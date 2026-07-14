Абсолютна легенда: Мбаппе переписав історію збірної Франції
Нападник Кіліан Мбаппе встановив абсолютний рекорд національної збірної Франції за кількістю зіграних поєдинків на чемпіонатах світу з футболу. Історичне досягнення підкорилося форварду завдяки виходу на півфінальну гру ЧС-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал Actu Foot.
Півфінальний поєдинок чемпіонату світу проти збірної Іспанії став для лідера французької збірної 21-м матчем на світових першостях. Завдяки цьому Кілілан Мбаппе обійшов Уго Льоріса.
Лідери Франції за матчами на мундіалях
Колишній капітан та легендарний воротар "Ле Бльо" 20 разів виходив на поле в рамках мундіалів. Третє місце за цим показником займає Антуан Грізманн із 19-ма матчами.
А закривають топ-5 ще два футболіста, які вже закінчили виступи в збірній - Олів'є Жиру та Рафаель Варан. В обох гравців по 18 матчів.
Враховуючи вік лідера збірної, цей рекорд може стати практично недосяжним для наступних поколінь французьких гравців на довгі десятиліття.
Рекорди Мбаппе
27-річний нападник має на рахунку купу рекордів, проте зосередимося лише на тих, які підкорилися Кіліану в футболці збірної:
- Перший гравець в історії, який забив по 8 голів на двох різних чемпіонатах світу (а також перший, хто зробив мінімум 10 результативних дій на двох мундіалях поспіль;
- Перший гравець в історії Франції, якому підкорились 100 результативних дій - 64 голи та 37 асистів в 104-х матчах.
- Абсолютний рекордсмен по кількості переможних голів на чемпіонатах світу - вісім.
Також Кіліан Мбаппе веде заочну боротьбу із Ліонелем Мессі за статус найкращого бомбардира чемпіонатів світу. Поки що лідирує аргентинець із 21-м м'ячем, а Кіліан йде другим із 20-ю голами. Проте шанси обійти легендарного аргентинця у Мбаппе ще точно будуть.
Нагадаємо, що раніше штучний інтелект "зіграв" півфінали ЧС-2026 та назвав фіналістів. Також ми розповідали, як Кіліан Мбаппе підкорив космічну позначку результативності у збірній Франції.