыт: Вест Бромвич (2012-2013), Ридинг (2014-2015), Килмарнок (2017 - 2019) и наконец, сборная Шотландии, которую он возглавил еще в 2019 году. Вместе с Кларком Шотландия дважды играла на чемпионатах Европы, но тоже останавливалась на стадии группового этапа.

Среди лидеров этой команды - новичок Тоттенхэма Энди Робертсон. Левый защитник девять лет отыграл за Ливерпуль, выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ, был частью той легендарной команды Клоппа с Салахом и Мане. Энди 32 года и за шотландскую сборную он сыграл 94 матча. Лидер и капитан имеет все качества, чтобы помочь команде наконец выйти в плей-офф чемпионата мира.

Ну а еще интересный факт из состава: 43-летний голкипер Крейг Гордон. Нет, он не родственник того, о ком вы могли подумать. Но точно один из самых возрастных игроков на этом турнире.

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С

Сборная Марокко: главная сенсация ЧМ-2022

  • Участие на ЧМ: 6 раз
  • Лучшее достижение: 4 место (2022)
  • Лучший голеадор в истории: Ахмед Фарас (36 мячей)
  • Наибольшее количество матчей: Нурредин Найбет (115 матчей)
  • Место в рейтинге FIFA: 7
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Ашраф Хакими
  • Главный тренер: Мохаммед Уахби

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С
Сборная Марокко наделала шуму на ЧМ-2022. Фото: Getty Images

Четыре года назад в Катаре сборная Марокко заняла четвертое место. Практически никто не ожидал от африканской сборной такой прити: первое место в группе с Хорватией, Канадой и Бельгией. Победа в серии пенальти над испанцами, затем победа над Португалией в четвертьфинале (1:0).

Казалось бы, быть чудо-финалисту, но Франция с Мбаппе не пустила Марокко в финал - 2:0. Похоже, что это поражение тогда серьезно ударило по команде - на еще один подвиг и победу над хорватами в матче за бронзу их уже не хватило (1:2).

Это было не первое выступление Марокко на мундиале, однако в пяти предыдущих команде так не везло. До этого лучшим выступлением был 1986, когда в Мексике марокканцы вышли в ⅛ финала и проиграли ФРГ.

Главная звезда этой команды - конечно же, Ашраф Хакими. Игрок ПСЖ два года подряд выигрывает Лигу чемпионов и прекрасно действует по всему правому флангу, хоть и является номинальным защитником. Но когда это останавливало его от идеи подключиться к атаке? У Хакими 11 мячей в составе сборной, неплохой результат как для латераля, не правда ли?

Отметим и форварда Реала Браима Диаса, который в 26 матчах за сборную Марокко забил 14 мячей. Вероятно, именно от этих игроков будет исходить опасность всем участникам группы С. Ну и шансы Марокко на плей-офф оценим как очень высокие.

Тренирует эту команду Мохамед Уахби, который ранее тренировал сборную Марокко U-20, а затем и U-23. Национальную сборную он возглавил 5 марта этого года. В пяти контрольных матчах под его руководством марокканцы пока не проигрывали.

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С

Сборная Гаити: темная лошадка группы

  • Участие на ЧМ: 1 раз
  • Лучшее достижение: групповой этап (1974)
  • Лучший голеадор в истории: Дюкенс Назон (44 мяча)
  • Наибольшее количество матчей: Пьер Ричард Брунни (95 матчей)
  • Место в рейтинге FIFA: 83
  • Главная звезда на ЧМ-2026: Дюкенс Назон
  • Главный тренер: Себастьян Минье

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы СКоманда Гаити - пока главная интрига ЧМ-2026. Фото: Getty Images

Если вы думали, что Гаити никогда не играли на чемпионате мира, то ошибаетесь. Было разок - в 1974-м у ФРГ. Правда, скромная сборная потерпела три поражения и досрочно завершила участие в турнире. Но опыт такого уровня в истории страны уже был.

Тренирует гаитян француз Себастьян Минье: когда-то он работал с не менее экзотическими сборными Конго, Экваториальной Гвинеи и Кении. Лидером команды можно смело назвать ее лучшего голеадора - Дюкенса Назона. Сейчас он выступает за иранский Эстегляль, но воспитывался в академии французского Лорьяна, а играл за неплохие команды: Вулверхэмптон, Ковентри, Сент-Трюйден, ЦСКА София и Кайсериспор.

В целом, в составе Гаити футболисты, выступающие в чемпионатах Англии, Франции, Португалии и Бельгии, поэтому сказать, что эта команда непременно провалится на ЧМ-2026 будет некорректно. Впрочем, и суперпревосходства ждать не стоит - слишком сложная группа выпала Гаити на этом турнире.

ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С

Расписание матчей группы С на ЧМ 2026

1-й тур

  • 14 июня 01:00 Бразилия - Марокко
  • 14 июня 04:00 Гаити - Шотландия

2-й тур

  • 20 июня 01:00 Шотландия - Марокко
  • 20 июня 03:30 Бразилия - Гаити

3-й тур

  • 25 июня 01:00 Шотландия - Бразилия
  • 25 июня 01:00 Марокко - Гаити

Ранее мы представили все команды группы B и группы A, а также группы D.

РЕКЛАМА. 21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Указанные коэффициенты, взятые с сайта ggbet.ua, являются актуальными по состоянию на 11.06.2026 и могут меняться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол ЧМ 2026 Бразилия Марокко Шотландия
Новости
Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить
Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой