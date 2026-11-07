"Кудрівка" знову шокувала УПЛ та мінімально перемогла "Чорноморець"

"Кудрівка" на своєму полі обіграла одеський "Чорноморець" у матчі 12-го туру УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 1:0, а головними героями зустрічі стали автор гола Євгеній Смирний і голкіпер Кирило Лавута.

Українська Премʼєр-ліга, 12-й тур

"Кудрівка" - "Чорноморець" - 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Смирний, 9.

Смирний забив уже на старті зустрічі

Обидві команди перебувають у нижній частині турнірної таблиці, тому очні три очки мали особливе значення в боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні.

"Чорноморець" на початку зустрічі створив небезпечний момент, однак забити не зумів. Натомість "Кудрівка" використала свою першу нагоду: на 9-й хвилині Дмитро Світюха виконав подачу з правого флангу, а Євгеній Смирний головою відправив м’яч у правий кут воріт.

Одеська команда могла швидко відігратися. Спочатку Кевін Мба після хорошої передачі Олександра Пушкарьова пробив вище воріт, а згодом не зміг переграти Лавуту в ситуації виходу віч-на-віч.

Лавута врятував "Кудрівку", Йока змарнував нагоди

На початку другого тайму господарі були близькими до того, щоб подвоїти перевагу. Роман Плакса пробив у ближній кут, але м’яч влучив у стійку.

На 61-й хвилині воротар "Чорноморця" здійснив подвійний сейв після удару Світюхи та добивання Річмонда Овусу. Згодом одесити відповіли небезпечною контратакою, проте Денис Алефіренко не влучив у ворота.

Кирило Лавута продовжив рятувати господарів і після удару Андрія Хоми, а також знову впорався з пострілом Алефіренка.

Найбільш прикрий епізод для гостей стався на 76-й хвилині. Лавута послизнувся під час виходу з воріт, чим міг скористатися Джері Йока. Однак нападник "Чорноморця" не переграв голкіпера. За хвилину Йока отримав ще одну нагоду, але Лавута знову врятував свою команду.

У заключній частині матчу одесити намагалися відігратися, проте так і не змогли пробити воротаря "Кудрівки".

Турнірне становище команд

У підсумку "Кудрівка" втримала мінімальну перевагу та здобула важливі три очки. Після перемоги команда має 8 балів і посідає 15-те місце в турнірній таблиці.

"Чорноморець" залишається на десятій сходинці з 9 очками.