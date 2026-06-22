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Історичний тріумф Салаха: Єгипет здобув першу в історії перемогу на ЧС

10:57 22.06.2026 Пн
2 хв
Король зняв 92-річне прокляття: Салах створив неймовірний шедевр та переписав історію ЧС
aimg Катерина Урсатій
Історичний тріумф Салаха: Єгипет здобув першу в історії перемогу на ЧС Мохамед Салах (фото: instagram.com/egyptnt)
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У другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року збірна Єгипту здобула вольову та історичну перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 3:1. Цей тріумф став першим за всю історію їхніх виступів на світових першостях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

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Шок на старті та камбек імені Короля

Після того, як Бельгія та Іран сенсаційно розійшлися миром (0:0), у Нової Зеландії та Єгипту з'явився шанс вирватися в лідери квартету.

Проте дебют поєдинку шокував африканську збірну. На 15-й хвилині захисник "ківі" Тім Пейн виконав точний навіс у штрафний майданчик, де Фінн Сурман головою переправив м'яч у сітку ворота - 1:0.

До перерви всі спроби Єгипту відігратися були марними, а лідер команди Мохамед Салах проводив черговий бляклий тайм, продовжуючи свої давні кошмари на чемпіонатах світу.

Однак у другій половині зустрічі 34-річна суперзірка взяла справу у свої руки. На 58-й хвилині Мостафа Зіко зблизька замкнув подачу головою під поперечину - 1:1.

А вже на 67-й хвилині сам Салах після філігранної передачі того ж Зіко влучно пробив у нижній лівий кут, змусивши шаленіти єгипетських фанатів по всьому світу.

Крапку в історичному матчі на 82-й хвилині поставив Трезеге, який вистрибнув вище за всіх після подачі Салаха з кутового й головою загнав м'яч під стійку — 3:1.

Кінець 92-річного очікування

Єгипет дебютував на чемпіонатах світу ще далекого 1934 року, але за три попередні кампанії (1934, 1990, 2018) з дев'яти спроб не виграв жодного матчу.

Гол Салаха став його 68-м за національну команду - тепер легендарному форварду лишився всього один м'яч до абсолютного рекорду свого тренера Хоссама Хасана.

Турнірне становище у групі G

Вольовий успіх дозволив Єгипту з 4 очками очолити квартет і опинитися за крок від виходу в 1/16 фіналу.

Турнірна таблиця групи G після 2-го туру:

  1. Єгипет - 4 очки (різниця голів 4:2)
  2. Іран - 2 очки (2:2)
  3. Бельгія - 2 очки (1:1)
  4. Нова Зеландія - 1 очко (3:5)

Доля путівок у плей-оф вирішиться в суботу, 27 червня: Єгипет екзаменуватиме Іран, а Бельгія спробує вилити злість на Новій Зеландії.

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