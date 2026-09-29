Последний сезон: 40-летний Жиру объявил о близком завершении карьеры

Форвард французского "Лилля" Оливье Жиру объявил, что текущий сезон, по всей вероятности, станет последним в его профессиональной футбольной карьере. Об этом 40-летний нападающий заявил в разговоре с журналистами по случаю своего юбилея.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью форварда изданию L'Équipe .

Финальный аккорд легендарного форварда

Отмечая 40-летие, чемпион мира-2018 откровенно рассказал о своих планах на будущее и признался, что сейчас наслаждается каждым мгновением на поле.

"Мы сможем сделать интервью и в следующем году, с удовольствием. Но как игрок, я думаю, что это, скорее всего, мой последний сезон. Именно поэтому я наслаждаюсь каждым мгновением", - заявил Жиру.

Сейчас "Лилль" после пяти туров делит 4-5 строчки в таблице Лиги 1 с "Ренном" (по 10 очков). А уже 13 октября Жира ждет особый поединок в Лиге чемпионов - против его бывшего клуба, лондонского "Арсенала".

Богатая коллекция трофеев и выдающаяся карьера

Жиру начал профессиональную карьеру в 2006 году в составе "Гренобля". За почти два десятилетия в футболе он собрал впечатляющий список командных достижений: