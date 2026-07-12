Штучний інтелект "зіграв" півфінали ЧС-2026 та назвав фіналістів
Поки чотири найкращі збірні чемпіонату світу-2026 лише готуються до півфінальних протистоянь, штучний інтелект вже визначив команди, які розіграють "золото".
Про це повідомляє РБК-Україна х посиланням на OptaAnalyst.
На кого ставить штучний інтелект
Авторитетний статистичний портал OptaAnalyst оприлюднив свіжі розрахунки свого суперкомп'ютера. За допомогою складних математичних моделей, детальної статистики гравців та тисяч симуляцій штучний інтелект вирахував точні шанси кожного з півфіналістів – Франції, Іспанії, Англії та Аргентини – на вихід до вирішальної дуелі турніру.
Згідно з цими розрахунками, у фінальному матчі на вболівальників чекає суто європейське протистояння, тоді як чинні чемпіони світу змушені будуть скласти свої повноваження.
Перша пара: європейська класика з очевидним фаворитом
У першому півфінальному поєдинку зійдуться два представники Старого Світу – Франція та Іспанія. Попри блискучу ігрову форму іспанців, математична модель від Opta віддає помітну перевагу підопічним Дідьє Дешама.
- Франція – 58% шансів на вихід у фінал
- Іспанія – 42%
Аналітики схиляються до того, що колосальний досвід та шалена глибина складу "Ле Бле" стануть вирішальними факторами у грі проти "Червоної фурії". Іспанії, яка демонструвала феноменальний футбол на попередніх стадіях, пророкують лише боротьбу за втішний трофей.
Друга пара: дуель на межі фолу
Якщо в першій парі штучний інтелект бачить чіткого лідера, то протистояння Англії та Аргентини обіцяє перетворитися на справжній футбольний трилер, де все вирішать найменші деталі.
Математичний розрив між суперниками у звіті Opta є мінімальним, але він все ж на користь родоначальників футболу.
- Англія – 51%
- Аргентина – 49%
Розрахунки прогнозують, що Ліонелю Мессі та його партнерам забракне зовсім трохи, аби захистити свій титул. Проте різниця у 2% залишає південноамериканцям колосальні шанси спростувати сухі цифри безпосередньо на полі.
Таким чином, головна "математична" пара фіналу ЧС-2026 за версією Opta – це Франція проти Англії.
Коли відбудуться півфінали
Поєдинки передостанньої стадії Мундіалю пройдуть у два дні.
- 14 липня (вівторок), 22:00. Франція – Іспанія
- 15 липня (середа), 22:00. Англія – Аргентина
Переможці зіграють у фіналі – 19 липня о 22:00 за Києвом.
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