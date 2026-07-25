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Футбол 25 липня 2026 · 11:20

Перший серед українців: Лунін вивів "Реал" на матч з капитанською пов'язкою

Мадридці зіграли першу гру під керівництвом Жозе Моурінью
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перший серед українців: Лунін вивів "Реал" на матч з капитанською пов'язкою
Андрій Лунін відстояв на "нуль" у першій грі сезону (Фото: lunin_andrey, Instagram)

Мадридський "Реал" розпочав серію контрольних матчів у межах підготовки до сезону-2026/27. На перший поєдинок цієї серії проти "Алькоркона" мадридців в якості капітана вивів Андрій Лунін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram мадридського "Реала".

Капітанський статус Луніна та успішний дебют

Жозе Моурінью довірив 27-річному українському голкіперу роль капітана команди у своєму першому матчі після повернення на тренерський місток "Реала". Поєдинок пройшов за ігрової переваги мадридців, проте єдиний гол у зустрічі було забито лише наприкінці гри.

У минулому сезоні-2025/26 Лунін провів у складі "королівського клубу" 12 офіційних матчів. Чинна угода українця з мадридцями розрахована до червня 2030-го року.

Перший серед українців: Лунін вивів &quot;Реал&quot; на матч з капитанською пов'язкоюУкраїнець вперше приміряв на себе капітанську пов'язку Королівського клубу (Фото: realmadrid, Instagram)

Результат матчу та плани мадридців

"Реал" - "Алькоркон" - 1:0 (0:0)
Гол: Яньєс, 81 (з пенальті).

Свій наступний контрольний поєдинок у рамках передсезонної підготовки команда Жозе Моурінью проведе у вівторок, 28 липня, проти "Леганеса".

Паралельно клуб продовжує роботу на трансферному ринку - за інформацією ЗМІ, "вершкові" вже узгодили умови особистого контракту з володарем "Золотого м'яча" та чинним чемпіоном світу півзахисником "Манчестер Сіті" Родрі.

Раніше ми повідомляли, що "Реал" вдруге очолив легендарний португальський фахівець Жозе Моурінью.

Теги: Футбол Реал Андрій Лунін
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