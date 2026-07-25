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Футбол 25 июля 2026 · 11:20

Первый среди украинцев: Лунин вывел "Реал" на матч с капитанской повязкой

Мадридцы сыграли первую игру под руководством Жозе Моуринью
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый среди украинцев: Лунин вывел "Реал" на матч с капитанской повязкой
Андрей Лунин отстоял на "ноль" в первой игре сезона (Фото: lunin_andrey, Instagram)

Мадридский "Реал" начал серию контрольных матчей в рамках подготовки к сезону-2026/27. На первый поединок этой серии против "Алькоркона" мадридцев в качестве капитана вывел Андрей Лунин.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram мадридского "Реала".

Капитанский статус Лунина и успешный дебют

Жозе Моуринью доверил 27-летнему украинскому голкиперу роль капитана команды в своем первом матче по возвращении на тренерский мостик "Реала". Поединок прошел при игровом преимуществе мадридцев, однако единственный гол во встрече был забит лишь в конце игры.

В прошлом сезоне-2025/26 Лунин провел в составе "королевского клуба" 12 официальных матчей. Действующее соглашение украинца с мадридцами рассчитано до июня 2030 года.

Первый среди украинцев: Лунин вывел &quot;Реал&quot; на матч с капитанской повязкойУкраинец впервые примерил на себя капитанскую повязку Королевского клуба (Фото: realmadrid, Instagram)

Результат матча и планы мадридцев

"Реал" – "Алькоркон" – 1:0 (0:0)
Гол: Яньес, 81 (с пенальти).

Свой следующий контрольный поединок в рамках предсезонной подготовки команда Жозе Моуринью проведет во вторник, 28 июля, против "Леганеса".

Параллельно клуб продолжает работу на трансферном рынке - по информации СМИ, "сливочные" уже согласовали условия личного контракта с обладателем "Золотого мяча" и действующим чемпионом мира полузащитником "Манчестер Сити" Родри.

Ранее мы сообщали, что "Реал" во второй раз возглавил легендарный португальский специалист Жозе Моуринью.

Теги: Футбол Реал Андрей Лунин
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