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Искусственный интеллект "сыграл" полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов

19:53 12.07.2026 Вс
2 мин
Согласно прогнозу, "золото" разыграют две европейские сборные
aimg Андрей Костенко
Искусственный интеллект "сыграл" полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов Суперкомпьютер вычислил финалистов (фото: Getty Images)
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Пока четыре лучшие сборные чемпионата мира-2026 лишь готовятся к полуфинальным противостояниям, искусственный интеллект уже определил команды, которые разыграют "золото".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAnalyst.

На кого ставит искусственный интеллект

Авторитетный статистический портал OptaAnalyst обнародовал свежие расчеты своего суперкомпьютера. С помощью сложных математических моделей, детальной статистики игроков и тысяч симуляций искусственный интеллект вычислил точные шансы каждого из полуфиналистов – Франции, Испании, Англии и Аргентины – на выход в решающую дуэль турнира.

Согласно этим расчетам, в финальном матче болельщиков ждет чисто европейское противостояние, тогда как действующие чемпионы мира вынуждены будут сложить свои полномочия.

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Первая пара: европейская классика с очевидным фаворитом

В первом полуфинальном поединке сойдутся два представителя Старого Света – Франция и Испания. Несмотря на блестящую игровую форму испанцев, математическая модель от Opta отдает предпочтение подопечным Дидье Дешама.

  • Франция – 58% шансов на выход в финал
  • Испания – 42%

Аналитики склоняются к тому, что колоссальный опыт и безумная глубина состава "Ле Блэ" станут решающими факторами в игре против "Красной фурии". Испании, демонстрировавшей феноменальный футбол на предыдущих стадиях, предрекают лишь борьбу за утешительный трофей.

Вторая пара: дуэль на грани фола

Если в первой паре искусственный интеллект видит ясного лидера, то противостояние Англии и Аргентины обещает превратиться в настоящий футбольный триллер, где все решат малейшие детали.

Математический разрыв между соперниками в отчете Opta минимальный, но он все же в пользу родоначальников футбола.

  • Англия – 51%
  • Аргентина – 49%

Расчеты прогнозируют, что Лионелю Месси и его партнерам не хватит совсем немного, чтобы защитить свой титул. Однако разница в 2% оставляет южноамериканцам колоссальные шансы опровергнуть сухие цифры прямо на поле.

Таким образом, главная "математическая" пара финала ЧМ-2026 по версии Opta – это Франция против Англии .

Искусственный интеллект &quot;сыграл&quot; полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов

Когда состоятся полуфиналы

Поединки предпоследней стадии Мундиаля пройдут в два дня.

  • 14 июля (вторник), 22:00. Франция – Испания
  • 15 июля (среда), 22:00. Англия – Аргентина

Победители сыграют в финале – 19 июля в 22:00 по Киеву.

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