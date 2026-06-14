Фанати Марокко та Бразилії стали жертвами тріумфу "Нікс" в НБА: відео безладів у Нью-Йорку

Святкування першого за 53 роки чемпіонського титулу баскетбольного клубу "Нью-Йорк Нікс" в НБА завершилося жорсткими сутичками з поліцією. У ніч на 14 червня тисячі фанатів заповнили вулиці Мангеттена, через що радість від перемоги миттєво переросла в масові заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Історичний тріумф, що закінчився хаосом

Приводом для бурхливої реакції вболівальників стала перемога "Нью-Йорк Нікс" над "Сан-Антоніо Сперс" у п'ятому матчі фінальної серії НБА. Ньюйоркці виграли серію (4:1) і завоювали третій у своїй історії титул, на який місто чекало з далекого 1973 року.

Зі знаковим тріумфом команду вже встиг привітати президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social, назвавши серію плей-оф "можливо, найвеличнішою в історії баскетболу".

Напад на футбольних уболівальників

Поки вирішальна гра проходила в Техасі, величезний натовп зібрався біля домашньої арени клубу "Медісон Сквер Гарден", а після фінальної сирени хлинув на проїжджу частину, повністю заблокувавши рух у центрі міста. Люди запускали феєрверки, димові шашки, трощили вітрини, вибивали скло в автомобілях та забиралися на світлофори й будівельні ліси.

Найбільше від дій агресивного натовпу дісталося вболівальникам збірних Марокко та Бразилії. Баскетбольні фанати атакували та розгромили спеціальні автобуси-шатли, які перевозили любителів футболу після завершення матчу ЧС-2026 між цими двома командами, що відбувався неподалік – в Іст-Ратерфорді (штат Ньою-Джерсі).

Головні наслідки нічних заворушень:

Погроми футбольних шатлів: Розлючений натовп оточив колону з 15 спеціальних автобусів, у яких перебували глядачі футбольного матчу. Люди зривали з машин капоти, люки та двері, а також проривалися до кабін водіїв.

Розлючений натовп оточив колону з 15 спеціальних автобусів, у яких перебували глядачі футбольного матчу. Люди зривали з машин капоти, люки та двері, а також проривалися до кабін водіїв. Підпал транспорту: Один шатл повністю спалили, ще щонайменше п'ять автобусів дістали серйозні пошкодження.

Один шатл повністю спалили, ще щонайменше п'ять автобусів дістали серйозні пошкодження. Стрілянина на Таймс-сквер: Під час хаотичних святкувань у районі відомої площі 17-річний підліток дістав вогнепальне поранення в ногу.

Уся почалося із тостів за перемогу (фото: x.com/nyknicks)

Кінна поліція та масові затримання

Для розгону натовпу та стабілізації ситуації на Мангеттені правоохоронцям довелося задіяти великі сили спецпідрозділів. До операції також залучили кінні патрулі, оскільки фанати почали закидати офіцерів пляшками та чинити активний опір.

Наразі поліція вже затримала трьох осіб, причетних до найбільших погромів, а розслідування інцидентів зі стріляниною та підпалом громадського транспорту триває.