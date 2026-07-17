Посягнув на спадщину Пеле: Мессі може оновити ще один рекорд

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі повторив рекорд легендарного бразильця Пеле у плей-оф чемпіонатів світу. У фінальному матчі проти Іспанії 39-річний футболіст може стати абсолютним рекордсменом за цим показником.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на статистичний проєкт Opta Joe .

Який рекорд повторив Мессі

Віддавши дві результативні передачі у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 проти Англії, Ліонель Мессі довів загальну кількість своїх результативних передач у плей-оф ЧС-2026 до чотирьох. Стільки ж свого часу віддав бразилець Пеле на чемпіонаті світу 1970 року.

Таким чином, Мессі повторив рекорд бразильця і зберігає можливість перевершити це досягнення: для цього йому буде достатньо лише однієї результативної передачі у фінальному матчі ЧС-2026 проти збірної Іспанії.

Шлях Аргентини до фіналу

Збірна Аргентини на чемпіонаті світу-2026 розпочинала свій шлях з групового етапу. "Альбіселесте" потрапили до групи J, де їхніми суперниками були команди Австрії, Алжиру та Йорданії. В трьох матчах Аргентина здобула три перемоги та з 9 балами в активі вийшла до 1/16 фіналу.

У першому раунді плей-оф аргентинська команда перемогла Кабо-Верде (3:2), в 1/8 здолала Єгипет (3:2), а у чвертьфіналі впоралася із командою Швейцарії (3:1).

Зрештою, у півфінальному матчі Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1).