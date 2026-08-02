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Футбол 02 августа 2026 · 11:48

"Порту" обновил рекорд Суперкубка Португалии после непростого финала с сенсационным соперником (видео)

Чемпион подтвердил статус фаворита в матче против главного открытия прошлого сезона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Порту" обновил рекорд Суперкубка Португалии после непростого финала с сенсационным соперником (видео)
"Порту" – обладатель Суперкубка Португалии (фото: instagram.com/fcporto)

Новый сезон в португальском футболе открылся матчем за Суперкубок страны. Действующий чемпион "Порту" экзаменовал главную сенсацию в прошлом сезоне - обладателя национального Кубка, второлиговый "Торренсе". Победа фаворита и новый рекорд турнира обеспечили точный удар в первом тайме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка.

Суперкубок Португалии-2026

"Порту" – "Торренсе" – 1:0

Гол: Фрохольдт, 38

Как "Порту" получил трофей

"Порту" считался безоговорочным фаворитом, однако скромный "Торренсе", в прошлом сезоне неожиданно выигравший Кубок Португалии, создал действующему чемпиону серьезные проблемы. Представитель второго дивизиона не боялся атаковать и по итогам встречи даже превзошел соперника по общему количеству ударов (14 против 12).

Впрочем, класс "драконов" сказался на 38-й минуте игры. После точной передачи Пепе Акино полузащитник Виктор Фрохольдт точно направил мяч в сетку ворот. Несмотря на все попытки соперников отыграться и пробить вратаря Диогу Кошту, изменить счет им так и не удалось - 1:0 в пользу "Порту".

По версии Sofascore, лучшим игроком в составе победителей стал экс-футболист лондонского "Арсенала" Якуб Кивер (8.2 балла), а самую высокую оценку среди всех участников поединка получил вратарь "Торренсе" Адриэль (8.7).

Рекордный титул "драконов"

Добытый трофей стал для "Порту" уже 25-м в истории Суперкубка Португалии. Клуб продолжает удерживать абсолютное лидерство по этому показателю, существенно опережая ближайших преследователей – "Бенфику" (10 титулов) и "Спортинг" (9). "Драконы" выиграют этот турнир уже в пятый раз за последние девять лет.

Ранее стало известно, что Артем Довбик официально сменил клуб в Серии А.

Теги: Футбол Порту
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