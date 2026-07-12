ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Поразка Норвегії на ЧС-2026 змусила відому авіакомпанію змінити своє обличчя

16:58 12.07.2026 Нд
2 хв
Зухвале парі перевізників обернулося несподіваним фіналом та миттєвими знижками
aimg Андрій Костенко
Поразка Норвегії на ЧС-2026 змусила відому авіакомпанію змінити своє обличчя Перемогу Англії помітили й на небі (фото: x.com/England)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Запекле протистояння збірних Англії та Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 спровокувало незвичайну дуель у небі: авіаперевізники Norwegian та British Airways уклали зухвале та креативне парі в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Що було на кону

Ініціатором суперечки виступив норвезький лоукостер. Компанія офіційно запропонувала британським колегам зробити ставку на власну ідентичність. За умовами парі, той перевізник, чия збірна програє поєдинок, зобов'язався на 24 години прибрати свій фірмовий знак і встановити логотип конкурента як головне зображення профілю в Instagram.

Представники British Airways з гумором прийняли виклики, зазначивши, що не варто починати суперечку, яку неможливо виграти. Натомість співробітниця Norwegian для більшої переконливості особисто привезла до штаб-квартири британців флешку з файлом свого логотипа.

Читайте також: 48 команд замало: президент ФІФА анонсував нове розширення чемпіонату світу

Драма на полі та результат в соцмережах

Сам поєдинок 1/4 фіналу видався надзвичайно напруженим і завершився мінімальною перемогою британців у додатковий час (2:1).

Одразу після фінального свистка авіакомпанії Norwegian довелося спуститися з небес на землю та виконати обіцянку. Програвши футбольну ставку, скандинавський лоукостер прибрав власну символіку та прикрасив свій офіційний акаунт фірмовим стилем British Airways.

"Хоча для нас турнір уже завершено, це дружнє парі назавжди залишиться в наших серцях. Сподіваємося, що "Три леви" все-таки повернуть футбол додому", - зворушливо зазначили в Norwegian.

Поразка Норвегії на ЧС-2026 змусила відому авіакомпанію змінити своє обличчя

Сторінка Norwegian Air в Instagram (скріншот з instagram.com/flynorwegian)

Як поразка принесла вигоду пасажирам

Британський перевізник ефектно відсвяткував перемогу, зауваживши, що суперництво тривало лише 90 хвилин, а от дружба між брендами – назавжди. British Airways порівняли ці стосунки із взаємоповагою зірок футболу Ерлінга Холанда та Джуда Беллінгема і вже запропонували SMM-команді норвежців безкоштовні квитки туди-назад до Лондона, щоб закріпити приятельські відносини.

Проте найбільше від цього футбольного божевілля виграли звичайні пасажири. Попри виліт своєї збірної, авіакомпанія Norwegian вирішила підняти настрій уболівальникам і на честь завершення парі оголосила про миттєвий грандіозний распродаж квитків на всі напрямки між Норвегією та Великою Британією.

Раніше ми розповіли, як поразка Марокко на ЧС-2026 спровокувала безлади в Англії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу Збірна Англії
Новини
Сергій Корецький серед кандидатів на прем'єра: що про нього відомо
Сергій Корецький серед кандидатів на прем'єра: що про нього відомо
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі