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Футбол 07 серпня 2026 · 10:50

Переможний гол та самокритика: форвард "Динамо" розповів про деталі матчу проти "Карабаху"

Матвій Пономаренко розповів про перервану безгольову серію та розмову з Ігорем Костюком після гри
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Переможний гол та самокритика: форвард "Динамо" розповів про деталі матчу проти "Карабаху"
Український нападник нарешті перервав гольову засуху в новому сезоні (Фото: ФК "Динамо")

Нападник "Динамо" Матвій Пономаренко поділився враженнями від перемоги над азербайджанським "Карабахом" у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Саме його точний удар на "Арені Люблін" приніс киянам позитивний результат.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо".

Гольове чуття та кінець засухи

Молодий форвард зізнався, що в епізоді із забитим м'ячем йому допомогла інтуїція та швидке орієнтування після перехоплення в центрі поля. Пономаренко скористався боротьбою Джастіна Лонвейка, вчасно опинився біля м'яча та проштовхнув його у сітку.

"Слава Богу, мʼяч залетів, тож я перервав безгольову серію. Сподіваюсь, що в цій грі мене "прорвало", а далі буде більше, і я почну так само забивати в кожній грі", - заявив Матвій Пономаренко.

Форвард також зазначив, що одразу після фінального свистка до нього підійшов головний тренер Ігор Костюк, який привітав з важливим голом та подякував за виконану роботу на полі.

Налаштування на поєдинок у Баку

Попри здобуту перемогу, нападник критично оцінив гру команди, підкресливши необхідність роботу над помилками. На думку гравця, "Динамо" має більше володіти ініціативою та впевненіше грати з м'ячем;

При цьому команда у позитивному гуморі готується до наступних матчів. Здобутий гандікап у Польщі є лише першим кроком, і в Баку кияни також намагатимуться грати на перемогу, аби гарантувати вихід до наступного раунду.

Раніше ми повідомляли, що Ігор Костюк також назвав головну причину перемоги над "Карабахом" в Лізі конференцій.

Теги: Футбол Динамо Ліга конференцій УЄФА
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