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Фанаты Марокко и Бразилии стали жертвами триумфа "Никс" в НБА: видео беспорядков в Нью-Йорке

14:33 14.06.2026 Вс
3 мин
Баскетбольные болельщики атаковали футбольные шаттлы в центре Манхэттена
aimg Андрей Костенко
Фанаты Марокко и Бразилии стали жертвами триумфа "Никс" в НБА: видео беспорядков в Нью-Йорке Победа "Никс" в НБА вызвала беспорядки в Нью-Йорке (фото: x.com/nyknicks)
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Празднование первого за 53 года чемпионского титула баскетбольного клуба "Нью-Йорк Никс" в НБА завершилось жесткими стычками с полицией. В ночь на 14 июня тысячи фанатов заполнили улицы Манхэттена, из-за чего радость от победы мгновенно переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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Исторический триумф, закончившийся хаосом

Поводом для бурной реакции болельщиков стала победа "Нью-Йорк Никс" над "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии НБА. Ньюйоркцы выиграли серию (4:1) и завоевали третий в своей истории титул, которого город ждал с далекого 1973 года.

Со знаковым триумфом команду уже успел поздравить президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, назвав серию плей-офф "возможно, самой величественной в истории баскетбола".

Нападение на футбольных болельщиков

Пока решающая игра проходила в Техасе, огромная толпа собралась возле домашней арены клуба "Мэдисон Сквер Гарден", а после финальной сирены хлынула на проезжую часть, полностью заблокировав движение в центре города. Люди запускали фейерверки, дымовые шашки, крушили витрины, выбивали стекла в автомобилях и забирались на светофоры и строительные леса.

Больше всего от действий агрессивной толпы досталось болельщикам сборных Марокко и Бразилии. Баскетбольные фанаты атаковали и разгромили специальные автобусы-шаттлы, которые перевозили любителей футбола после завершения матча ЧМ-2026 между этими двумя командами. Он проходил неподалеку - в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Главные последствия ночных беспорядков:

  • Погромы футбольных шаттлов: Разъяренная толпа окружила колонну из 15 специальных автобусов, в которых находились зрители футбольного матча. Люди срывали с машин капоты, люки и двери, а также прорывались в кабины водителей.
  • Поджог транспорта: Один шаттл полностью сожгли, еще по меньшей мере пять автобусов получили серьезные повреждения.
  • Стрельба на Таймс-сквер: Во время хаотичных празднований в районе известной площади 17-летний подросток получил огнестрельное ранение в ногу.

Фанаты Марокко и Бразилии стали жертвами триумфа &quot;Никс&quot; в НБА: видео беспорядков в Нью-Йорке

Все началось с тостов за победу (фото: x.com/nyknicks)

Конная полиция и массовые задержания

Для разгона толпы и стабилизации ситуации на Манхэттене правоохранителям пришлось задействовать большие силы спецподразделений. К операции также привлекли конные патрули, поскольку фанаты начали забрасывать офицеров бутылками и оказывать активное сопротивление.

Сейчас полиция уже задержала трех человек, причастных к крупнейшим погромам, а расследование инцидентов со стрельбой и поджогом общественного транспорта продолжается.

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