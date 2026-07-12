Искусственный интеллект "сыграл" полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов
Пока четыре лучшие сборные чемпионата мира-2026 лишь готовятся к полуфинальным противостояниям, искусственный интеллект уже определил команды, которые разыграют "золото".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAnalyst.
На кого ставит искусственный интеллект
Авторитетный статистический портал OptaAnalyst обнародовал свежие расчеты своего суперкомпьютера. С помощью сложных математических моделей, детальной статистики игроков и тысяч симуляций искусственный интеллект вычислил точные шансы каждого из полуфиналистов – Франции, Испании, Англии и Аргентины – на выход в решающую дуэль турнира.
Согласно этим расчетам, в финальном матче болельщиков ждет чисто европейское противостояние, тогда как действующие чемпионы мира вынуждены будут сложить свои полномочия.
Первая пара: европейская классика с очевидным фаворитом
В первом полуфинальном поединке сойдутся два представителя Старого Света – Франция и Испания. Несмотря на блестящую игровую форму испанцев, математическая модель от Opta отдает предпочтение подопечным Дидье Дешама.
- Франция – 58% шансов на выход в финал
- Испания – 42%
Аналитики склоняются к тому, что колоссальный опыт и безумная глубина состава "Ле Блэ" станут решающими факторами в игре против "Красной фурии". Испании, демонстрировавшей феноменальный футбол на предыдущих стадиях, предрекают лишь борьбу за утешительный трофей.
Вторая пара: дуэль на грани фола
Если в первой паре искусственный интеллект видит ясного лидера, то противостояние Англии и Аргентины обещает превратиться в настоящий футбольный триллер, где все решат малейшие детали.
Математический разрыв между соперниками в отчете Opta минимальный, но он все же в пользу родоначальников футбола.
- Англия – 51%
- Аргентина – 49%
Расчеты прогнозируют, что Лионелю Месси и его партнерам не хватит совсем немного, чтобы защитить свой титул. Однако разница в 2% оставляет южноамериканцам колоссальные шансы опровергнуть сухие цифры прямо на поле.
Таким образом, главная "математическая" пара финала ЧМ-2026 по версии Opta – это Франция против Англии .
Когда состоятся полуфиналы
Поединки предпоследней стадии Мундиаля пройдут в два дня.
- 14 июля (вторник), 22:00. Франция – Испания
- 15 июля (среда), 22:00. Англия – Аргентина
Победители сыграют в финале – 19 июля в 22:00 по Киеву.
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