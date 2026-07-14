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Спорт »

Абсолютна легенда: Мбаппе переписав історію збірної Франції

22:10 14.07.2026 Вт
2 хв
Півфінал проти Іспанії дозволив Кіліану обійти легендарного голкіпера "Ле Бльо"
aimg Малюгін Микита
Абсолютна легенда: Мбаппе переписав історію збірної Франції Це досягнення підкорилось нападнику у віці 27 років (Фото: Getty Images)
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Нападник Кіліан Мбаппе встановив абсолютний рекорд національної збірної Франції за кількістю зіграних поєдинків на чемпіонатах світу з футболу. Історичне досягнення підкорилося форварду завдяки виходу на півфінальну гру ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал Actu Foot.

Півфінальний поєдинок чемпіонату світу проти збірної Іспанії став для лідера французької збірної 21-м матчем на світових першостях. Завдяки цьому Кілілан Мбаппе обійшов Уго Льоріса.

Лідери Франції за матчами на мундіалях

Колишній капітан та легендарний воротар "Ле Бльо" 20 разів виходив на поле в рамках мундіалів. Третє місце за цим показником займає Антуан Грізманн із 19-ма матчами.

А закривають топ-5 ще два футболіста, які вже закінчили виступи в збірній - Олів'є Жиру та Рафаель Варан. В обох гравців по 18 матчів.

Враховуючи вік лідера збірної, цей рекорд може стати практично недосяжним для наступних поколінь французьких гравців на довгі десятиліття.

Рекорди Мбаппе

27-річний нападник має на рахунку купу рекордів, проте зосередимося лише на тих, які підкорилися Кіліану в футболці збірної:

  • Перший гравець в історії, який забив по 8 голів на двох різних чемпіонатах світу (а також перший, хто зробив мінімум 10 результативних дій на двох мундіалях поспіль;
  • Перший гравець в історії Франції, якому підкорились 100 результативних дій - 64 голи та 37 асистів в 104-х матчах.
  • Абсолютний рекордсмен по кількості переможних голів на чемпіонатах світу - вісім.

Також Кіліан Мбаппе веде заочну боротьбу із Ліонелем Мессі за статус найкращого бомбардира чемпіонатів світу. Поки що лідирує аргентинець із 21-м м'ячем, а Кіліан йде другим із 20-ю голами. Проте шанси обійти легендарного аргентинця у Мбаппе ще точно будуть.

Нагадаємо, що раніше штучний інтелект "зіграв" півфінали ЧС-2026 та назвав фіналістів. Також ми розповідали, як Кіліан Мбаппе підкорив космічну позначку результативності у збірній Франції.

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