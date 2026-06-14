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Нью-Йорк чекав на це 53 роки: "Нікс" стали чемпіонами НБА, здолавши "Сан-Антоніо" у фіналі (відео)

10:40 14.06.2026 Нд
3 хв
Брансон набрав 45 очок у "золотому" матчі, а команда Майка Брауна оформила історичний дубль
aimg Андрій Костенко
Нью-Йорк чекав на це 53 роки: "Нікс" стали чемпіонами НБА, здолавши "Сан-Антоніо" у фіналі (відео) "Нікс" на вершині світового баскетболу (фото: x.com/nyknicks)
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"Нью-Йорк Нікс" офіційно повернулися на баскетбольний Олімп, вперше за понад півстоліття виборовши титул чемпіонів Національної баскетбольної асоціації. У ніч проти 14 червня в Сан-Антоніо підопічні Майка Брауна поставили переможну крапку в п'ятому матчі фінальної серії проти місцевих "Сперс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

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НБА. Фінал-2025/26. Матч №5

"Сан-Антоніо Сперс" – "Нью-Йорк Нікс" – 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

Рахунок у серії – 1:4

Як пройшов вирішальний поєдинок

"Сперс" потужно розпочали домашній поєдинок, вигравши першу чверть (23:13) та згодом відірвавшись на у рахунку на 16 пунктів. Проте "Нікс" зуміли стабілізувати гру й до великої перерви скоротили відставання до 5 очок – 37:42.

У третій чверті техасці здійснили новий ривок, повернувши перевагу у 15 очок. Втім, у заключному періоді "Нью-Йорк" видав серію 10:0 й зрівняв рахунок (83:83). Долю титулу в напруженому клатчі вирішив точний кидок Джейлена Брансона за хвилину до фінальної сирени та холоднокровно реалізовані штрафні на останніх секундах – 94:90.

Нью-Йорк чекав на це 53 роки: &quot;Нікс&quot; стали чемпіонами НБА, здолавши &quot;Сан-Антоніо&quot; у фіналі (відео)

Перформанс Брансона на рівні Джордана

Головним героєм вечора та абсолютно одноголосним вибором журі на звання Найціннішого гравця фінальної серії став розігруючий Джейлен Брансон. У вирішальній зустрічі він самотужки набрав майже половину очок команди – 45 пунктів, продемонструвавши космічну ефективність: 10 точних двоочкових, 4 дальні кидки та 13 реалізованих штрафних.

Завдяки цьому виступу Брансон увійшов до елітного історичного клубу НБА, ставши лише четвертим баскетболістом в історії ліги (після Майкла Джордана, Янніса Адетокумбо та Боба Петтіта), якому підкорилася позначка у "45+" очок у "золотому" матчі фіналу.

Нью-Йорк чекав на це 53 роки: &quot;Нікс&quot; стали чемпіонами НБА, здолавши &quot;Сан-Антоніо&quot; у фіналі (відео)

Окремо варто відзначити корисну роботу Джоша Гарта, який надійно відпрацював на обох боках майданчика та оформив важливий дабл-дабл з 13 очок та 11 результативних передач. У складі господарів найкращим став резервіст Рон Гарпер-молодший (25 очок), тоді як головна зірка "Сперс" Віктор Вембаньяма завершив матч із 19 очками, 14 підбираннями та 5 блок-шотами.

Історичний бекграунд

Найдовше очікування в історії: Для "Нью-Йорк Нікс" це третє чемпіонство в клубній історії (попередні титули були здобуті в 1970 та 1973 роках). Пауза тривалістю у 53 роки між тріумфами стала абсолютним рекордом Національної баскетбольної асоціації.

Нью-Йорк чекав на це 53 роки: &quot;Нікс&quot; стали чемпіонами НБА, здолавши &quot;Сан-Антоніо&quot; у фіналі (відео)

Перший золотий дубль: "Нікс" переписали історію сучасного баскетболу, ставши першим колективом, який за один сезон зумів виграти як НБА так і Кубок ліги (NBA Cup).

Легендарний камбек: Ця серія також запам'ятається рекордом четвертого матчу, де "Нью-Йорк" здійснив найбільший камбек в історії фіналів НБА, вирвавши перемогу (107:106) після відставання в 29 очок під час гри.

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