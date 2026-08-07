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Футбол 07 августа 2026 · 10:50

Победный гол и самокритика: форвард "Динамо" рассказал о деталях матча против "Карабаха"

Матвей Пономаренко рассказал о прерванной безголевой серии и разговоре с Игорем Костюком после игры
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Победный гол и самокритика: форвард "Динамо" рассказал о деталях матча против "Карабаха"
Украинский нападающий наконец-то прервал голевую засуху в новом сезоне (Фото: ФК "Динамо")

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от победы над азербайджанским "Карабахом" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Именно его точный удар на "Арене Люблин" принес киевлянам положительный результат.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".

Голевое чутье и конец засухи

Молодой форвард признался, что в эпизоде с забитым мячом ему помогла интуиция и скорая ориентировка после перехвата в центре поля. Пономаренко воспользовался борьбой Джастина Лонвейка, вовремя оказался у мяча и протолкнул его в сетку.

"Слава Богу, мяч залетел, поэтому я прервал безголевую серию. Надеюсь, что в этой игре меня "прорвало", а дальше будет больше, и я начну так же забивать в каждой игре", - заявил Матвей Пономаренко.

Форвард также отметил, что сразу после финального свистка к нему подошел главный тренер Игорь Костюк, который поздравил с важным голом и поблагодарил за проделанную работу на поле.

Настройка на поединок в Баку

Несмотря на победу, нападающий критически оценил игру команды, подчеркнув необходимость работы над ошибками. По мнению игрока, "Динамо" должно больше владеть инициативой и увереннее играть с мячом;

При этом команда в положительном настроении готовится к следующим матчам. Полученный гандикап в Польше только первый шаг, и в Баку киевляне также будут пытаться играть на победу, чтобы гарантировать выход в следующий раунд.

Ранее мы сообщали, что Игорь Костюк также назвал главную причину победы над "Карабахом" в Лиге конференций.

Теги: Футбол Динамо Лига конференций УЕФА
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