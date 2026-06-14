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"В шкурах леопардов": ДР Конго шокировала экстравагантным прибытием на ЧМ-2026 (фото)

11:49 14.06.2026 Вс
3 мин
Главные хищники футбольного Мундиаля
aimg Андрей Костенко
"В шкурах леопардов": ДР Конго шокировала экстравагантным прибытием на ЧМ-2026 (фото) Сборная ДР Конго на тренировке в США (фото: x.com/FecofaRdc)
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Сборная Демократической Республики Конго стала главным хедлайнером мировых медиа еще до своего первого удара по мячу на чемпионате мира-2026. Конголезская делегация приземлилась в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне (штат Техас) и мгновенно заставила говорить о себе весь футбольный и модный мир.

Об эффектном прибытии африканской сборной рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х команды.

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Секреты леопардового стиля

Вместо традиционной и часто безликой спортивной формы, игроки, тренерский штаб и официальные лица вышли из самолета в эксклюзивных черных костюмах. Главная фишка образа - вставки с леопардовым принтом вдоль левого воротника пиджака и необычные дорожные сумки с ворсистым покрытием, имитирующим шерсть.

Образ дополняли изящные детали, символизирующие национальные традиции страны:

  • Справа на груди у каждого члена делегации была большая брошь в форме леопарда.
  • На одежде сделали рисунки животных и уникальную вышивку в виде слонов.
  • Все эти элементы повторяют детали национального герба страны, на котором изображена голова леопарда.

Автором этого яркого выхода стал конголезский дизайнер Алвин Джуниор Мак (Alvin Junior Mak). Болельщики по всему миру уже назвали этот перформанс громким заявлением о La Sape - знаменитой конголезской культуре модников, где одежда является главным способом показать свой характер, уверенность и уважение к своим корням.

Историческое возвращение спустя 52 года

Для ДР Конго этот Мундиаль имеет особое значение. "Леопарды" вернулись на главную футбольную стадию планеты впервые за 52 года. Последний раз команда пробивалась в финальную часть чемпионата мира еще в далеком 1974 году, когда страна выступала под историческим названием Заир.

В США африканскую сборную ждет сложнейший календарь и грозные соперники в группе К. ДР Конго стартует на Мундиале 17 июня матчем против Португалии, а также встретится с Колумбией (23 июня) и Узбекистаном (27 июня).

Судя по грандиозному и уверенному прибытию в Техас, психологическое давление аутсайдера конголезцам точно не грозит - статус самых стильных "хищников" этого турнира они уже себе гарантировали.

Ранее мы сообщили, за что власти Канады официально не впустили в страну звездного капитана сборной Ганы.

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