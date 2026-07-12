ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

48 команд замало: президент ФІФА анонсував нове розширення чемпіонату світу

12:59 12.07.2026 Нд
2 хв
Виступ "малих" збірних на ЧС-2026 вразив керівництво світового футболу
aimg Андрій Костенко
48 команд замало: президент ФІФА анонсував нове розширення чемпіонату світу У фіналах ЧС стане більше учасників (фото: x.com/FIFAWorldCup)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не збирається зупинятися на масштабній реформі, яку вболівальники вперше побачили на Мундіалі-2026. Поточний турнір, де кількість учасників зросла до 48 збірних, визнали абсолютно успішним, що відкриває двері для ще глобальніших змін у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента організації Джанні Інфантіно.

Дати шанс усім

За словами очільника федерації, рішення збільшити склад учасників на ЧС-2026 повністю себе виправдало. Рівень гри "малих" збірних виявився неочікувано високим, а географічне розширення додало турніру шаленої інтриги та вивело інтерес до футболу на новий рівень.

"Турнір за участю 48 збірних вийшов дуже успішним. Усі команди продемонстрували високий рівень гри. Збірні з кожного континенту забивали голи та набрали щонайменше одне очко. Дев'ять із десяти африканських команд вийшли до плей-офф. На попередньому чемпіонаті світу Африку представляли лише п'ять збірних. Це ще раз підтверджує, наскільки важливо надати шанс усім командам і дати їм можливість зіграти на чемпіонаті світу", -наголосив Інфантіно.

Читайте також: Мбаппе чи Мессі: хто виграє бомбардирські перегони ЧС-2026

Коли чекати на офіційне рішення

Питання переходу на новий формат із 64 збірними офіційно винесуть на обговорення одразу після завершення поточного Мундіалю, який фінішує 19 липня.

Керівництво організації переконане, що світова першість не повинна замикатися лише на інтересах провідних збірних Європи та Південної Америки – шанс отримати свій стимул для розвитку має кожна країна на планеті.

Раніше ми розповіли, як поразка Марокко на ЧС-2026 спровокувала безлади в Англії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу ФІФА
Новини
"Моя надія - завершити війну дипломатією". Що сказав сенатор Грем про Україну перед смертю
"Моя надія - завершити війну дипломатією". Що сказав сенатор Грем про Україну перед смертю
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі