Победный гол и самокритика: форвард "Динамо" рассказал о деталях матча против "Карабаха"

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от победы над азербайджанским "Карабахом" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Именно его точный удар на "Арене Люблин" принес киевлянам положительный результат.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".
Молодой форвард признался, что в эпизоде с забитым мячом ему помогла интуиция и скорая ориентировка после перехвата в центре поля. Пономаренко воспользовался борьбой Джастина Лонвейка, вовремя оказался у мяча и протолкнул его в сетку.
"Слава Богу, мяч залетел, поэтому я прервал безголевую серию. Надеюсь, что в этой игре меня "прорвало", а дальше будет больше, и я начну так же забивать в каждой игре", - заявил Матвей Пономаренко.
Форвард также отметил, что сразу после финального свистка к нему подошел главный тренер Игорь Костюк, который поздравил с важным голом и поблагодарил за проделанную работу на поле.
Несмотря на победу, нападающий критически оценил игру команды, подчеркнув необходимость работы над ошибками. По мнению игрока, "Динамо" должно больше владеть инициативой и увереннее играть с мячом;
При этом команда в положительном настроении готовится к следующим матчам. Полученный гандикап в Польше только первый шаг, и в Баку киевляне также будут пытаться играть на победу, чтобы гарантировать выход в следующий раунд.
Ранее мы сообщали, что Игорь Костюк также назвал главную причину победы над "Карабахом" в Лиге конференций.