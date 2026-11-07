rbc.ua
UA | RU
Суббота, 07 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Кудровка" снова шокировала УПЛ и минимально победила "Черноморец"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 07 ноября 2026 · 15:20

"Кудровка" снова шокировала УПЛ и минимально победила "Черноморец"

Единственный гол забил Евгений Смирный, а вратарь хозяев Кирилл Лавута не раз спасал свою команду
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Кудровка" снова шокировала УПЛ и минимально победила "Черноморец"
"Моряки" не смогли обыграть одного из главных аутсайдеров чемпионата (Фото: УПЛ)

"Кудровка" на своем поле обыграла одесский "Черноморец" в матче 12-го тура УПЛ. Поединок завершился со счетом 1:0, а главными героями встречи стали автор гола Евгений Смирный и голкипер Кирилл Лавута.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

"Кудровка" – "Черноморец" – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Смирный, 9.

Смирный забил уже на старте встречи

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому очные три очка имели особое значение в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

"Черноморец" в начале встречи создал опасный момент, однако забить не смог. "Кудровка" использовала свою первую возможность: на 9-й минуте Дмитрий Свитюха выполнил подачу с правого фланга, а Евгений Смирный головой отправил мяч в правый угол ворот.

Одесская команда могла быстро отыграться. Сначала Кевин Мба после хорошей передачи Александра Пушкарева пробил выше ворот, а впоследствии не смог переиграть Лавуту в ситуации выхода наедине.

Лавута спас "Кудровку", Йока упустил случая

В начале второго тайма хозяева были близки к тому, чтобы удвоить преимущество. Роман Плакса пробил в ближний угол, но мяч попал в штангу.

На 61-й минуте вратарь "Черноморца" совершил двойной сейв после удара Свитюхи и добивания Ричмонда Оуса. Впоследствии одесситы ответили опасной контратакой, однако Денис Алефиренко не попал в ворота.

Кирилл Лавута продолжил спасать хозяев и после удара Андрея Фомы, а также снова справился с выстрелом Алефиренко.

Самый досадный эпизод для гостей произошел на 76-й минуте. Лавута поскользнулся при выходе из ворот, чем мог воспользоваться Джерри Йока. Однако нападающий "Черноморца" не обыграл голкипера. Через минуту Йока получил еще один случай, но Лавута снова спас свою команду.

В заключительной части матча одесситы пытались отыграться, однако так и не смогли пробить вратаря "Кудровки".

Турнирное положение команд

В итоге "Кудровка" удержала минимальное преимущество и завоевала важные три очка. После победы команда имеет 8 баллов и занимает 15 место в турнирной таблице.

"Черноморец" остается на десятой строчке с 9 очками.

Ранее мы сообщали, что "Полесье" уверенно разобралось с "Вересом" и вернуло себе лидерство в УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Черноморец
Главные матчи
АПЛ 7 ноября 14:30
Лидс - : - Тоттенхэм
Европейский Кубок наций 7 ноября 19:15
Италия - : - Украина
Ла Лига 7 ноября 22:00
Валенсия - : - Реал
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Миколенко помог "Эвертону" совершить камбек против "Ковентри" и ворваться в топ-5 АПЛ Миколенко помог "Эвертону" совершить камбек против "Ковентри" и ворваться в топ-5 АПЛ Бондарев остановился в шаге от подиума в дебюте за команду Ландо Норриса Бондарев остановился в шаге от подиума в дебюте за команду Ландо Норриса "Решение CAS не отменяет реальность войны": Бедный рассказал о противодействии Украины возвращению России на хоккейный ЧМ-2027 "Решение CAS не отменяет реальность войны": Бедный рассказал о противодействии Украины возвращению России на хоккейный ЧМ-2027
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель