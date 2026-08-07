Победный гол и самокритика: форвард "Динамо" рассказал о деталях матча против "Карабаха"

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от победы над азербайджанским "Карабахом" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Именно его точный удар на "Арене Люблин" принес киевлянам положительный результат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо" .

Голевое чутье и конец засухи

Молодой форвард признался, что в эпизоде с забитым мячом ему помогла интуиция и скорая ориентировка после перехвата в центре поля. Пономаренко воспользовался борьбой Джастина Лонвейка, вовремя оказался у мяча и протолкнул его в сетку.

"Слава Богу, мяч залетел, поэтому я прервал безголевую серию. Надеюсь, что в этой игре меня "прорвало", а дальше будет больше, и я начну так же забивать в каждой игре", - заявил Матвей Пономаренко.

Форвард также отметил, что сразу после финального свистка к нему подошел главный тренер Игорь Костюк, который поздравил с важным голом и поблагодарил за проделанную работу на поле.

Настройка на поединок в Баку

Несмотря на победу, нападающий критически оценил игру команды, подчеркнув необходимость работы над ошибками. По мнению игрока, "Динамо" должно больше владеть инициативой и увереннее играть с мячом;

При этом команда в положительном настроении готовится к следующим матчам. Полученный гандикап в Польше только первый шаг, и в Баку киевляне также будут пытаться играть на победу, чтобы гарантировать выход в следующий раунд.