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Збірна Англії на останніх хвилинах вирвала перемогу у Норвегії в 1/4 ЧС-2026 (відео)

08:10 12.07.2026 Нд
2 хв
Героєм матчу став Джуд Беллінгем
aimg Данило Вереітін
Збірна Англії на останніх хвилинах вирвала перемогу у Норвегії в 1/4 ЧС-2026 (відео) Джуд Беллінгем вивів Англію до півфіналу ЧС-2026 (фото: Англійська футбольна асоціація)
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Англійці були близькими до поразки та вильоту з чемпіонату світу 2026, однак Джуд Беллінгем забив переможний м'яч у компенсований час.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сюжет матчу Норвегія – Англія

Англійці залишили за собою початок матчу: станом на 18 хвилину вони 65% часу володіли м'ячем. Утім, конвертувати цю перевагу у небезпечні моменти в дебюті матчу команда Томаса Тухеля не могла. А от норвежці ледь не створили свій небезпечний момент, але Пікфорд випередив Голанда за мить до того, як нападник Норвегії готувався замкнути подачу.

За 5 хвилин Голанд пробивав головою – Пікфорд забрав м'яч. Англійці попередження не почули: на 36-й хвилині Норвегія все ж відкрила рахунок. Це Шельдеруп опинився на ударній позиції і пробив без шансів для голкіпера – 1:0.

Норвегія мала ще кілька шансів для того, аби розвинути успіх, однак наступними забили саме англійці: під завісу першого тайму Джуд Беллінгем поцілив у дальній кут. На перерву команди вирушили за рахунку 1:1.

У другмоу таймі команди шукали шанси вирвати перемогу та не цуралися створювати небезпечні моменти. Однак переможний м'яч на 90+3 хвилині для збірної Англії забив саме Джуд Беллінгем: голкіпер норвежці Нюланд зреагував на удар Роджерса з дальньої дистанції, але на добивання Беллінгема вже не встиг.

Таким чином, збірна Англії перемогла із рахунком 2:1 і вийшла до 1/2 фіналу чемпіонату світу 2026.

З ким Англія гратиме в 1/2 фіналу

Збірна Англії у півфіналі ЧС-2026 зустрінеться із командою Аргентини, яка у паралельному матчі перемогла команду Швейцарії. Матч Англія – Аргентина відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що в Англії планують запровадити державний вихідний у випадку, якщо національна збірна здобуде перемогу на чемпіонаті світу 2026.

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