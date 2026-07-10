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Замість Парижа палав Лондон: поразка Марокко на ЧС-2026 спровокувала безлади в Англії (відео)

13:41 10.07.2026 Пт
2 хв
Поки французька столиця святкувала перемогу, британські правоохоронці билися з фанатами
aimg Андрій Костенко
Замість Парижа палав Лондон: поразка Марокко на ЧС-2026 спровокувала безлади в Англії (відео) Збірна Марокко залишає Мундіаль (фото: x.com/EnMaroc)
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Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу-2026, у якому Франція впевнено обіграла Марокко (2:0), прогнозовано ніс високі безпекові ризики через гарячий темперамент африканських уболівальників. Проте футбольний вечір подарував несподівану зміну локації для погромів: Париж уникнув хаосу завдяки безпрецедентній підготовці, тоді як Лондон занурився у безлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у соцмережі Х.

Париж у безпеці: безпрецедентний загін поліції та дрони

У французькій столиці, де проживає одна з найбільших марокканських діаспор у світі, можливих вуличних заворушень чекали з острахом. Влада країни підготувалася серйозно, мобілізувавши понад 20 тисяч поліціянтів та жандармів по всій країні.

Безпосередньо у Парижі безпеку забезпечували 8 тисяч правоохоронців. Поліція діяла жорстко й системно:

  • запровадила комендантську годину для неповнолітніх;
  • проводила вибіркову перевірку документів після 21:00;
  • моніторила ситуацію на вулицях за допомогою дронів.

Завдяки цим заходам французька преса назвала минулий вечір "мирним та чудовим".

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Вогняний Лондон: сутички на Еджвер-роуд

Натомість епіцентр агресії неочікувано змістився до Великої Британії. У лондонському районі Еджвер-роуд, де компактно мешкає велика марокканська спільнота, емоції спалахнули ще під час перерви матчу. Після фінального свистка та вильоту Марокко з Мундіалю розчарування фанатів переросло у відкрите протистояння з правоохоронцями.

Агресивні вболівальники збірної Марокко почали громити вулиці, нападати на цивільні автомобілі та атакувати загони поліції. За попередніми даними, під час сутичок постраждав щонайменше один офіцер поліції – у нього поцілили пляшкою з водою. Британським силовикам довелося застосувати силу, внаслідок чого чотирьох найактивніших правопорушників було заарештовано.

Раніше ми повідомили, що збірну Мексики очолить легенда "Барселони".

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