Вместо Парижа пылал Лондон: поражение Марокко на ЧМ-2026 спровоцировало беспорядки в Англии (видео)

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира-2026, в котором Франция уверенно обыграла Марокко (2:0), прогнозировал высокие риски безопасности из-за горячего темперамента африканских болельщиков. Однако футбольный вечер подарил неожиданное изменение локации для погромов: Париж избежал хаоса благодаря беспрецедентной подготовке, в то время как Лондон погрузился в беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в соцсети Х.

Париж в безопасности: беспрецедентный отряд полиции и дроны

Во французской столице, где проживает одна из самых больших марокканских диаспор в мире, возможных уличных беспорядков ждали со страхом. Власти страны подготовились серьезно, мобилизовав более 20 тысяч полицейских и жандармов по всей стране.

Непосредственно в Париже обеспечивали безопасность 8 тысяч правоохранителей. Полиция действовала жестко и системно:

ввела комендантский час для несовершеннолетних;

проводила выборочную проверку документов после 21:00;

мониторила ситуацию на улицах с помощью дронов.

Благодаря этим мероприятиям французская пресса назвала прошлый вечер "мирным и замечательным".

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Огненный Лондон: стычки на Эджвер-роуд

В то же время эпицентр агрессии неожиданно сместился в Великобританию. В лондонском районе Эджвер-роуд, где компактно обитает большое марокканское сообщество, эмоции вспыхнули еще во время перерыва матча. После финального свистка и вылета Марокко с Мундиаля разочарование фанатов переросло в открытое противостояние с полицией.

Агрессивные болельщики сборной Марокко начали громить улицы, нападать на гражданские автомобили и атаковать отряды полиции. По предварительным данным, во время столкновений пострадал, по меньшей мере, один офицер полиции – в него попали бутылкой с водой. Британским силовикам пришлось применить силу, в результате чего четыре активных правонарушителя были арестованы.