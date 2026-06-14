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"У шкурах леопардів": ДР Конго шокувала екстравагантним прибуттям на ЧС-2026 (фото)

11:49 14.06.2026 Нд
3 хв
Головні хижаки футбольного Мундіалю
aimg Андрій Костенко
"У шкурах леопардів": ДР Конго шокувала екстравагантним прибуттям на ЧС-2026 (фото) Збірна ДР Конго на тренуванні у США (фото: x.com/FecofaRdc)
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Збірна Демократичної Республіки Конго стала головним хедлайнером світових медіа ще до свого першого удару по м'ячу на чемпіонаті світу-2026. Конголезька делегація приземлилася в аеропорту імені Джорджа Буша в Х'юстоні (штат Техас) і миттєво змусила говорити про себе весь футбольний та модний світ.

Про ефектне прибуття африканської збірної розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний Х команди.

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Секрети леопардового стилю

Замість традиційної і часто безликої спортивної форми, гравці, тренерський штаб та офіційні особи вийшли з літака в ексклюзивних чорних костюмах. Головна фішка образу – вставки з леопардовим принтом уздовж лівого коміра піджака та незвичні дорожні сумки з ворсистим покриттям, що імітує шерсть.

Образ доповнювали витончені деталі, що символізують національні традиції країни:

  • Праворуч на грудях у кожного члена делегації була велика брошка у формі леопарда.
  • На одязі зробили малюнки тварин та унікальну вишивку у вигляді слонів.
  • Усі ці елементи повторюють деталі національного герба країни, на якому зображено голову леопарда.

Автором цього яскравого виходу став конголезький дизайнер Алвін Джуніор Мак (Alvin Junior Mak). Вболівальники по всьому світу вже назвали цей перформанс гучною заявою про La Sape – знамениту конголезьку культуру модників, де одяг є головним способом показати свій характер, впевненість та повагу до свого коріння.

Історичне повернення через 52 роки

Для ДР Конго цей Мундіаль має особливе значення. "Леопарди" повернулися на найголовнішу футбольну стадію планети вперше за 52 роки. Востаннє команда пробивалася до фінальної частини чемпіонату світу ще у далекому 1974 році, коли країна виступала під історичною назвою Заїр.

У США на африканську збірну чекає надскладний календар та грізні суперники у групі К. ДР Конго стартує на Мундіалі 17 червня матчем проти Португалії, а також зустрінеться з Колумбією (23 червня) та Узбекистаном (27 червня).

Судячи з грандіозного та впевненого прибуття до Техасу, психологічний тиск аутсайдера конголезцям точно не загрожує – статус найстильніших "хижаків" цього турніру вони вже собі гарантували.

Раніше ми повідомили, за що влада Канади офіційно не впустила в країну зіркового капітана збірної Гани.

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