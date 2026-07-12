ua en ru
Вс, 12 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Поражение Норвегии на ЧМ-2026 вынудило известную авиакомпанию изменить свое лицо

16:58 12.07.2026 Вс
2 мин
Дерзкое пари авиаперевозчиков обернулось неожиданной развязкой и мгновенными скидками
aimg Андрей Костенко
Поражение Норвегии на ЧМ-2026 вынудило известную авиакомпанию изменить свое лицо Победа Англии была замечена и на небе (фото: x.com/England)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Упорное противостояние сборных Англии и Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира-2026 спровоцировало необычную дуэль в небе: авиаперевозчики Norwegian и British Airways заключили дерзкое и креативное паре в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Что было на кону

Инициатором спора выступил норвежский лоукостер. Компания официально предложила британским коллегам сделать ставку на свою идентичность. По условиям пари тот перевозчик, чья сборная проигрывает поединок, обязался на 24 часа убрать свой фирменный знак и установить логотип конкурента как главное изображение профиля в Instagram.

Представители British Airways с юмором приняли вызовы, отметив, что не стоит начинать спор, который невозможно выиграть. А сотрудница Norwegian для большей убедительности лично привезла в штаб-квартиру британцев флешку с файлом своего логотипа.

Читайте также: 48 команд мало: президент ФИФА анонсировал новое расширение чемпионата мира

Драма на поле и результат в соцсетях

Сам поединок 1/4 финала оказался чрезвычайно напряженным и завершился минимальной победой британцев в дополнительное время (2:1).

Сразу после финального свистка авиакомпании Norwegian пришлось спуститься с небес на землю и выполнить обещание. Проиграв футбольную ставку, скандинавский лоукостер убрал свою символику и украсил свой официальный аккаунт фирменным стилем British Airways.

"Хотя для нас турнир уже завершен, это дружеское пари навсегда останется в наших сердцах. Надеемся, что "Три льва" все-таки вернут футбол домой", - трогательно отметили в Norwegian.

Поражение Норвегии на ЧМ-2026 вынудило известную авиакомпанию изменить свое лицо

Страница Norwegian Air в Instagram (скриншот с instagram.com/flynorwegian)

Как поражение принесло выгоду пассажирам

Британский перевозчик эффектно отметил победу, заметив, что соперничество длилось всего 90 минут, а вот дружба между брендами – навсегда. British Airways сравнили эти отношения с взаимоуважением звезд футбола Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема и уже предложили SMM-команде норвежцев бесплатные билеты туда-обратно в Лондон, чтобы закрепить приятельские отношения.

Однако больше всего от этого футбольного спора выиграли обычные пассажиры. Несмотря на вылет своей сборной, авиакомпания Norwegian решила поднять настроение болельщикам и в честь завершения пари объявила о мгновенной грандиозной распродаже билетов на все направления между Норвегией и Великобританией.

Ранее мы рассказали, как поражение Марокко на ЧМ-2026 спровоцировало беспорядки в Англии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира Сборная Англии
Новости
Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно
Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли