Петраков досі без перемог, а "Кривбас" опустився на дно УПЛ

"Кривбас" не зміг здобути перемогу над "Епіцентром" у виїзному матчі 12-го туру УПЛ. Поєдинок у Кам’янці-Подільському завершився з рахунком 1:1.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Українська Премʼєр-ліга, 12-й тур

"Епіцентр" - "Кривбас" - 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: Сидун, 67 - Сек, 55.

Команди не забили до перерви

Перший тайм зустрічі пройшов із чималою кількістю ударів та атак, однак до справді небезпечних моментів справа доходила нечасто.

На 26-й хвилині "Кривбас" міг відкрити рахунок: Лін пробив із відскоку в ближній кут, але воротар "Епіцентра" Нікіта Федотов кінчиками пальців перевів м’яч на кутовий.

Господарі відповіли на 31-й хвилині. Євпак завершував контратаку потужним ударом під поперечку, проте Олександр Кемкін урятував криворіжців. До перерви команди так і не змогли розпечатати ворота одна одної.

Сек вивів "Кривбас" уперед, Сидун відновив рівновагу

На початку другого тайму "Епіцентр" намагався перехопити ініціативу, але удари Ліповуза та Козака не створили серйозних проблем Кемкіну.

На 55-й хвилині гості покарали суперника за помилку. Репай віддав передачу в центр поля на Ліповуза, однак Підгурський перехопив м’яч і фактично вивів Ассана Сека на побачення з воротарем. Нападник "Кривбаса" реалізував момент.

Криворіжці могли подвоїти перевагу після контратаки, яку завершував Лін ударом із приблизно 20 метрів. Федотов упорався з пострілом, а невдовзі "Епіцентр" зрівняв рахунок.

На 69-й хвилині Себеріо виконав чудову передачу за спини захисникам, Вілівальд не зміг перехопити м’яч, а Сидун вискочив віч-на-віч із Кемкіним і переграв голкіпера.

Кемкін урятував "Кривбас" від поразки

Після пропущеного гола команди продовжили обмінюватися небезпечними атаками. "Кривбас" залишав багато вільного простору на власній половині поля, чим господарі намагалися скористатися.

Сидун мав нагоду оформити дубль після виходу два в один, але вирішив пробити сам і не зміг переграти Кемкіна. Криворіжці також могли вирвати перемогу: на 71-й хвилині Сек опинився перед Федотовим, проте голкіпер "Епіцентра" виграв дуель.

У компенсований час Кемкіну довелося рятувати команду після складного удару Джонса. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Петраков досі не перемагав у чемпіонаті

Після 12 турів "Кривбас" має у своєму активі 7 очок і опустився на останнє, 16-те місце турнірної таблиці УПЛ. Безвиграшна серія команди в чемпіонаті продовжилася до восьми матчів.

Олександр Петраков, який очолив криворіжців наприкінці жовтня, досі не здобув першої перемоги в УПЛ на чолі команди. "Епіцентр" натомість набрав 10 очок і залишається на 11-й позиції.