Кюрасао шокувало Німеччину історичним голом на ЧС-2026 та отримало безжальну відповідь

У неділю, 14 червня, на стадіоні "Ен-Ер-Джі" в американському Х'юстоні відбувся матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 у групі E. Збірна Німеччини грала з абсолютно екзотичним суперником – національною командою Кюрасао.

Про те, як пройшла гра та який принесла результат – розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo .

ЧС-2026. Група Е. 1-й тур

Німеччина – Кюрасао – 7:1

Голи: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5 (з пенальті), 88, Мусіала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Комененція, 21

Перший тайм: шок від Кюрасао

Німецькі футболісти розпочали зустріч за звичним сценарієм і швидко відкрили рахунок. На 6-й хвилині Фелікс Нмеча обігрався з Флоріаном Вірцом на лівому фланзі та витонченим обвідним ударом із кута штрафного майданчика поцілив під праву штангу.

Проте підопічні легендарного нідерландця Діка Адвоката відважно йшли вперед і на 21-й хвилині шокували європейців. Райвело Комененція підібрав відскок на лінії карного майданчика і потужно пробив повз Мануеля Ноєра. Сенсаційні 1:1 змусили німців помітно нервувати та вмикати додаткові швидкості.

Бундестім влаштувала справжній штурм воріт суперника, де неймовірні дива творив голкіпер остров'ян Елой Рум. Спочатку він потягнув складний удар Ніко Шлоттербека під поперечину, а згодом заблокував постріл Лероя Сане з кількох метрів.

Проте тиск фаворита все ж дав плоди ще до перерви. На 38-й хвилині після навісу з кутового Ніко Шлоттербек ефектним ударом головою підрізав м'яч у лівий кут воріт – 2:1. А вже у компенсований час Тімоті Базур у власному карному майданчику збив активного Нмечу, і Кай Хаверц холоднокровно реалізував пенальті, відправивши команди на перерву за рахунку 3:1.

Другий тайм: хронологія розгрому

Зі стартом другої половини зустрічі німці остаточно зняли всі питання про переможця. Вже на 47-й хвилині Йозуа Кімміх віддав точний пас на Джамала Мусіалу, який з гострого кута технічно покотив м'яч під дальню штангу.

У середині другого тайму збірна Кюрасао навіть забила гол у відповідь, проте арбітри скасували взяття воріт через очевидний "кілометровий" офсайд.

Натомість німці забивали виключно за правилами. На 68-й хвилині Натаніель Браун отримав ефектну скидку п'ятою від партнера у штрафному майданчику та з кількох метрів розстріляв правий нижній кут воріт. На 78-й хвилині захист острів'ян був повністю розірваний кількома передачами, і німці буквально завели м'яч у сітку – передачу на порожні ворота замкнув Деніз Ундав.

Фінальну ж крапку в поєдинку на 88-й хвилині поставив Хаверц. Нападник отримав розрізний пас, вибіг на побачення з голкіпером і з лінії штрафного майданчика ефектною підсічкою перекинув того.

Спроба розізлити гранда завершилася для андердога катастрофою, а німецька машина впевнено забрала свої перші три очки.

Ситуація у групі E та розклад наступних матчів

В іншому матчі стартового туру групи E зустрінуться збірні Кот-д'Івуару та Еквадору. Цей поєдинок відбудеться у ніч на понеділок, 15 червня, - о 2:00 за київським часом.

У другому турі на команди чекають такі протистояння: