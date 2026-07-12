Поразка Норвегії на ЧС-2026 змусила відому авіакомпанію змінити своє обличчя

Запекле протистояння збірних Англії та Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 спровокувало незвичайну дуель у небі: авіаперевізники Norwegian та British Airways уклали зухвале та креативне парі в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Що було на кону

Ініціатором суперечки виступив норвезький лоукостер. Компанія офіційно запропонувала британським колегам зробити ставку на власну ідентичність. За умовами парі, той перевізник, чия збірна програє поєдинок, зобов'язався на 24 години прибрати свій фірмовий знак і встановити логотип конкурента як головне зображення профілю в Instagram.

Представники British Airways з гумором прийняли виклики, зазначивши, що не варто починати суперечку, яку неможливо виграти. Натомість співробітниця Norwegian для більшої переконливості особисто привезла до штаб-квартири британців флешку з файлом свого логотипа.

Драма на полі та результат в соцмережах

Сам поєдинок 1/4 фіналу видався надзвичайно напруженим і завершився мінімальною перемогою британців у додатковий час (2:1).

Одразу після фінального свистка авіакомпанії Norwegian довелося спуститися з небес на землю та виконати обіцянку. Програвши футбольну ставку, скандинавський лоукостер прибрав власну символіку та прикрасив свій офіційний акаунт фірмовим стилем British Airways.

"Хоча для нас турнір уже завершено, це дружнє парі назавжди залишиться в наших серцях. Сподіваємося, що "Три леви" все-таки повернуть футбол додому", - зворушливо зазначили в Norwegian.

Сторінка Norwegian Air в Instagram (скріншот з instagram.com/flynorwegian)

Як поразка принесла вигоду пасажирам

Британський перевізник ефектно відсвяткував перемогу, зауваживши, що суперництво тривало лише 90 хвилин, а от дружба між брендами – назавжди. British Airways порівняли ці стосунки із взаємоповагою зірок футболу Ерлінга Холанда та Джуда Беллінгема і вже запропонували SMM-команді норвежців безкоштовні квитки туди-назад до Лондона, щоб закріпити приятельські відносини.

Проте найбільше від цього футбольного божевілля виграли звичайні пасажири. Попри виліт своєї збірної, авіакомпанія Norwegian вирішила підняти настрій уболівальникам і на честь завершення парі оголосила про миттєвий грандіозний распродаж квитків на всі напрямки між Норвегією та Великою Британією.