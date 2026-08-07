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Футбол 07 серпня 2026 · 08:43

На полі була справжня команда: тренер "Динамо"назвав головну причину перемоги над "Карабахом" в Лізі конференцій

Ігор Костюк також пригадав слова Лобановського про терміни будівництва команди
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
На полі була справжня команда: тренер "Динамо"назвав головну причину перемоги над "Карабахом" в Лізі конференцій
Ігор Костюк задоволений самовіддачею футболістів (Фото: ФК "Динамо")

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк підбив підсумки мінімальної перемоги над "Карабахом" в Лізі конференцій. Наставник "біло-синіх" відзначив самовіддачу гравців та розповів про перебудову команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на післяматчеву пресконференцію Ігоря Костюка на офіційному сайті ФК "Динамо".

Командна робота та висновки після невдач

Ігор Костюк висловив задоволення діями своїх футболістів, наголосивши, що успіху вдалося досягти насамперед завдяки єдності на полі та проявленому характеру. За словами тренера, команда зробила правильні висновки з минулих помилок.

"Завдяки характеру [перемогли], завдяки тому, що сьогодні на полі була справжня команда. Саме це й принесло результат", - зазначив Ігор Костюк.

Також тренер відзначив, що "Динамо" шукає нові взаємозв'язки між гравцями. Тут важливу роль зіграло повернення футболістів з оренд.

"Іще Валерій Лобановський казав, що команда будується приблизно два роки. Сьогодні ми провели невелику ротацію, і план на матч, який готували, спрацював", - підкреслив Костюк.

Наставник також додав, що кияни ефективно виходили з-под пресингу, якісно перебудовувалися після втрат м'яча та застосовували контрпресинг. Єдиним мінусом гри тренер назвав низьку реалізацію, адже команда мала всі шанси подвоїти перевагу.

Старт в УПЛ без перенесень матчів

Вже за три дні на "Динамо" чекає перший поєдинок у новому сезоні чемпіонату України - виїзна гра в Рівному проти місцевого "Вереса". Костюк запевнив, що клуб не планує переносити зустріч заради підготовки до матчу-відповіді в Баку.

Наставник киян вважає, що офіційна гра національної першості лише допоможе команді. При цьому глибина поточного складу дозволяє проводити ротацію без втрати якості.

Також матч проти "Вереса" має додати гравцям впевненості та кращого розуміння тактичних вимог.

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" з голом Пономаренка здолало "Карабах" у Лізі конференцій.

Теги: Динамо Футбол Ліга конференцій УЄФА
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