Із чемпіоном НБА: збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору ЧС-2027

Чоловіча збірна України з баскетболу визначилася із складом на фінальні поєдинки першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. На початку липня на підопічних Айнарса Багатскіса чекають надважливі протистояння проти збірних Грузії та Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України .

Фактор Михайлюка та кадрові втрати

Головною новиною стало повернення до лав "синьо-жовтих" атакувального захисника "Юти Джаз" Святослава Михайлюка, який уперше за чотири роки одягне майку національної команди. Чемпіон НБА сезону-2023/24 у складі "Бостон Селтікс" востаннє допомагав збірній ще на Євробаскеті-2022,

Головний тренер Айнарс Багатскіс не приховує свого оптимізму щодо приїзду лідера.

"Ми дуже розраховуємо на майстерність Свята. Щодо його ігрових якостей не може бути жодних питань: це гравець, який знає, що робити з м'ячем, і буде корисним на обох кінцях майданчика. Це серйозне підсилення", – сказав наставник збірної.

Водночас головний тренер детально розповів про серйозні кадрові втрати, які завадять збірній зіграти в оптимальному складі.

"Травма все змінила щодо Олексія Леня – на жаль, його не буде. Через ушкодження та проблеми зі здоров'ям нам також не допоможуть Іссуф Санон, Богдан Близнюк і Віталій Зотов, а Ростислав Новицький ще не відновився повністю. Окремо шкода через Олександра Липового, який пропустить матчі за сімейними обставинами – з ним ми могли б грати більш універсальним і мобільним складом", - зазначив Багатскіс.

До підсумкової заявки "синьо-жовтих" увійшли 14 баскетболістів:

Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА).

Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА). Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, США), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія).

Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, США), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія). Центрові: Данііл Сипало ("Дніпро"), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, США), Дмитро Скапінцев ("Хапоель Єрусалим", Ізраїль).

Айнарс Багатскіс (фото: ФБУ)

План підготовки та турнірні розклади

"Синьо-жовті" розпочнуть тренувальний збір 19 червня. У межах підготовки заплановано два контрольні поєдинки. 25 червня українці зіграють у Ризі проти чинного чемпіона Африки – Анголи. А 28 червня перевірять сили у виїзному матчі проти Литви в Шяуляї.

Після товариських зустрічей українці проведуть два офіційні поєдинки кваліфікації ЧС-2027, які визначать підсумкове становище команди в групі:

2 липня: Україна – Грузія (номінально домашній матч у Ризі).

(номінально домашній матч у Ризі). 5 липня: Данія – Україна (виїзний матч у Копенгагені).

Після чотирьох турів у нашій групі А лідирує Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Україна та Грузія мають ідентичний баланс (2 перемоги та 2 поразки) і також фактично забезпечили собі прохід далі. Данія замикає квартет без жодної перемоги.

Для офіційного виходу до наступного раунду українцям достатньо виконати хоча б одну з умов:

перемогти Грузію;

дочекатися поразки Данії від Іспанії;

у крайньому разі – не програти данцям із різницею понад 17 очок.

Нагадаємо, три найкращі команди з групи вийдуть до другого етапу кваліфікації, де боротимуться за путівки на ЧС-2027.