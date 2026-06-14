Фанаты Марокко и Бразилии стали жертвами триумфа "Никс" в НБА: видео беспорядков в Нью-Йорке
Празднование первого за 53 года чемпионского титула баскетбольного клуба "Нью-Йорк Никс" в НБА завершилось жесткими стычками с полицией. В ночь на 14 июня тысячи фанатов заполнили улицы Манхэттена, из-за чего радость от победы мгновенно переросла в массовые беспорядки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Исторический триумф, закончившийся хаосом
Поводом для бурной реакции болельщиков стала победа "Нью-Йорк Никс" над "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии НБА. Ньюйоркцы выиграли серию (4:1) и завоевали третий в своей истории титул, которого город ждал с далекого 1973 года.
Со знаковым триумфом команду уже успел поздравить президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, назвав серию плей-офф "возможно, самой величественной в истории баскетбола".
Нападение на футбольных болельщиков
Пока решающая игра проходила в Техасе, огромная толпа собралась возле домашней арены клуба "Мэдисон Сквер Гарден", а после финальной сирены хлынула на проезжую часть, полностью заблокировав движение в центре города. Люди запускали фейерверки, дымовые шашки, крушили витрины, выбивали стекла в автомобилях и забирались на светофоры и строительные леса.
Больше всего от действий агрессивной толпы досталось болельщикам сборных Марокко и Бразилии. Баскетбольные фанаты атаковали и разгромили специальные автобусы-шаттлы, которые перевозили любителей футбола после завершения матча ЧМ-2026 между этими двумя командами. Он проходил неподалеку - в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Главные последствия ночных беспорядков:
- Погромы футбольных шаттлов: Разъяренная толпа окружила колонну из 15 специальных автобусов, в которых находились зрители футбольного матча. Люди срывали с машин капоты, люки и двери, а также прорывались в кабины водителей.
- Поджог транспорта: Один шаттл полностью сожгли, еще по меньшей мере пять автобусов получили серьезные повреждения.
- Стрельба на Таймс-сквер: Во время хаотичных празднований в районе известной площади 17-летний подросток получил огнестрельное ранение в ногу.
Все началось с тостов за победу (фото: x.com/nyknicks)
Конная полиция и массовые задержания
Для разгона толпы и стабилизации ситуации на Манхэттене правоохранителям пришлось задействовать большие силы спецподразделений. К операции также привлекли конные патрули, поскольку фанаты начали забрасывать офицеров бутылками и оказывать активное сопротивление.
Сейчас полиция уже задержала трех человек, причастных к крупнейшим погромам, а расследование инцидентов со стрельбой и поджогом общественного транспорта продолжается.
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