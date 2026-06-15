Молитва після розгрому: гравці Німеччини та Кюрасао здивували зворушливим вчинком на ЧС-2026

Старт збірної Німеччини на Чемпіонаті світу-2026 ознаменувався не лише очікуваним розгромом скромного опонента, а й неймовірно емоційним моментом, який уже підкорив соціальні мережі. Попри запеклу боротьбу на полі, фінал зустрічі подарував усім уболівальникам справжній приклад поваги та єдності.

Злива голів та єднання на полі

Матч проти збірної Кюрасао для німецької команди перетворився на легку прогулянку. Рахунок у грі розпечатали вже на 6-й хвилині: півзахисник дортмундської "Боруссії" Фелікс Нмеча влучно пробив після філігранного пасу Флоріана Вірца. У підсумку лік голам Німеччини на Мундіалі було відкрито, а сам поєдинок завершився впевненим розгромом острів'ян із рахунком 7:1.

Проте найголовніша подія вечора відбулася вже після фінального свистка. Поки більшість партнерів по команді вітали один одного із успішним стартом та дякували вболівальникам на трибунах, у центрі поля утворився невеликий гурт.

Як повідомляє Sky Sport, німецькі футболісти Фелікс Нмеча та Джонатан Та підійшли до кількох гравців збірної Кюрасао. Вони обійняли один одного за плечі, утворивши коло, та схилили голови для спільної молитви.

Футболісти збірних Німеччини та Кюрасао разом моляться на полі (фото: x.com/TheBlueWaveFFK)

After the final whistle, Jonathan Tah and Nmecha joined hands with the Curaçao players to pray together. This is why we love the game of football. pic.twitter.com/15ONnWttIj — Cleverly (@Cleverlydey4u) June 14, 2026

"Після гри ми всі – брати"

Зворушливий жест футболістів миттєво став вірусним у медіа як символ того, за що мільйони людей люблять гру у футбол.

Згодом сам Фелікс Нмеча в інтерв'ю телеканалам ARD пояснив, що саме спонукало суперників об'єднатися у такий інтимний момент.

"Під час гри ми є суперниками, але після матчу всі ми – християни, усі ми – брати. Ми просто разом коротко помолилися, адже віримо, що через футбол прославляється Ісус, і ми по-справжньому відчуваємо велику вдячність за цю можливість", - щиро зізнався півзахисник німецької збірної.