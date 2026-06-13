ЧМ-2026: Неймар и Папа Карло, сенсация предыдущего мундиаля и экзотическая сборная - представление группы С

На чемпионате мира по футболу в игру вступают команды из группы С. РБК-Украина при поддержке GGBET подробно знакомит вас с каждым представителем этого квартета.

14 июня свои первые матчи на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграют сборные, которые будут выступать в группе С: Бразилия, Шотландия, Марокко и Гаити.

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Сборная Бразилии: Папа Карло, карнавал и синдром неудачи

Участие на ЧМ : 22 раза

: 22 раза Лучшее достижение : чемпионы (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

: чемпионы (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Лучший голеадор в истории : Неймар (79 мячей)

: Неймар (79 мячей) Наибольшее количество матчей : Кафу (142 матча)

: Кафу (142 матча) Место в рейтинге FIFA : 6

: 6 Главная звезда на ЧМ-2026: Неймар

Неймар Главный тренер: Карло Анчелотти

Карло Анчелотти спас отбор на ЧМ 2026 для Бразилии. Фото: Getty Images

Чемпионат мира без сборной Бразилии - все равно, что Новый год без елки, студент без зачетки или же село без церкви. Пентакампеоны - участники всех без исключения чемпионатов мира. В пяти случаях им удавалось выигрывать титул и превзойти селесао по количеству побед на ЧМ пока никто не смог. Кроме успешных финалов были еще и неудачные: в 1950 и 1998 они потерпели поражения от Уругвая и Франции соответственно.

Квалификация на этот турнир далась бразильцам непросто: они финишировали на непривычно низком пятом месте. 28 очков в 18 матчах - слабоватый показатель для такой сборной. В течение отбора бразильцы потерпели шесть поражений - и это тоже тревожный звоночек. Впрочем, ситуацию исправило своевременное назначение Карло Анчелотти, который в мае 2025 года подхватил команду и спас потенциально проваленный отборочный цикл.

Выделить лидера сборной Бразилии непросто. По титулам, медийности, роли в истории команды, бесспорно, это Неймар. Но в какой форме находится 34-летний нападающий? Уже известно, что в первом матче он не будет играть. Карло Анчелотти отметил, что футболист упорно работает над возвращением в общую группу на следующей неделе.

Но и без Неймара у нынешней сборной Бразилии хватает топ-футболистов. Это и Винисиус Жуниор, и Рафинья, и Габриэль Мартинелли в линии атаки. Каземиро, Фабиньо и Лукас Пакета в центре поля. А еще защитники Маркиньойс, Алекс Сандро и Данило. Ну и суперголкипер - Алиссон Беккер.

Для успешного выступления на этом турнире у бразильцев есть все. Чтобы этому карнавалу на футбольном поле ничего не помешало, надо избавиться от синдрома потенциальной неудачи: после успеха в 2002, бразильцы больше не выигрывали медалей на мундиале. Ближайшими к этому они были в 2014 году, но проиграли и полуфинал (Германии, 1:7) и матч за бронзовые медали (Нидерландам, 0:3).

Сборная Шотландии: без килта и волынки, но с Гордоном

Участие на ЧМ : 8 раз

: 8 раз Лучшее достижение : групповой этап

: групповой этап Лучший голеадор в истории : Кенни Далглиш, Денис Лов (30 мячей)

: Кенни Далглиш, Денис Лов (30 мячей) Наибольшее количество матчей: Кенни Далглиш (102 матча)

Кенни Далглиш (102 матча) Место в рейтинге FIFA : 42

: 42 Главная звезда на ЧМ-2026: Энди Робертсон

Энди Робертсон Главный тренер: Стив Кларк

Сборная Шотландии давно не играла на чемпионате мира по футболу. Фото: Getty Images

Сборная Шотландии во второй половине ХХ века имела прекрасный показатель: с 1974 по 1990 годы включительно британцы не пропустили ни одного чемпионата мира. Да, они никогда в своей истории не заходили дальше группового этапа, но после 1990 Шотландия сыграла на ЧМ лишь раз: в 1998-м. С тех пор эта страна и мундиаль шагали параллельными улицами.

Впрочем, все изменилось в прошлом году. Дания, Греция и Беларусь не смогли остановить Шотландию в отборе - команда набрала 13 очков в шести матчах и с первого места поднялась в финальную часть ЧМ-2026.

Шотландскую команду возглавляет опытный Стив Кларк. 62-летний специалист в игровой карьере не попал на ЧМ в составе сборной. Да и вообще, как игрок провел в ее составе лишь шесть матчей с 1987 по 1994 годы. А вот в тренерской карьере у Кларка большой опыт: Вест Бромвич (2012-2013), Ридинг (2014-2015), Килмарнок (2017 - 2019) и наконец, сборная Шотландии, которую он возглавил еще в 2019 году. Вместе с Кларком Шотландия дважды играла на чемпионатах Европы, но тоже останавливалась на стадии группового этапа.

