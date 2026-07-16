ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Шалений камбек: Аргентина вибила Англію та вийшла в фінал ЧС-2026 (відео)

00:06 16.07.2026 Чт
2 хв
Ліонель Мессі асистував на обидва голи в півфіналі
aimg Малюгін Микита
Шалений камбек: Аргентина вибила Англію та вийшла в фінал ЧС-2026 (відео) Гол Енцо Фернандеса розпочав порятунок Аргентини (Фото: FIFA.com)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Збірна Англії занадто рано почала закриватися у власному майданчику. І Лео Мессі та компанія їх за це покарали.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перебіг матчу

На початку матчу футбол відійшов на другий план - вже на 4-й хвилині гравці вперше почали штовханину через епізоди з Мессі та Андерсоном в центрі поля. Проте ближче до середини тайма пристрасті трохи заспокоїлись, хоча дрібні фоли з обох сторін нікуди не ділись.

Та й небезпечні моменти не з'явились - статистика станом на 30-ту хвилину показала "нулі" за кількістю гольових шансів та взагалі ударів. І 14 фолів. Лише під кінець тайма збірна Англії створила кілька моментів - на них небезпечним дальнім ударом відповів Енцо.

Старт другого тайму був значно "футбольнішим" - спочатку Альварес нарешті перевірив Пікфорда. А на 55-й хвилині Морган Роджерс ідеально вирізав м'яч у воротарський майданчик, де Ентоні Гордон випередив всіх та відкрив рахунок.

Забитий гол значно розкрив гру - і м'ячем заволоділи аргентинці. Вони почали створювати моменти, англійці все більше сідали назад - і на 85-й хвилині Енцо Фернандес дальнім пострілом зрівнянв рахунок.

А вже в компенсований час Ліонель Мессі знайшов в штрафному майданчику Лаутаро Мартінеса, який і вирвав для "Альбіселесте" другий фінал мундіалю поспіль. Фінальний свисток зафіксував перемогу Аргентини з рахунком 2:1.

Попереду матчі за медалі

Таким чином на стадіоні в Нью-Йорку за звання чемпіона світу боротимуться збірні Іспанії та Аргентини. Початок фіналу - неділя, 19 липня, 22:00.

А бронзовий комплект нагород 19 липня між собою розіграють французи та англійці. Ця гра розпочнеться о 00:00.

Раніше ми розповідали, що в іншому півфінальному матчі перемогу здобула збірна Іспанії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чемпіонат світу Аргентина ЧС 2026 Футбол Збірна Англії
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики