48 команд замало: президент ФІФА анонсував нове розширення чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не збирається зупинятися на масштабній реформі, яку вболівальники вперше побачили на Мундіалі-2026. Поточний турнір, де кількість учасників зросла до 48 збірних, визнали абсолютно успішним, що відкриває двері для ще глобальніших змін у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента організації Джанні Інфантіно.

Дати шанс усім

За словами очільника федерації, рішення збільшити склад учасників на ЧС-2026 повністю себе виправдало. Рівень гри "малих" збірних виявився неочікувано високим, а географічне розширення додало турніру шаленої інтриги та вивело інтерес до футболу на новий рівень.

"Турнір за участю 48 збірних вийшов дуже успішним. Усі команди продемонстрували високий рівень гри. Збірні з кожного континенту забивали голи та набрали щонайменше одне очко. Дев'ять із десяти африканських команд вийшли до плей-офф. На попередньому чемпіонаті світу Африку представляли лише п'ять збірних. Це ще раз підтверджує, наскільки важливо надати шанс усім командам і дати їм можливість зіграти на чемпіонаті світу", -наголосив Інфантіно.

Коли чекати на офіційне рішення

Питання переходу на новий формат із 64 збірними офіційно винесуть на обговорення одразу після завершення поточного Мундіалю, який фінішує 19 липня.

Керівництво організації переконане, що світова першість не повинна замикатися лише на інтересах провідних збірних Європи та Південної Америки – шанс отримати свій стимул для розвитку має кожна країна на планеті.