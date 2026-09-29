Останній сезон: 40-річний Жиру оголосив про близьке завершення кар'єри

Форвард французського "Лілля" Олів'є Жиру оголосив, що поточний сезон, ймовірно, стане останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Про це 40-річний нападник заявив у розмові з журналістами з нагоди свого ювілею.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю форварда виданню L'Équipe .

Фінальний акорд легендарного форварда

Святкуючи 40-річчя, чемпіон світу-2018 відверто розповів про свої плани на майбутнє та зізнався, що наразі насолоджується кожною миттю на полі.

"Ми зможемо зробити інтерв'ю і наступного року, із задоволенням. Але як гравець, я думаю, що це, швидше за все, мій останній сезон. Саме тому я насолоджуюся кожною миттю", - заявив Жиру.

Наразі "Лілль" після п'яти турів ділить 4-5 сходинки в таблиці Ліги 1 із "Ренном" (по 10 очок). А вже 13 жовтня на Жиру чекає особливий поєдинок у Лізі чемпіонів - проти його колишнього клубу, лондонського "Арсенала".

Багата колекція трофеїв та видатна кар'єра

Жиру розпочав професійну кар'єру в 2006-му році у складі "Гренобля". За майже дві десятиліття у футболі він зібрав вражаючий список командних здобутків: