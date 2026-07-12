Штучний інтелект "зіграв" півфінали ЧС-2026 та назвав фіналістів

Поки чотири найкращі збірні чемпіонату світу-2026 лише готуються до півфінальних протистоянь, штучний інтелект вже визначив команди, які розіграють "золото".

Про це повідомляє РБК-Україна х посиланням на OptaAnalyst .

На кого ставить штучний інтелект

Авторитетний статистичний портал OptaAnalyst оприлюднив свіжі розрахунки свого суперкомп'ютера. За допомогою складних математичних моделей, детальної статистики гравців та тисяч симуляцій штучний інтелект вирахував точні шанси кожного з півфіналістів – Франції, Іспанії, Англії та Аргентини – на вихід до вирішальної дуелі турніру.

Згідно з цими розрахунками, у фінальному матчі на вболівальників чекає суто європейське протистояння, тоді як чинні чемпіони світу змушені будуть скласти свої повноваження.

Перша пара: європейська класика з очевидним фаворитом

У першому півфінальному поєдинку зійдуться два представники Старого Світу – Франція та Іспанія. Попри блискучу ігрову форму іспанців, математична модель від Opta віддає помітну перевагу підопічним Дідьє Дешама.

Франція – 58% шансів на вихід у фінал

Іспанія – 42%

Аналітики схиляються до того, що колосальний досвід та шалена глибина складу "Ле Бле" стануть вирішальними факторами у грі проти "Червоної фурії". Іспанії, яка демонструвала феноменальний футбол на попередніх стадіях, пророкують лише боротьбу за втішний трофей.

Друга пара: дуель на межі фолу

Якщо в першій парі штучний інтелект бачить чіткого лідера, то протистояння Англії та Аргентини обіцяє перетворитися на справжній футбольний трилер, де все вирішать найменші деталі.

Математичний розрив між суперниками у звіті Opta є мінімальним, але він все ж на користь родоначальників футболу.

Англія – 51%

Аргентина – 49%

Розрахунки прогнозують, що Ліонелю Мессі та його партнерам забракне зовсім трохи, аби захистити свій титул. Проте різниця у 2% залишає південноамериканцям колосальні шанси спростувати сухі цифри безпосередньо на полі.

Таким чином, головна "математична" пара фіналу ЧС-2026 за версією Opta – це Франція проти Англії.

Коли відбудуться півфінали

Поєдинки передостанньої стадії Мундіалю пройдуть у два дні.

14 липня (вівторок), 22:00. Франція – Іспанія

15 липня (середа), 22:00. Англія – Аргентина

Переможці зіграють у фіналі – 19 липня о 22:00 за Києвом.