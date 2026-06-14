"У шкурах леопардів": ДР Конго шокувала екстравагантним прибуттям на ЧС-2026 (фото)

Збірна Демократичної Республіки Конго стала головним хедлайнером світових медіа ще до свого першого удару по м'ячу на чемпіонаті світу-2026. Конголезька делегація приземлилася в аеропорту імені Джорджа Буша в Х'юстоні (штат Техас) і миттєво змусила говорити про себе весь футбольний та модний світ.

Про ефектне прибуття африканської збірної розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний Х команди .

Секрети леопардового стилю

Замість традиційної і часто безликої спортивної форми, гравці, тренерський штаб та офіційні особи вийшли з літака в ексклюзивних чорних костюмах. Головна фішка образу – вставки з леопардовим принтом уздовж лівого коміра піджака та незвичні дорожні сумки з ворсистим покриттям, що імітує шерсть.

Образ доповнювали витончені деталі, що символізують національні традиції країни:

Праворуч на грудях у кожного члена делегації була велика брошка у формі леопарда.

На одязі зробили малюнки тварин та унікальну вишивку у вигляді слонів.

Усі ці елементи повторюють деталі національного герба країни, на якому зображено голову леопарда.

Автором цього яскравого виходу став конголезький дизайнер Алвін Джуніор Мак (Alvin Junior Mak). Вболівальники по всьому світу вже назвали цей перформанс гучною заявою про La Sape – знамениту конголезьку культуру модників, де одяг є головним способом показати свій характер, впевненість та повагу до свого коріння.

Retour sur l'arrivée des nos Léopards sur le sol américain.



52 ans d'attente résumés en un seul objectif, faire vibrer la République Démocratique du Congo sur le toit du monde.



Portons haut notre drapeau , L'histoire s'écrit maintenant.#RoadToWorldCup #FecofaRdc pic.twitter.com/Nbz9e7SpRp — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 12, 2026

Історичне повернення через 52 роки

Для ДР Конго цей Мундіаль має особливе значення. "Леопарди" повернулися на найголовнішу футбольну стадію планети вперше за 52 роки. Востаннє команда пробивалася до фінальної частини чемпіонату світу ще у далекому 1974 році, коли країна виступала під історичною назвою Заїр.

У США на африканську збірну чекає надскладний календар та грізні суперники у групі К. ДР Конго стартує на Мундіалі 17 червня матчем проти Португалії, а також зустрінеться з Колумбією (23 червня) та Узбекистаном (27 червня).

Судячи з грандіозного та впевненого прибуття до Техасу, психологічний тиск аутсайдера конголезцям точно не загрожує – статус найстильніших "хижаків" цього турніру вони вже собі гарантували.