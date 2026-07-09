Захист для Мбаппе: міністерка спорту Франції жорстко осадила парагвайську сенаторку

Міністерка спорту Франції Марина Феррарі жорстко відреагувала на критичні висловлювання парагвайської сенаторки Селесте Амарильї щодо Кіліана Мбаппе. Французька чиновниця нагадала про важливість дипломатичної етики та поваги між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання RMC Sport .

Джерело скандалу

Напередодні сенаторка з Парагваю Селесте Амарилья дозволила собі різкі та зневажливі коментарі на адресу капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе. Вона назвала футболіста зарозумілим і потворним, порівняла його із шимпанзе та пошкодувала, що гравці Парагваю не дали йому ляпаса

Її слова викликали обурення у французькому суспільстві та змусили відреагувати топпосадовців країни. На підтримку Кіліана Мбаппе виступив президент Емманюель Макрон, а Федерація футболу Франції ініціювала звернення до прокуратури.

Попередження від міністерки

Міністерка спорту Франції Марина Феррарі назвала такі випади абсолютно недоречними, особливо в контексті міжнародних відносин і спортивної поваги. Та закликала іноземних політиків не використовувати імена всесвітньо відомих спортсменів для власного піару.

Також вона відверто попередила парагвайську сенаторку про можливі наслідки її риторики в разі візиту останньої до Франції. Феррарі зазначила, що французькі громадяни точно "знатимуть, як її зустріти" у разі приїзду.

"Наші співгромадяни знатимуть, як її зустріти. Не можна висловлюватися таким чином про одного з наших співгромадян. Не мені вирішувати, хто має в’їжджати в країну, а хто ні. Але якщо її впізнають, думаю, її чекає не надто теплий прийом", - заявила Феррарі.