Среди лидеров этой команды - новичок Тоттенхэма Энди Робертсон. Левый защитник девять лет отыграл за Ливерпуль, выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ, был частью той легендарной команды Клоппа с Салахом и Мане. Энди 32 года и за шотландскую сборную он сыграл 94 матча. Лидер и капитан имеет все качества, чтобы помочь команде наконец выйти в плей-офф чемпионата мира.

Ну а еще интересный факт из состава: 43-летний голкипер Крейг Гордон. Нет, он не родственник того, о ком вы могли подумать. Но точно один из самых возрастных игроков на этом турнире.

Сборная Марокко: главная сенсация ЧМ-2022

Участие на ЧМ: 6 раз

6 раз Лучшее достижение : 4 место (2022)

: 4 место (2022) Лучший голеадор в истории : Ахмед Фарас (36 мячей)

: Ахмед Фарас (36 мячей) Наибольшее количество матчей : Нурредин Найбет (115 матчей)

: Нурредин Найбет (115 матчей) Место в рейтинге FIFA : 7

: 7 Главная звезда на ЧМ-2026 : Ашраф Хакими

: Ашраф Хакими Главный тренер: Мохаммед Уахби



Сборная Марокко наделала шуму на ЧМ-2022. Фото: Getty Images

Четыре года назад в Катаре сборная Марокко заняла четвертое место. Практически никто не ожидал от африканской сборной такой прити: первое место в группе с Хорватией, Канадой и Бельгией. Победа в серии пенальти над испанцами, затем победа над Португалией в четвертьфинале (1:0).

Казалось бы, быть чудо-финалисту, но Франция с Мбаппе не пустила Марокко в финал - 2:0. Похоже, что это поражение тогда серьезно ударило по команде - на еще один подвиг и победу над хорватами в матче за бронзу их уже не хватило (1:2).

Это было не первое выступление Марокко на мундиале, однако в пяти предыдущих команде так не везло. До этого лучшим выступлением был 1986, когда в Мексике марокканцы вышли в ⅛ финала и проиграли ФРГ.

Главная звезда этой команды - конечно же, Ашраф Хакими. Игрок ПСЖ два года подряд выигрывает Лигу чемпионов и прекрасно действует по всему правому флангу, хоть и является номинальным защитником. Но когда это останавливало его от идеи подключиться к атаке? У Хакими 11 мячей в составе сборной, неплохой результат как для латераля, не правда ли?

Отметим и форварда Реала Браима Диаса, который в 26 матчах за сборную Марокко забил 14 мячей. Вероятно, именно от этих игроков будет исходить опасность всем участникам группы С. Ну и шансы Марокко на плей-офф оценим как очень высокие.

Тренирует эту команду Мохамед Уахби, который ранее тренировал сборную Марокко U-20, а затем и U-23. Национальную сборную он возглавил 5 марта этого года. В пяти контрольных матчах под его руководством марокканцы пока не проигрывали.

Сборная Гаити: темная лошадка группы

Участие на ЧМ : 1 раз

: 1 раз Лучшее достижение: групповой этап (1974)

(1974) Лучший голеадор в истории : Дюкенс Назон (44 мяча)

: Дюкенс Назон (44 мяча) Наибольшее количество матчей : Пьер Ричард Брунни (95 матчей)

: Пьер Ричард Брунни (95 матчей) Место в рейтинге FIFA : 83

: 83 Главная звезда на ЧМ-2026: Дюкенс Назон

Дюкенс Назон Главный тренер: Себастьян Минье

Команда Гаити - пока главная интрига ЧМ-2026. Фото: Getty Images

Если вы думали, что Гаити никогда не играли на чемпионате мира, то ошибаетесь. Было разок - в 1974-м у ФРГ. Правда, скромная сборная потерпела три поражения и досрочно завершила участие в турнире. Но опыт такого уровня в истории страны уже был.

Тренирует гаитян француз Себастьян Минье: когда-то он работал с не менее экзотическими сборными Конго, Экваториальной Гвинеи и Кении. Лидером команды можно смело назвать ее лучшего голеадора - Дюкенса Назона. Сейчас он выступает за иранский Эстегляль, но воспитывался в академии французского Лорьяна, а играл за неплохие команды: Вулверхэмптон, Ковентри, Сент-Трюйден, ЦСКА София и Кайсериспор.

В целом, в составе Гаити футболисты, выступающие в чемпионатах Англии, Франции, Португалии и Бельгии, поэтому сказать, что эта команда непременно провалится на ЧМ-2026 будет некорректно. Впрочем, и суперпревосходства ждать не стоит - слишком сложная группа выпала Гаити на этом турнире.

Расписание матчей группы С на ЧМ 2026

1-й тур

14 июня 01:00 Бразилия - Марокко

14 июня 04:00 Гаити - Шотландия

2-й тур

20 июня 01:00 Шотландия - Марокко

20 июня 03:30 Бразилия - Гаити

3-й тур

25 июня 01:00 Шотландия - Бразилия

25 июня 01:00 Марокко - Гаити

Ранее мы представили все команды группы B и группы A, а также группы D.