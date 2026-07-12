Поражение Норвегии на ЧМ-2026 вынудило известную авиакомпанию изменить свое лицо

Упорное противостояние сборных Англии и Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026 спровоцировало необычную дуэль в небе: авиаперевозчики Norwegian и British Airways заключили дерзкое и креативное паре в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Что было на кону

Инициатором спора выступил норвежский лоукостер. Компания официально предложила британским коллегам сделать ставку на свою идентичность. По условиям пари тот перевозчик, чья сборная проигрывает поединок, обязался на 24 часа убрать свой фирменный знак и установить логотип конкурента как главное изображение профиля в Instagram.

Представители British Airways с юмором приняли вызовы, отметив, что не стоит начинать спор, который невозможно выиграть. А сотрудница Norwegian для большей убедительности лично привезла в штаб-квартиру британцев флешку с файлом своего логотипа.

Драма на поле и результат в соцсетях

Сам поединок 1/4 финала оказался чрезвычайно напряженным и завершился минимальной победой британцев в дополнительное время (2:1).

Сразу после финального свистка авиакомпании Norwegian пришлось спуститься с небес на землю и выполнить обещание. Проиграв футбольную ставку, скандинавский лоукостер убрал свою символику и украсил свой официальный аккаунт фирменным стилем British Airways.

"Хотя для нас турнир уже завершен, это дружеское пари навсегда останется в наших сердцах. Надеемся, что "Три льва" все-таки вернут футбол домой", - трогательно отметили в Norwegian.

Страница Norwegian Air в Instagram (скриншот с instagram.com/flynorwegian)

Как поражение принесло выгоду пассажирам

Британский перевозчик эффектно отметил победу, заметив, что соперничество длилось всего 90 минут, а вот дружба между брендами – навсегда. British Airways сравнили эти отношения с взаимоуважением звезд футбола Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема и уже предложили SMM-команде норвежцев бесплатные билеты туда-обратно в Лондон, чтобы закрепить приятельские отношения.

Однако больше всего от этого футбольного спора выиграли обычные пассажиры. Несмотря на вылет своей сборной, авиакомпания Norwegian решила поднять настроение болельщикам и в честь завершения пари объявила о мгновенной грандиозной распродаже билетов на все направления между Норвегией и Великобританией.