Старые счета на пути к финалу ЧМ-2026: где и когда смотреть матч Англия - Аргентина

Матч между непримиримыми соперниками пройдет в среду, 15 июля, на стадионе в Атланте. Победитель матча пройдет в финал, где встретится со сборной Испании.

Где и когда смотреть матч и чего ждать от поединка, расскажет РБК-Украина .

Путь команд в полуфинал

Сборные Англии и Аргентины подходят к очному противостоянию, имея одинаковые показатели. Четыре победы и две ничьи - такая статистика в активе команд Томаса Тухеля и Лионеля Скалони.

"Три льва" на групповом этапе оступились в матче с Ганой (0:0), однако уверенно победили Хорватию (4:2) и Панаму (2:0). Не слишком уверенно англичане прошли и путь плей-офф.

В 1/16 финала лишь талант Гарри Кейна позволил Англии одержать волевую победу над ДР Конго (2:1), а в 1/8 против Мексики (3:2) пришла пора Джуда Беллингема сиять. А с Норвегией в 1/4 финала сборная Англии во второй раз не смогла отпраздновать победу в основное время, хотя в конце концов и победила (2:1) благодаря тому же Беллингему.

Букайо Сака до сих пор ищет свою игру в этой сборной (Фото: EnglandTeam, Facebook)

"Альбиселеста" катком прошлись по группе - победы против Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1). А вот в плей-офф аргентинцы забуксовали.

Победы против Кабо-Верде (3:2) и Швейцарии (3:1) в 1/16 и 1/4 финала соответственно пришли только в овертаймах. Да и победу над Египтом в 1/8 (3:2) легкой тоже не назовешь.

Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров на ЧМ-2026 (Фото: AFASeleccionArgentina, Facebook)

Кадровая ситуация: кризис правых защитников в Англии

Обе команды подходят к матчу со здоровыми лидерами. Однако у Томаса Тухеля все же есть проблемная позиция в составе.

Англия. Гарри Кейн и Джуд Беллингем прошли турнирную дистанцию без серьезных проблем. Деклан Райс и Марк Геи также решили свои проблемы и готовы к игре.

А вот вопрос правого защитника для команды Томаса Тухеля стоит остро – дисквалификация Джарелла Кванса и травма Тино Ливраменто сделали выход Эзри Конса почти безальтернативным. Хотя раньше ходили слухи, что Рис Джеймс все же сможет выйти на поле, пока это не гарантировано.

Аргентина. Здесь серьезных проблем нет. Лионель Месси готов играть, и мощный центр поля (Макалистер - Де Поль - Энцо), вратарь Мартинес, а также партнеры Лео по нападению (Альварес и Мартинес) тоже готовы.

История противостояний

История этих двух государств крайне напряжена как на футбольном поле, так и за его пределами. И не помогают даже более 11 тысяч километров, разделяющих страны.

Среди нефутбольных причин особо стоит отметить Фолклендскую войну 1982 года между этими странами.

Однако и футбольных причин достаточно. "Кража века" на чемпионате мира-1966, когда обиженными остались аргентинцы. "Рука бога" на чемпионате мира-1986 - здесь взбесились уже англичане. А еще были скандальные эпизоды в матчах на мундиалях в 1998-м и 2002-м годах.

В целом же история встреч Англии и Аргентины на чемпионатах мира насчитывает шесть матчей и преимущество на стороне англичан . Четыре раза победу праздновали "три льва", еще один раз - "Альбиселеста" и один раз матч закончился вничью. Разница забитых мячей также в пользу Англии – 11:7 .

Что сказали тренеры перед матчем

Томас Тухель, главный тренер сборной Англии:

"Я думал, не применить ли старомодную персональную опеку против Месси. Не уверен, что мы действительно это сделаем, но такая мысль у меня возникала... Если анализировать матчи, то он видит развитие эпизодов быстрее других. Это уникальный опыт - играть против действующих чемпионов мира и Лионеля Месси. Это большой матч большого турнира", - заявил Тухель.

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины:

"Мы анализируем, как улучшить команду и как попытаться нейтрализовать сильных игроков соперника. Возможно, внесем изменения, но можем выставить тот же состав. Беллингем и Кейн - одни из лучших в мире, таких хотел бы видеть у себя любой тренер. Будем стараться нейтрализовать их своими сильными качествами и не дать им сыграть хорошо", заявил наставник аргентинцев.

Где смотреть полуфинал

В Украине прямую трансляцию поединка покажет официальный вещатель турнира - медиасервис MEGOGO. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Игру можно посмотреть на телеканале "MEGOGO Футбол Первый". Владельцы подписки "Максимальная" или "Спорт" также могут посмотреть игру в специальном разделе "Спорт".

Матчу предварит аналитическая студия - старт в 21:00. Ведущим эфира выступит Виталий Кравченко, а экспертами на этот матч пригласили Александра Головко и Романа Бебеха.

Комментировать противостояние будут Александр Новак и Вадим Скичко.