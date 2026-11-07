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Футбол 07 ноября 2026 · 15:47

Петраков все еще без побед, а "Кривбасс" опустился на дно УПЛ

Криворожцы сыграли вничью с "Эпицентром" в 12-м туре УПЛ, хотя команда Александра Петракова первой открыла счет
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Петраков все еще без побед, а "Кривбасс" опустился на дно УПЛ
Команды обменялись голами во втором тайме (Фото: УПЛ)

"Кривбасс" не смог одержать победу над "Эпицентром" в выездном матче 12-го тура УПЛ. Поединок в Каменце-Подольском завершился со счетом 1:1.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

"Эпицентр" – "Кривбасс" – 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: Сидун, 67 – Сек, 55.

Команды не забили до перерыва

Первый тайм встречи прошел с большим количеством ударов и атак, однако до действительно опасных моментов дело доходило нечасто.

На 26-й минуте "Кривбасс" мог открыть счет: Лин пробил с отскока в ближний угол, но вратарь "Эпицентра" Никита Федотов кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Хозяева ответили на 31-й минуте. Евпак завершал контратаку мощным ударом под перекладину, однако Александр Кемкин спас криворожцев. До перерыва команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

Сек вывел "Кривбасс" вперед, Сидун восстановил равновесие

В начале второго тайма "Эпицентр" пытался перехватить инициативу, но удары Липовуза и Козака не создали серьезных проблем Кемкину.

На 55-й минуте гости наказали соперника за ошибку. Репай отдал передачу в центр поля на Липовуза, однако Пидгурский перехватил мяч и фактически вывел Ассана Сека на свидание с вратарем. Нападающий "Кривбасса" реализовал момент.

Криворожцы могли удвоить преимущество после контратаки, которую завершал Линн ударом с примерно 20 метров. Федотов справился с выстрелом, а вскоре "Эпицентр" сравнял счет.

На 69-й минуте Себерио выполнил отличную передачу за спины защитникам, Вилливальд не смог перехватить мяч, а Сидун выскочил лицом к лицу с Кемкиным и обыграл голкипера.

Кемкин спас "Кривбасс" от поражения

После пропущенного гола команды продолжили обмениваться опасными атаками. "Кривбасс" оставлял много свободного пространства на своей половине поля, чем хозяева пытались воспользоваться.

Сидун имел возможность оформить дубль после выхода два в один, но решил пробить сам и не смог переиграть Кемкина. Криворожцы также могли вырвать победу: на 71-й минуте Сек оказался перед Федотовым, однако голкипер "Эпицентра" выиграл дуэль.

В компенсированное время Кемкину пришлось спасать команду после сложнейшего удара Джонса. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Петраков до сих пор не побеждал в чемпионате

После 12 туров "Кривбасс" имеет в своем активе 7 очков и опустился на последнее, 16 место турнирной таблицы УПЛ. Безвыигрышная серия команды в чемпионате продлилась до восьми матчей.

Александр Петраков, возглавивший криворожцев в конце октября, до сих пор не одержал первую победу в УПЛ во главе команды. "Эпицентр" набрал 10 очков и остается на 11-й позиции.

Ранее мы сообщали, что в параллельном матче "Кудровка" смогла победить "Черноморец".

Теги: УПЛ Футбол
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