"Порту" оновив рекорд Суперкубка Португалії після непростого фіналу із сенсаційним суперником (відео)

Новий сезон у португальському футболі відкрився матчем за Суперкубок країни. Чинний чемпіон "Порту" екзаменував головну сенсацію минулого сезону – володаря національного Кубка, друголіговий "Торренсе". Перемогу фаворита та новий рекорд турніру забезпечив точний удар у першому таймі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку .

Суперкубок Португалії-2026

"Порту" – "Торренсе" – 1:0

Гол: Фрохольдт, 38

Як "Порту" здобув трофей

"Порту" вважався беззаперечним фаворитом, проте скромний "Торренсе", який минулого сезону несподівано виграв Кубок Португалії, створив чинному чемпіону серйозні проблеми. Представник другого дивізіону не боявся атакувати й за підсумками зустрічі навіть перевершив суперника за загальною кількістю ударів (14 проти 12).

Втім, клас "драконів" позначився на 38-й хвилині гри. Після точної передачі Пепе Акіно півзахисник Віктор Фрохольдт влучно спрямував м'яч у сітку воріт. Попри всі намагання суперників відігратися та пробити воротаря Діогу Кошту, змінити рахунок їм так і не вдалося – 1:0 на користь "Порту".

За версією Sofascore, найкращим гравцем у складі переможців став екс-футболіст лондонського "Арсенала" Якуб Ківьор (8.2 бала), а найвищу оцінку серед усіх учасників поєдинку отримав воротар "Торренсе" Адріель (8.7).

Рекордний титул "драконів"

Здобутий трофей став для "Порту" вже 25-м у історії Суперкубка Португалії. Клуб продовжує утримувати абсолютне лідерство за цим показником, суттєво випереджаючи найближчих переслідувачів – "Бенфіку" (10 титулів) та "Спортинг" (9). "Дракони" виграють цей турнір уже вп'яте за останні дев'ять років.