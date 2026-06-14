Ніч сенсацій на ЧС-2026: Катар шокував Швейцарію, а Марокко зіпсувало дебют Анчелотті

Минула ніч на чемпіонаті світу-2026 з футболу подарувала перші гучні несподіванки й переписала історію одразу для кількох збірних. У рамках першого туру в групах B, C та D фаворити масово зіткнулися з шаленим опором, а запеклі протистояння тримали інтригу до останніх секунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляції матчів на Megogo .

Група B: Історичний вечір Катару

Швейцарія – Катар – 1:1

Голи: Емболо, 17 (пен.) – Хухі, 90+4

Збірна Катару створила першу гучну сенсацію Мундіалю, відібравши очки у фаворита квартету.

Швейцарці вийшли вперед уже на 17-й хвилині: Брель Емболо холоднокровно реалізував пенальті за фол голкіпера Махмуда Абунади проти Ремо Фройлера. Епізод став скандальним, адже на повторах здалося, що швейцарець перебував в офсайді до фолу, проте ВАР дивним чином проігнорував цей момент, а графіку в трансляції так і не показали.

"Хрестоносці" утримували мінімальну перевагу майже до фінального свистка, але на 90+4-й хвилині капітан катарців Буалем Хухі приніс для своєї країни історичне, перше очко на чемпіонатах світу (на домашньому ЧС-2022 Катар програв усі матчі).

Нагадаємо, що в стартовому матчі групи Канада розписала нічию з Боснією і Герцеговиною (1:1). Тож після першого туру усі чотири збірні мають однакові показники.

Турнірна таблиця групи В

Швейцарія – 1 очко (різниця м'ячів – 1:1) Канада – 1 (1:1) Катар – 1 (1:1) Боснія і Герцеговина – 1 (1:1)

Розклад наступних матчів:

18 червня

Швейцарія – Боснія і Герцеговина

Канада – Катар

Група C: Осічка Анчелотті та тріумф "Тартанової армії"

Бразилія – Марокко – 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 32 — Сайбарі, 22

Офіційний дебют Карло Анчелотті на містку "селесао" у рамках чемпіонатів світу виявився надскладним. Півфіналісти минулого Мундіалю, марокканці, приголомшили п'ятиразових чемпіонів світу зі старту, завдавши 5 ударів по воротах Аліссона за перші 10 хвилин.

На 21-й хвилині Браїм Діас розрізав захист пасом на Ісмаеля Сайбарі, і той ефектно перекинув Аліссона. Бразилія відповіла швидко: на 32-й хвилині Вінісіус Жуніор отримав передачу від Бруно Гімараеса, змістився з флангу та фірмовим потужним ударом поцілив у дальню "дев'ятку".

Анчелотті після матчу визнав, що незадоволений грою через програні єдиноборства та слабкий вихід з-під пресингу.

Гаїті – Шотландія – 0:1

Гол: Макгінн, 28

Осічкою фаворитів скористалася Шотландія, яка мінімально здолала Гаїті. На 17-й хвилині Скотт Мактоміней перевірив на міцність стійку, а вже на 28-й хвилині Че Адамс пробив у голкіпера, але Джон Макгінн першим встиг на добивання.

Це історична перемога для "Тартанової армії": шотландці виграли матч на чемпіонатах світу вперше за 36 років (останній тріумф був над Швецією 2:1 ще на ЧС-1990). Гаїтяни ж, які грають на Мундіалі вдруге в історії (після 1974 року), знову стартують із поразки.

Турнірна таблиця групи С

Шотландія – 3 очка (різниця м'ячів – 1:0) Марокко – 1 (1:1) Бразилія – 1 (1:1) Гаїті – 0 (0:1)

Розклад наступних матчів:

20 червня

Бразилія – Гаїті

Марокко – Шотландія

Група D: Сухий тріумф Австралії

Австралія – Туреччина – 2:0

Голи: Іранкунда, 27, Меткалф, 75

Програму ігрового дня закрила сенсація від Австралії, яка всуху переграла Туреччину. Європейська збірна повністю контролювали гру, але австралійський захист та голкіпер Патрік Біч вистояли під шквалом атак.

Австралійці відповіли двома вбивчими контратаками: на 27-й хвилині після сольного проходу забив Несторі Іранкунда, а на 75-й – Коннор Меткалф більярдним ударом зняв усі питання.

Нагадаємо, шо в іншому поєдинку цього квартету збірна США впевнено розібралася з Парагваєм (4:1).

Турнірна таблиця групи D

США – 3 очка (різниця м'ячів – 4:1) Австралія – 3 (2:0) Туреччина – 0 (0:2) Парагвай – 0 (1:4)

Розклад наступних матчів:

19 червня