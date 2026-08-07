Переможний гол та самокритика: форвард "Динамо" розповів про деталі матчу проти "Карабаху"

Нападник "Динамо" Матвій Пономаренко поділився враженнями від перемоги над азербайджанським "Карабахом" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Саме його точний удар на "Арені Люблін" приніс киянам позитивний результат.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо".
Молодий форвард зізнався, що в епізоді із забитим м'ячем йому допомогла інтуїція та швидке орієнтування після перехоплення в центрі поля. Пономаренко скористався боротьбою Джастіна Лонвейка, вчасно опинився біля м'яча та проштовхнув його у сітку.
"Слава Богу, мʼяч залетів, тож я перервав безгольову серію. Сподіваюсь, що в цій грі мене "прорвало", а далі буде більше, і я почну так само забивати в кожній грі", - заявив Матвій Пономаренко.
Форвард також зазначив, що одразу після фінального свистка до нього підійшов головний тренер Ігор Костюк, який привітав з важливим голом та подякував за виконану роботу на полі.
Попри здобуту перемогу, нападник критично оцінив гру команди, підкресливши необхідність роботу над помилками. На думку гравця, "Динамо" має більше володіти ініціативою та впевненіше грати з м'ячем;
При цьому команда у позитивному гуморі готується до наступних матчів. Здобутий гандікап у Польщі є лише першим кроком, і в Баку кияни також намагатимуться грати на перемогу, аби гарантувати вихід до наступного раунду.
Раніше ми повідомляли, що Ігор Костюк також назвав головну причину перемоги над "Карабахом" в Лізі конференцій.