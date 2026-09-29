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Футбол 29 вересня 2026 · 16:28

Останній сезон: 40-річний Жиру оголосив про близьке завершення кар'єри

Французький нападник та чемпіон світу-2018 натякнув, що поточний розіграш стане для нього фінальним у професійній кар'єрі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Останній сезон: 40-річний Жиру оголосив про близьке завершення кар'єри
Олів'є Жиру (Фото: losclive, Instagram)
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Форвард французського "Лілля" Олів'є Жиру оголосив, що поточний сезон, ймовірно, стане останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Про це 40-річний нападник заявив у розмові з журналістами з нагоди свого ювілею.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю форварда виданню L'Équipe.

Фінальний акорд легендарного форварда

Святкуючи 40-річчя, чемпіон світу-2018 відверто розповів про свої плани на майбутнє та зізнався, що наразі насолоджується кожною миттю на полі.

"Ми зможемо зробити інтерв'ю і наступного року, із задоволенням. Але як гравець, я думаю, що це, швидше за все, мій останній сезон. Саме тому я насолоджуюся кожною миттю", - заявив Жиру.

Наразі "Лілль" після п'яти турів ділить 4-5 сходинки в таблиці Ліги 1 із "Ренном" (по 10 очок). А вже 13 жовтня на Жиру чекає особливий поєдинок у Лізі чемпіонів - проти його колишнього клубу, лондонського "Арсенала".

Багата колекція трофеїв та видатна кар'єра

Жиру розпочав професійну кар'єру в 2006-му році у складі "Гренобля". За майже дві десятиліття у футболі він зібрав вражаючий список командних здобутків:

  • Збірна Франції: 137 матчів, 57 голів (завершив виступи за національну команду в липні 2024-го року) та титул чемпіона світу 2018-го року;
  • Франція: чемпіон Ліги 1 у складі "Монпельє" (2012);
  • Англія: 5,5 років в "Арсеналі" та 2,5 роки в "Челсі", де здобув 4 Кубки Англії (2014, 2015, 2017, 2018), Лігу Європи (2019) та Лігу чемпіонів (2021);
  • Італія та США: чемпіон Серії А з "Міланом" (2022) та володар Відкритого кубка США 2024 року в складі "Лос-Анджелеса".

Раніше ми повідомляли, що зірка збірної Данії розірвав контракт з клубом через проблеми зі здоров'ям.

Теги: Футбол Франція
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