Трагедія з уболівальником Шотландії на ЧС-2026: чому стадіон влаштував овації на 76-й хвилині

Неймовірна та водночас роздираюча душу історія сколихнула чемпіонат світу з футболу-2026. Матч групового етапу між збірними Шотландії та Марокко запам'ятається вболівальникам не лише подіями на полі, а й феноменальним проявом фанатської солідарності, від якого у присутніх на трибунах йшли сироти по шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж CBS Boston .

Мрія, що обірвалася за крок до здійснення

Коли секундомір на табло відрахував 76-ту хвилину поєдинку, величезний стадіон у Бостоні синхронно піднявся зі своїх місць, влаштувавши шалену хвилину овацій.

У центрі цієї історії опинився 76-річний шотландець Донні Страті. Чоловік був феноменальним знавцем футболу: близькі згадують, що він міг без жодних підказок по пам'яті назвати автора гола, точну хвилину та назви команд у поєдинках 30- чи 40-річної давнини.

Усе своє життя Донні палко вболівав за національну команду, але так і не мав змоги побачити її гру на Мундіалі наживо. Коли поїздку до США нарешті забронювали, чоловік буквально рахував дні. Його товариш Мартін Вебстер розповів, що Донні поводився "як дитина напередодне Різдва", адже це була найбільша мрія його життя.

На жаль, скористатися своїм квитком відданий уболівальник не встиг – за лічені години до матчу в Бостоні сталася трагедія, і серце чоловіка раптово зупинилося в готельному номері.

Звуки волинки та "таємна змова" в мережі

Дізнавшись про раптову смерть земляка, шотландські фанати ("Тартанова армія") продемонстрували свою знамениту єдність. Сотні вболівальників зібралися під вікнами готелю, де зупинявся Страті. Один із місцевих музикантів приніс волинку, і над вулицями американського міста пролунав традиційний прощальний марш у дусі шотландських традицій.

Водночас племінник покійного Алек та найкращий друг Стюарт Істон вирішили, що Донні просто зобов'язаний потрапити на цей стадіон. Вони звернулися до фан-спільнот у соціальних мережах із незвичним проханням – влаштувати масштабний перформанс безпосередньо під час гри. Заклик миттєво став вірусним у футбольних пабліках і згуртував тисячі людей.

"Ми, шотландці, приїжджаємо на Мундіаль не лише заради результату, а щоб зустрічати нових людей і ділитися емоціями. Донні обожнював це понад усе. Тому для нас було принципово важливо, щоб його почули", - поділився племінник Алек Страті.

"Бостон Стедіум" ушанував пам'ять Донні Страті на 76-й хвилині матчу (фото: CBS Boston)

Момент, який увійшов в історію Мундіалю

План родини та друзів померлого спрацював на сто відсотків завдяки колосальній солідарності фанатів та підтримці організаторів матчу на "Бостон Стедіум".

Коли на табло пішла 76-та хвилина поєдинку (вік, у якому обірвалося життя вболівальника), гру на трибунах затьмарила подія, що змусила плакати навіть суворих ультрас. На гігантських моніторах арени несподівано з'явилося фото усміхненого Донні Страті.

У цю ж секунду десятки тисяч людей на трибунах вибухнули громовими, безупинними аплодисментами. Овації тривали рівно хвилину.

Шотландський уболівальник так і не зміг зайняти своє місце на арені, але завдяки своїй "Тартановій армії" він отримав найкращі та найгучніші почесті, які тільки можливі у футбольному світі.